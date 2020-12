La saga di Harry Potter e le nuove copertine Salani

Il 2020 non è stato certamente un anno facile ma per i fan della saga di Harry Potter si chiuderà, probabilmente, in bellezza.

A portare un po’ di magia in questo anno disastroso ci sarà, infatti, la maratona dei film del maghetto più amato del mondo, che andrà in onda su Canale 5. Oltre a questo i fan potranno ammirare una riedizione della saga di Harry Potter tutta nuova, con un nuovo stile di copertina, ispirato all’architettura. Salani ha dichiarato:

A livello internazionale mancava ancora un progetto di questo tipo. Il successo di Harry Potter incontra l’eccellenza italiana dell’architettura e del design nel mondo

La nuova edizione, che ancora non è chiaro se prevederà anche un adattamento della tanto discussa traduzione fatta dal linguista Stefano Bartezzaghi, sarà in vendita dal 21 Gennaio 2021 e vedrà la stampa di nuove copertine, disegnate dall’architetto Michele De Lucchi. Queste illustrazioni vedranno come protagonisti gli edifici più significativi di ogni capitolo della saga di Harry Potter e forniranno, secondo l’editore, una prospettiva inedita sulle avventure del mago più famoso al mondo.

Nonostante l’intento, sicuramente ammirabile, di Salani sembra che i fan non abbiano apprezzato le nuove copertine e che le critiche, dalla pubblicazione dell’anteprima sui social dell’editore del 13 Dicembre, stiano arrivando numerose. Tra chi ha fatto facile ironia, a chi ha espresso opinioni fortemente negative, il sentimento dei fan sembra essere quello del rifiuto verso delle copertine che, a loro dire, appaiono fredde e che, stando ai più “hanno perso tutta la magia” della saga di Harry Potter.

Quest’edizione è solamente l’ultima di una lunga serie di riedizioni e copertine differenti, dai disegni originali del 1998 con le enigmatiche copertine di Serena Riglietti, passando per l’edizione a colori del 2019 con le illustrazioni di Jim Kay fino ad arrivare all’ultima edizione, pubblicata ad inizio 2020, con le illustrazioni delo studio MinaLima contenente «otto inediti elementi interattivi, tra cui la vera lettera di Hogwarts da aprire!».