La serie live-action Gundam Build Real arriva su YouTube

Gundam Build Real, la prima serie TV in live-action dedicata al mondo dei Gunpla, ossia i modelli in scala assemblabili di veicoli della serie Gundam prodotti da Bandai, è sbarcata sul canale YouTube Gundam Info. È possibile guardare la serie gratuitamente, senza alcuna registrazione e scegliere i sottotitoli in inglese, in cinese, in coreano e in francese.

Gundam Build Real: a proposito della serie

Gundam Build Real, composto da sei episodi, è stato prodotto in occasione del Gunpla 40th Anniversary Project e si basa sul franchise animato di Gundam Build Fighters, incentrato sulle battaglie tra i Gunpla. Gundam Build Real è stato creato con il contributo di Mitsuo Fukuda, già all’opera con Gundam SEED. Per quanto riguarda la sceneggiatura, se ne è occupato Ryoji Sekinishi.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Questa la sinossi:

Sono passati diversi decenni da quando i Gunpla sono diventati popolari negli anni ’80. Ora, nel periodo d’oro degli sport elettronici, “Gundam Model Battle” è diventata la nuova mania. Un gioco di combattimento tra robot in cui i combattenti scansionano i loro Gunpla e azionano i Mobile Suit virtuali proiettati in scala reale per combattere. Una competizione nazionale si tiene ogni anno e lo studente di scuola elementare Hiro Suzuki e i suoi amici hanno formato la squadra “Bright” per cercare di vincerla. Tuttavia, il giorno prima di partecipare al loro torneo distrettuale, il loro Gunpla è andato perso e la squadra si è sciolta senza mai competere. Alcuni anni dopo Hiro inizia il suo primo anno di scuola superiore e si ritrova con i suoi vecchi compagni di squadra e il suo Gunpla. Con Hiro come pilota, Takumi come costruttore, Kentaro come programmatore, Nakamura come comandante e Sota come armaiolo, essi puntano nuovamente al torneo nazionale. Ma ci sono varie crisi che li attendono nell’adolescenza. Addio agli amici, faide con le squadre rivali… un dramma giovanile corale di studenti delle scuole superiori che tengono i loro sogni e le loro amicizie nel cuore e crescono poco a poco attraverso la competizione nella battaglia Gunpla.

Acquistate il DVD del primo movie di Mobile Suit Gundam su Amazon!