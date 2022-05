In una nuova live, tutta dedicata ai Top Battle Shonen manga, la casa editrice Star Comics, ha rivelato un nuovo annuncio, che farà la felicità degli appassionati dell’opera di Hiroyuki Takei, Shaman King! Arriva infatti in Italia lo spin-off dedicato alla famiglia Tao: Shaman King: Red Crimson!

Arriva in Italia Shaman King: Red Crimson

La miniserie è basata sulla storia originale di Hiroyuki Takei. È stata serializzata su Shōnen Magazine Edge di Kodansha da giugno 2018 a gennaio 2020 e, in seguito, i suoi capitoli raccolti in quattro volumi tankōbon.

Questa la trama:

Sperando di ottenere un prestito per far ripartire la sua fattoria fuki, in crisi, Usui Horokeu va a trovare Tao Ren. Durante il tragitto, viene attaccato da un membro della misteriosa organizzazione Red Crimson che utilizza Jiang Shi. Dopo essere stato salvato da Tao Jun e Lee Pyron, viene a conoscenza del conflitto tra i Red Crimson e la famiglia Tao e della morte di Iron Maiden Jeanne.

I 4 volumi arriveranno in fumetteria, libreria e store online a partire dall’autunno 2022.

A proposito del manga di Shaman King

Il manga di Shaman King è stato scritto da Hiroyuki Takei e serializzato sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump edita da Shūeisha dal 30 giugno 1998 al 30 agosto 2004. In seguito i vari capitoli sono stati raccolti in 32 volumi tankōbon pubblicati dal 3 dicembre 1998 al 5 gennaio 2005. Successivamente i volumetti sono stati ristampati in formato kanzenban per un totale di 27 numeri. Il manga conta 289 capitoli raccolti in 32 volumi e circa 16 capitoli extra, e alla fine un breve racconto conclusivo chiamato Le Terme di Funbari.

In Italia la serie è stata pubblicata dalla Star Comics all’interno della collana Dragon dal 3 giugno 2003 al 4 settembre 2006 nel formato originale tankōbon ed in seguito in quello kanzenban dal 3 novembre 2010 al 2 gennaio 2013 in una collana denominata Shaman King Perfect Edition. Attualmente è in via di pubblicazione la Shaman King Final Edition, sempre edita da Star Comics disponibile su Amazon!

Vi ricordiamo che la quarta e ultima parte del reboot di Shaman King, uscirà su Netflix il 26 maggio.