La data di uscita di American Horror Story 10 su Disney+

American Horror Story 10 sta per arrivare in esclusiva su Disney Plus. La decima stagione della serie televisiva horror ormai divenuta un cult, sottotitolata American Horror Story: Double Feature, è alle porte e la piattaforma streaming ha annunciato che il primo episodio di American Horror Story 10: Double Feature sarà trasmesso in esclusiva su Disney+ il prossimo 20 ottobre, in coincidenza con la trasmissione dell’ultimo episodio negli Stati Uniti. Da lì in avanti, verrà reso disponibile un nuovo episodio ogni settimana.

American Horror Story 10: tutto ciò che sappiamo e il trailer

Iniziamo subito col dire che American Horror Story 10: Double Feature è già disponibile negli Stati Uniti dallo scorso 25 agosto. La stagione però non è stata distribuita tutta insieme, ma un episodio alla settimana, formato, questo, che verrà seguito anche da Disney+. Nel caso vi stiate chiedendo come poter usufruire del servizio, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo ricco di informazioni utili su come attivare un abbonamento a Disney+.

Inoltre, come vi avevamo già accennato in quest’altro nostro articolo dedicato proprio ad American Horror Story, alle curiosità sulla serie e ai collegamenti fra le diverse stagioni, American Horror Story 10: Double Feature sarà composta da un totale di 10 episodi, suddivisi però in due parti, riflettendo così la dualità presente già nel titolo: la prima parte, intitolata Red Tide, consta di 6 episodi, mentre la seconda, Death Valley, ne ha 4.

Poiché American Horror Story 10: Double Feature è già disponibile negli Stati Uniti, esiste già un trailer dedicato a questa stagione doppia. Lo trovate subito dopo il teaser: entrambi in lingua inglese:

Per quanto invece riguarda la messa in onda in Italia di American Horror Story 10: Double Feature in Italia, Disney+ ha annunciato anche quando renderà disponibile il primo episodio, come potete vedere anche nell’immagine qui in basso:

