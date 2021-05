Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield nega il suo coinvolgimento

Negli ultimi mesi si sono susseguite numerose speculazioni attorno a Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo della saga con Tom Holland che dovrebbe introdurre il multiverso nel mondo Marvel. Secondo alcune indiscrezioni torneranno anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, ma non c’è mai stata una conferma ufficiale in merito.

A commentare le voci sul suo possibile coinvolgimento ci ha pensato proprio quest’ultimo, spiegando in una recente intervista di non aver ricevuto alcun telefonata dalla Marvel e di non sapere nulla al riguardo. Conoscendo la segretezza attorno a questo progetto, appare però probabile come Garfield non si sia voluto sbilanciare di proposito.

Alcune settimane fa era anche stato avvisato sul set il suo stunt double, avvalorando l’ipotesi della presenza nel film dell’attore candidato al Premio Oscar. Non ci resta che attendere il 17 dicembre, data di uscita del film, per capire se sarà presente o meno.

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) May 4, 2021

Andrew Garfield non apparirà in Spider-Man: No Way Home?

Una cosa è invece certa: nel film ci sarà Alfred Molina nuovamente nei panni di Doctor Octopus, ruolo interpretato magistralmente in Spider-Man 2 (2004) di Sam Raimi. L’attore verrà ringiovanito grazie alla tecnica di de-aging in CGI, già sperimentata in altre produzioni Marvel.

Dovrebbero esserci anche Jamie Foxx e Willem Dafoe nelle versioni di Electro e Green Goblin interpretate in passato. Confermata anche la presenza di Doctor Strange che, con molta probabilità, aiuterà lo Spider-Man di Tom Holland a uscire dai guai attraverso l’escamotage delle dimensioni alternative.

Spider-Man No Way Home sarà diretto nuovamente da Jon Watts, già dietro alla macchina da presa per i primi due capitoli, mentre Amy Pascal sarà produttrice esecutiva assieme a Kevin Feige. Il film è senza dubbio uno dei più attesi della fase 4 del Marvel Cinematic Universe che, come evidenziato dal trailer pubblicato ieri, si preannuncia scoppiettante.

In attesa di No Way Home, se avete nostalgia dello Spider-Man di Garfield vi consigliamo di recuperare i due capitoli di The Amazing Spider-Man nella versione Blu-Ray. Trovate la collezione, a un prezzo accessibile, cliccando qui.