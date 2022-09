Inizia a prendere forma la card di Extreme Rules, nuovo Premium Live Event della WWE in programma sabato 8 ottobre a Philadelphia, storica sede dell’ormai defunta Extreme Championship Wrestling (e che ospiterà anche l’edizione numero 40 di WrestleMania). L’unica notte dell’anno in cui tutto sarà legale e gli atleti della WWE si affronteranno in match dalle stipulazioni “estreme”, come evidenziato dal titolo del grande evento.

La card di WWE Extreme Rules

Extreme Rules Match for the SmackDown Women’s Championship: Ronda Rousey vs Liv Morgan

Dopo settimane di risse con la sicurezza, sospensioni varie e dissapori con Adam Pearce, Ronda Rousey ha ottenuto un’altra possibilità di affrontare Liv Morgan per lo SmackDown Women’s Championship. La campionessa in carica (ospite anche ai microfoni di Cultura Pop) ha voluto alzare la posta in palio, sfidandola a un Extreme Rules Match: incontro dove tutto è lecito e qualsiasi arma contundente sarà utilizzabile.

Fight Pit: Riddle vs Seth “Freakin” Rollins

Dopo la sconfitta riportata a Clash at the Castle, Riddle non si è dato per vinto e ha continuato a tormentare Rollins. I due sono venuti alle mani nella scorsa puntata di Raw dove è stato ufficializzato che a Extreme Rules si affronteranno in un Fight Pit, stipulazione che Triple H aveva ideato a NXT. Una sorta di scontro che ricorda, a grandi linee, i combattimenti nelle arti marziali miste.

Dove vedere WWE Extreme Rules

Extreme Rules sarà visibile in diretta e in differita in esclusiva sul WWE Network: per abbonarsi alla piattaforma basta seguire questo link.