Wizards of the Coast ha annunciato che La Guerra dei Fratelli, la nuova espansione di Magic: The Gathering, è disponibile in formato cartaceo a partire da oggi.

Secondo episodio della storia in quattro parti che vede Phyrexia protagonista e primo set standard a incorporare Mondi Altrove con carte dedicate ai Transformers, La Guerra dei Fratelli descrive gli eventi di uno dei momenti più nostalgici e decisivi nella storia di Magic:

“Nel mezzo della devastante invasione Phyrexiana, il Planeswalker Teferi cerca risposte nel passato, attraverso la leggenda dell’aspra rivalità tra due fratelli, Urza e Mishra. La Guerra dei Fratelli, nota anche come “Guerra delle Antichità”, fu un conflitto che sconvolse il piano di Dominaria con mech titanici, corazzati giganteschi e guerre magiche, provocando una serie di eventi che hanno plasmato il futuro dell’intero Multiverso.”

Rappresentata per la prima volta in Antiquities, la seconda espansione in assoluto di Magic pubblicata nel 1994, La Guerra dei Fratelli non mostrerà la rivalità tra i due congiunti come un confronto del “bene contro il male”, come viene invece raffigurata nelle leggende.

Con il piano dimensionale nel quale è ambientato il set nel pieno della guerra dei mech, La Guerra dei Fratelli sarà un’espansione fortemente incentrata sugli artefatti. Tra questi sono presenti le Pietre del Potere, pedine artefatto incolore introdotte per la prima volta in Dominaria Unita, che possono essere TAPpate per ottenere mana aggiuntivo che non può essere utilizzato per lanciare magie non artefatto. Viene introdotta anche Prototipo, un’altra meccanica incentrata sulle creature artefatto che rappresenta un costo alternativo per i mech giganti e che consente loro di entrare sul campo di battaglia con una spesa inferiore di mana, ma con meno forza, costituzione e abilità.

L’espansione reintroduce anche alcune delle meccaniche preferite dai giocatori, come Combinare, una parola chiave che combina due carte per creare una carta ingigantita, e Dissotterrare, che consente alle carte di tornare sul campo di battaglia direttamente dal cimitero, con l’obbligo di esiliarle alla fine del turno.

Essendo poi il primo set di Magic in assoluto a incorporare Mondi Altrove, La Guerra dei Fratelli getta nella mischia anche i Transformers: per un vero assaggio di nostalgia, gli appassionati possono aggiungere ai loro mazzi Optimus Prime, Megatron e altri iconici personaggi, rappresentati in speciali carte senza bordo in stile mech.

Saranno presenti anche dieci terre base con illustrazione full-art, che raccontano una storia tutta loro, mostrando i luoghi colossali e i giganti meccanici che hanno combattuto agli ordini di Urza e Mishra durante la guerra.

Per riportare i giocatori indietro nel tempo, proprio come fatto dal Planeswalker Teferi, sono presenti anche ristampe retrò di famosi artefatti e creature artefatto della storia di Magic. Nei due Mazzi Commander costruiti attorno a entrambi i fratelli, ogni carta avrà anche un trattamento con cornice retrò, rendendo omaggio allo stile e al formato originali del gioco. Inoltre, le carte artefatto retrò con disegni schematici possono essere trovate in trattamenti foil e non foil.

Dal 25 al 27 novembre, infine, La Guerra dei Fratelli sarà presente anche alla Milan Games Week & Cartoomics 2022, presso lo stand di Wizards of the Coast dedicato a Magic: The Gathering. Durante la fiera meneghina, gli appassionati potranno finalmente toccare con mano i prodotti di questa nuova espansione, oltre a partecipare a partite demo e partite con formula draft.

La Guerra dei Fratelli è disponibile in Buste per Draft, Buste dell’Espansione, Collector Booster, Buste Jumpstart, Mazzi Commander e Bundle.

Se volete anche voi buttarvi nelle atmosfere di questa nuova espansione e giocare subito con i vostri amici, potete acquistare il bellissimo Mazzo Commander di Urza semplicemente cliccando su questo link.