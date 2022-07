In occasione dell’intervista congiunta tra Gosho Aoyama, autore di Detective Conan, e Eiichiro Oda, autore di One Piece, quest’ultimo ha espresso la definitiva dichiarazione sul finale del manga dei record, fra l’altro di nuovo in pista su Weekly Shonen Jump da questa settimana (precisamente 25 luglio).

La definitiva dichiarazione di Eiichiro Oda sul finale di One Piece

A fronte delle ultime dichiarazioni dell’autore che volevano un finale tra 5 anni (la prima volta che l’autore che dichiarava tale intenzione correva il 2019, pertanto effettivamente nel 2024) l’autore è corso ai ripari e ha deciso di non sbilanciarsi ulteriormente affermando di voler raggiungere la chiusura in tre anni, senza, tuttavia, ufficializzare questa scadenza. D’altro canto, Oda ha il finale completamente pianificato.

Si tratta di una visione, un obiettivo finale dell’autore, ma, come dichiarato dallo stesso nell’intervista congiunta, non vorrebbe nemmeno dirlo ad alta voce poichè di recente si è preso alcune pause e, di conseguenza, maggiori sono le pause, meno l’obiettivo viene rispettato.

In definitiva, pertanto, Oda-sensei dichiara di non essere certo di quanti anni manchino alla conclusione e di aver risposto così tante volte alla domanda che ormai ha perso credibilità. L’autore, quindi, crede di non dover rispondere a tale domanda poichè consapevole, presumibilmente, di disattendere le sue stesse dichiarazioni man mano che la serializzazione va avanti, a prescindere dalle pause o dall’incedere.

L’intervista congiunta è stata creata in collaborazione tra Shueisha e Shogakukan per celebrare il record dei 100 volumi dei due manga ancora, fra l’altro, in corso di serializzazione. L’intervista è divisa in due parti: la prima pubblicata all’interno del numero 34 di Weekly Shonen Jump (25 luglio), mentre la seconda e ultima sul numero 35 Weekly Shonen Sunday (27 luglio).

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1054 capitoli e 102 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 101 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1026 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.

Di seguito proponiamo una sinossi del manga:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare.

Ricordiamo che Toei Animation lancerà un nuovo film animato di One Piece, One Piece Film Red, in uscita in Giappone il 6 agosto 2022 e in Italia in Autunno 2022 per Anime Factory.