La bambina che Amava Tom Gordon ha finalmente un regista

I fan di Stephen King, oltre all’adattamento televisivo di Revelations, hanno un altro adattamento da aspettare con impazienza, il film La bambina che Amava Tom Gordon ha, infatti, finalmente trovato un regista.

Annunciato all’inizio di quest’anno La bambina che Amava Tom Gordon, basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, è stato scritto in collaborazione con la scrittrice Christy Hall e verrà diretto da Lynne Ramsey (… e ora parliamo di Kevin, A Beautiful Day – You Were Never Really Here). Village Roadshow pubblicherà il film in collaborazione con Christine Romero, moglie del defunto George A. Romero, che dividerà il ruolo di produttrice con Roy Lee, Ryan Silbert e Jon Berg. La bambina che amava Tom Gordon si aggiunge ai numerosi progetti cinematografici e televisivi attualmente in sviluppo da parte di Stephen King, che sembrano essere le produzioni più garantite nel panorama di incertezza di Hollywood, causato dalla pandemia di Covid-19.

In un’escursione di sei miglia sul ramo Maine-New Hampshire dell’Appalachian Trail, la bambina di nove anni Trisha Mcfarland si stanca rapidamente dei continui battibecchi tra suo fratello maggiore, Pete, e sua madre recentemente divorziata. Ma quando si allontana da sola e poi cerca di recuperare tentando una scorciatoia, si perde in un labirinto deserto pieno di pericoli e terrore. Mentre cala la notte, Trisha ha solo la sua ingegnosità come difesa contro gli elementi, e solo il suo coraggio e la fede per resistere alle sue crescenti paure. Per conforto, sintonizza il suo walkman sulle trasmissioni delle partite di baseball dei Boston Red Sox e segue le esibizioni grintose del suo eroe, il lanciatore Tom Gordon. E quando la ricezione della sua radio comincia a svanire, Trisha immagina che Tom Gordon sia con lei, che la protegge da un nemico fin troppo reale che ha lasciato una scia di animali macellati e alberi maciullati nei boschi densi e bui…

Data la quantità di film e serie TV in produzione da parte dello scrittore, non è difficile immaginarsi che sia in arrivo un canale a lui dedicato che includa tutti gli adattamenti cinematografici, gli spettacoli televisivi e le miniserie tv. Nulla di tutto questo è ancora confermato e ai fan non resta che aspettare che venga annunciata la data di pubblicazione de La bambina che amava Tom Gordon.