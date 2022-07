La nona stagione di Naruto Shippuden, che si svolge durante la ricostruzione del Villaggio della Foglia dopo il cruento attacco di Pain, è finalmente sbarcata su Crunchyroll (leggete questo nostro articolo per scoprire tutto il palinsesto estivo della piattaforma!).

La nona stagione di Naruto Shippuden si intitola La Saga del passato – Il percorso della Foglia ed è composta dagli episodi che vanno dal 176 al 196. La regia è ancora una volta di Hayato Date ed è prodotta da TV Tokyo e Studio Pierrot. A differenza delle stagioni precedenti, gli episodi della nuova stagione, anche se ispirati al manga di Masashi Kishimoto, non sono adattati direttamente da esso, ma costituiscono una saga originale con l’eccezione degli episodi dal 178 al 181. La trama di questa stagione è incentrata sui ricordi degli abitanti del Villaggio della Foglia durante la ricostruzione di quest’ultimo a seguito dell’attacco di Pain.

La nona stagione è stata trasmessa in Giappone dal 2 settembre 2010 al 27 gennaio 2011 su TV Tokyo. In Italia è andata in onda su Italia 1 dal 28 ottobre al 30 dicembre 2012 ed è stata ritrasmessa integralmente dal 15 al 26 marzo 2015 su Italia 2.

Il franchise di Naruto

Il manga di Naruto (recuperatelo su Amazon!) è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga. Naruto, con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito sempre da Planet Manga.

A fine 2022 saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga e a questo articolo potete leggere tutti i dettagli.

Dal manga sono state tratte due serie anime entrambe prodotte dalla Pierrot. Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

Vi riproponiamo la sinossi dell’opera: