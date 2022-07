Al San Diego Comic-Con è stato mostrato un trailer esteso di House of the Dragon, nuovo progetto televisivo legato al franchise di Game of Thrones: sarà ambientato ben 200 anni prima degli avvenimenti narrati nella serie principale e avrà per protagonista la casata dei Targaryen, pronta alla guerra per salire sul trono.

Il trailer esteso di House of the Dragon

La clip è identica a quella pubblicata la scorsa settimana, ma presenta alcuni piccoli cambiamenti: sono stati allungati i momenti in cui compaiono le giovani Rhaenyra e Alicent Hightower, mentre re Viserys è intento a parlare con qualcuno in tono minaccioso, affermando che il Trono di Spade porta solo sventure ed è il posto più pericoloso dell’intero regno. Basato sul romanzo di George Martin Fuoco e Sangue, la serie seguirà la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che combatterono per il trono dopo la morte del loro padre Viserys I.

House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine nei panni di King Viserys I Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) nei panni del principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans come Otto Hightower e Fabien Frankel come Ser Criston Cole.

House of the Dragon debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max. Sarà disponibile un episodio alla settimana. La prima stagione farà ricorso a diversi salti temporali, come annunciato dal co-showrunner Ryan Condal, per immergere al meglio nella storia negli spettatori. Si tratta infatti di una guerra generazionale e raccontare l’evoluzione dei personaggi sin dall’inizio sarà fondamentale per la struttura narrativa impostata.