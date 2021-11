Kirsten Dunst tornerebbe ad interpretare Mary Jane in Spider-Man

L’attrice Kirsten Dunst, interprete della Mary Jane Watson della trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi, ha espresso il desiderio di tornare a vestire i panni del suo personaggio in un prossimo film sull’Arrampicamuri.

L’attenzione sulle trasposizioni cinematografiche di Spider-Man è ora totalmente catalizzata su Spider-Man: No Way Home, di cui è uscito ieri sera un nuovo trailer. In particolare, anche se non è stato stato confermato in via ufficiale, la possibile apparizione di Tobey McGuire e di Andrew Garfield, entrambi interpreti di Spider-Man nelle sue precedenti incarnazioni cinematografiche, sta attirando l’attenzione del pubblico su questo film, in uscita il prossimo 15 Dicembre nelle nostre sale. Di recente, anche l’attrice Kirsten Dunst, la Mary Jane apparsa nei tre film di Sam Raimi (disponibili qui su Amazon.it), avrebbe confessato che le piacerebbe molto poter tornare in uno dei prossimi film del franchise, tornando ad interpretare la fiamma storica di Spider-Man ormai divenuta anziana.

Intervistata da Variety, Kirsten Dunst avrebbe appunto risposto quanto segue ad una domanda riguardante un suo possibile ritorno come Mary Jane Watson nei film di Spider-Man.

“Lo farei. Perché non dovrei farlo? Sarebbe molto divertente. Non potrei mai rifiutare una proposta del genere. Potrei essere un’anziana MJ circondata da tanti piccoli Spidey”.

Oltre ai rumor sempre più insistenti sulla possibile presenza di Andrew Garfield e Tobey McGuire in Spider-Man: No Way Home, qualcuno ipotizzò che anche la stessa Kirsten Dunst fosse stata vista sul set del film insieme ad Emma Stone, l’attrice che nei due film di The Amazing Spider-Man (disponibili qui su Amazon.it) interpretò Gwen Stacy, la prima storica fidanzata di Peter Parker nei fumetti Marvel.

