Sony ha annunciato la data d’uscita del nuovo film live action dedicato al franchise de I Cavalieri dello Zodiaco. Secondo quanto riportato, il lungometraggio, dal titolo Knights of the Zodiac, farà la sua comparsa in date diverse a seconda dei territori. L’appuntamento da segnare in agenda per noi italiani è il 26 giugno 2023.

Il film live action de I Cavalieri dello Zodiaco

Knights of the Zodiac, il titolo del film live-action basato sull’epica saga de I Cavalieri dello Zodiaco, è prodotto dalla Toei Animation e narra le avventure di Seiya, un ribelle adolescente che si guadagna da vivere combattendo per strada e impegnato alla ricerca disperata di trovare la sua sorella rapita.

Tuttavia, tutto cambia quando scopre di avere incredibili poteri mistici, che lo catapultano in un mondo pieno di guerre, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere e prendere il suo posto tra i Cavalieri dello Zodiaco, Seiya dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto ciò che ha.

Il cast e la produzione

Il regista Tomek Baginski porta sul grande il lungometraggio su una sceneggiatura scritta da Josh Campbell, Matt Stuecken e Kiel Murray. Il film prende diretta ispirazione dallestorie e i personaggi originali creati da Masami Kurumada ed è prodotto da Yoshi Ikezawa, Joseph Chou e Tim Kwok. I produttori esecutivi includono Kozo Morishita, Katsuhiro Takagi, Jeffrey Chan e Rick Nathanson. Nel cast troviamo Mackenyu nel ruolo di Seiya, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl e Sean Bean.

Le date di uscita di Knights of the Zodiac

Il film sarà rilasciato in diverse parti del mondo tra aprile e luglio, con diverse date di uscita per ogni paese. I fan in Brasile, Messico e America Latina saranno i primi a vedere il film, poiché la sua uscita è prevista per il 27 aprile. I fan in Kenia e Romania potranno vederlo il 28 aprile, mentre i fan in Nigeria e Polonia dovranno aspettare fino al 12 maggio. L’Europa non sarà da meno, con il film che arriverà in Francia il 24 maggio, in Spagna e Bulgaria il 26 maggio, e in Germania il 16 maggio. Inoltre, il film sarà distribuito anche in Medio Oriente, Repubblica Ceca, Ucraina e Portogallo il 25 maggio. Per i fan italiani, la data di uscita del film de I Cavalieri dello Zodiaco è prevista per il 26 giugno, mentre i fan in Sud Africa dovranno aspettare il 23 giugno. Infine, il Regno Unito vedrà il film distribuito il 28 luglio.