Cresce l’attesa attorno al grande ritorno di Christopher Nolan dietro alla macchina da presa per Oppenheimer, film che esplorerà la vita del fisico teorico J. Robert Oppenheimer, responsabile del progetto Manhattan, alla base della creazione della bomba atomica durante la seconda guerra mondiale. A interpretarlo ci penserà Cillian Murphy, accompagnato da un cast d’eccezione che vede Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon e Rami Malek.

Oppenheimer in un'immagine ufficiale di Universal Pictures

Le nuove immagini di Oppenheimer

In questi giorni il magazine Total Film ha diffuso un’ampia preview del film contenente nuove immagini che permettono di dare un’occhiata migliore ai personaggi interpretati rispettivamente da Robert Downey Jr. e Emily Blunt, ovvero Levi Strauss, capo dell’Atomic Energy Commission, e Katherine Vissering Oppenheimer, moglie del fisico teorico. Florence Pugh sarà invece Jean Tatlock, membro del Community Party degli Stati Uniti con la quale Oppenheimer ha avuto una relazione. Il film, descritto come “un thriller epico sull’uomo enigmatico che ha rischiato di distruggere il mondo intero per salvarlo”, ha segnato la fine del sodalizio tra Christopher Nolan e Warner Bros., dopo le collaborazioni per la trilogia del Cavaliere Oscuro. Il regista produrrà la pellicola insieme alla moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy Inc.

First look at Cillian Murphy as J. Robert Oppenheimer in Christopher Nolan’s ‘OPPENHEIMER’. pic.twitter.com/uWpXATH5N9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2022

Christopher Nolan ha scritto la sceneggiatura del film, basandosi sul libro American Prometheus: The Triumph of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin, vincitore del premio Pulitzer nel 2005. Il cast tecnico è composto da molti collaboratori di lunga data del regista, come i produttori Emma Thomas e Charles Roven; il direttore della fotografia Hoyte Van Hotema; la montatrice Jennifer Lame; e il compositore premio Oscar Ludwig Göransson. Oppenheimer arriverà nelle sale il 21 luglio 2023 e sarà distribuito da Universal Pictures.