Una nuova featurette di Andor, serie TV targata Disney Plus ambientata nell’universo di Star Wars, fornisce nuovi dettagli inerenti al progetto, stuzzicando la curiosità dei fan. Andor è un prequel del film Rogue One, ambientato cinque anni prima degli eventi che conosciamo, e interamente incentrato sul personaggio da cui trae il nome (interpretato da Diego Luna), e sui suoi anni di formazione come spia ribelle. Il tutto si svolge dopo gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith, raccontando gli inizi della Ribellione quando incominciava a muovere i suoi primi passi.

La nuova featurette di Andor stuzzica i fan

Andor sarà disponibile su Disney Plus dal 21 settembre, con una prima stagione composta da 12 episodi e una seconda già confermata. Fra i nomi importanti, al centro di questa serie troviamo anche: Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw e Denise Gough. Una nuova featurette, pubblicata sul profilo ufficiale dedicato alla serie, ha mostrato alcune nuove scene accompagnate dalle dichiarazioni degli addetti ai lavori.

Da ciò è possibile cominciare a farsi un’idea riguardo all’identità, anche estetica, di questo nuovo progetto, e sulle sue potenzialità narrative, più oscure rispetto alle altre storie precedenti. Dalla featurette di Andor è inoltre possibile scorgere qualche dettaglio in più legato ai set, ai costumi e ai luoghi in generale in cui tutto si muove.

Rewind to the beginning of Rebellion. Prepare for the newest Star Wars event with this brand-new featurette for #Andor, streaming September 21 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/z7RMXv9nC6 — Star Wars | Andor Premieres Sept 21 on Disney+ (@starwars) September 14, 2022

Dalle varie interviste e dichiarazioni nel video parrebbe infatti che la serie TV si inserisca nel genere del thriller/spionaggio, ambientato però nell’universo di Star Wars. Lo scrittore stesso di Andor, Tony Gilroy, è strettamente legato al suddetto genere, avendo scritto ben quattro film dedicati a Jason Bourne. Una penna di questo tipo, potrebbe tranquillamente condurre le possibilità espressive dell’universo di Star Wars anche verso orizzonti inediti. Fuso a tutto ciò troviamo un particolare realismo di fondo, tangibile anche a partire dalle immagini mostrate, pronto a sviluppare il suo potenziale partendo proprio da luoghi e set reali.

Una storia oscura, ambientata nel passato e curata da un’attenzione formale tangibile. O almeno così sembra. Non ci resta che appurare il tutto con l’uscita.

