Koch Media, le novità Home Video di marzo 2020!

Koch Media Italia ha recentemente annunciato la sua offerta Home Video per il prossimo mese, marzo 2020. All’interno del suo catalogo, potete trovare tantissime pellicole cinematografiche e di animazioni che hanno compiuto il debutto durante lo scorso anno, e altri lungometraggi di gran successo come Blue Planet, Giovanna D’Arco e One Piece.

Ad attendere gli appassionati, ci saranno Cold Blood – Senza Pace, Ermitage: Il Potere dell’Arte, PJ Mask – Brigata Farfalle, Bing: La macchina delle sorprese, oltre che ai film che abbiamo citato nel primo paragrafo dell’articolo.

Per quanto riguarda l’etichetta Midnight Factory, vale a dire tutti quei classici contemporanei che hanno segnato la storia del cinema contemporaneo, troviamo L’Ultima Casa a Sinistra e Climax, che saranno sicuramente ottimi compagni per il prossimo mese.

Passiamo, infine, all’ultimo brand in possesso di Koch Media, Anime Factory, che si caratterizza per tantissimi film d’animazione giapponese. Il prossimo mese, infatti, gli appassionati potranno mettere le mani su One Piece Stampede – Il Film, Lupin III: La seconda serie – Vol. 1 e Carletto il Principe dei Mostri – Stagione 1.

Ad accompagnare questo annuncio, Koch Media ha presentato i prossimi film del suo catalogo, che saranno presto disponibili: City of Crime, Killing Eve e Frida – Viva la Vida. Insomma, prepariamoci a una nuova stagione ricca di film e serie televisive.