Klaus: rilasciato il trailer del primo film d’animazione Netflix

Rilasciato il primo trailer di Klaus, il primo film d'animazione interamente prodotto da Netflix che racconta le origini di Santa Klaus

Netflix ha da pochi minuti rilasciato il primo trailer del film d’animazione Klaus, la storia delle origini di Babbo Natale. Klaus sarebbe il primo film che esplora quali possano essere le origini di una delle leggende più famose e amate di sempre, quella legata all’emblema del Natale per eccellenza, Santa Claus.

Klaus nasce dall’estro creativo di Sergio Pablos co-creatore del franchise Cattivissimo Me che ha iniziato a pensare ad un film sulle origini di Santa Claus già dall’ormai lontano 2010. Il film, prodotto in Spagna, è molto interessante per la tecnica utilizzata per le animazioni, realizzate a mano e coadiuvate da un comparto di nuove tecnologie all’avanguardia nel settore dell’animazione.

Klaus sarà l’opera di debutto alla regia di Sergio Pablos e vedrà nel comparto artistico dei talenti vocali del calibro di Jason Schwartzman, J.K. Simmons e Rashida Jones. Il cast di voci di Klaus vede tra i protagonisti Joan Cusack, Will Sasso e Norm Macdonald mentre come produttori compaiono i nomi di Tanguy Olivier, Gustavo Ferrada e Marisa Roman, e co-produttori sono SPA Studios, lo studio di animazione di Pablos e Atresmedia Cine. Jinko Gotoh (The Lego Movie 2, Il piccolo principe) è il produttore esecutivo.

Klaus sarà disponibile prossimamente su Netflix e ci racconterà la storia di un giovane ragazzo scandinavo di nome Jesper , il peggior alunno dell’Accademia delle Poste, a cui viene affidato un lavoro in uno sperduto e glaciale villaggio del profondo Nord dove incontrerà uno misterioso falegname, costruttore di giocattoli, con la barba bianca e Alva, un’insegnante che aiuterà il giovane Jesper nella sua missione ai confini del mondo. Klaus sarà il primo film di animazione prodotto in esclusiva da Netflix.