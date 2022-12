Arriva online il primo trailer ufficiale di Oppenheimer, nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare. Protagonista di questo avvincente thriller storico è Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer, fisico teorico responsabile della creazione della prima bomba atomica.

Oppenheimer in un'immagine ufficiale di Universal Pictures

L’esplosivo trailer di Oppenehimer, nuovo film di Christopher Nolan

Il trailer pone l’accento sul senso di colpa del protagonista e di come la creazione della prima bomba atomica avrà conseguenze devastanti sull’intero destino umano. Nel cast troviamo anche Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. il premio Oscar Matt Damon in quelli del generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. nei panni di Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica. La candidata all’Oscar Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett veste i panni del pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan. Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero.

Il cast tecnico è composto da molti collaboratori di lunga data del regista, come i produttori Emma Thomas e Charles Roven; il direttore della fotografia Hoyte Van Hotema; la montatrice Jennifer Lame; e il compositore premio Oscar Ludwig Göransson. Oppenheimer arriverà nelle sale italiane il 20 luglio 2023 e sarà distribuito da Universal Pictures, segnando dopo anni la fine della collaborazione tra Nolan e Warner Bros.