Il sicario più famoso al mondo sta per tornare in azione. Al San Diego Comic-Con è stato mostrato il primo teaser trailer di John Wick: Chapter 4, nuovo capitolo del franchise action lanciato nel 2014. Adrenalina e distruzione a profusione.

Il primo teaser trailer di John Wick: Chapter 4

Nel video vediamo John Wick (Keanu Reeves) e Bowery King (Laurence Fishburne) prepararsi alla grande guerra con l’organizzazione di assassini nota come The High Table dopo il cliffhanger del precedente capitolo. Spazio anche ai personaggi interpretati da Bill Skarsgård e Donnie Yen, new entry del franchise, che daranno del filo da torcere ai due come nuovi membri dell’organizzazione.

Oltre al ritorno di volti storici della saga come Ian McShane, Laurence Fishburne e Lance Riddick, ci saranno anche Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Rina Sawayama.

John Wick: Chapter 4 sarà diretto ancora una volta da Chad Stehelski, questa volta con una sceneggiatura di Michael Finch e Shay Hatten. Originariamente previsto per quest’anno, Lionsgate ha deciso di spostare l’uscita del film al 24 marzo 2023 per via dell’emergenza Coronavirus.

Per l’occasione è stato diffuso in rete anche un nuovo poster che mostra John Wick con il nickname che lo ha contraddistinto in tutti i film usciti sino ad ora, ovvero Baba Yaga:

Il franchise di John Wick si espanderà con uno spinoff intitolato Ballerina, che vedrà Ana de Armas nelle vesti di protagonista, e una serie TV prequel intitolata Continental, in lavorazione per Starz. Lo show vedrà Colin Woodell nei panni di un giovane Winston Scott, interpretato nei film da Ian McShane.

Keanu Reeves è riuscito a fare suo il personaggio di John Wick dopo aver modificato la sceneggiatura del primo film. Si era inizialmente pensato a un protagonista di 75 anni (tra i nomi vociferati c’erano Clint Eastwood e Harrison Ford), ma la star di Matrix ha convinto il team a riscrivere il tutto e a rendere l’ex sicario un uomo di 35 anni.

John Wick: Chapter 4 dovrebbe chiudere l’arco narrativo iniziato nel 2014, ma un quinto film è già stato confermato. Le avventure dell’alter ego di Keanu, dunque, non finiranno qui.