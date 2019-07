La stupenda stampa di The Amazing Spider-Man: Renew Your Vows

Sideshow non è solo famosa per le statue ma anche per la sua linea di Art Print. Una delle ultime annunciate è quella di The Amazing Spider-Man: Renew Your Vows disegnata da J. Scott Campbell uno degli artisti molto apprezzati dai fan dell’arrampica muri. Questa stampa con protagonsta Spider-Man è un vero pezzo da collezione, infatti verrà […]

Sideshow non è solo famosa per le statue ma anche per la sua linea di Art Print. Una delle ultime annunciate è quella di The Amazing Spider-Man: Renew Your Vows disegnata da J. Scott Campbell uno degli artisti molto apprezzati dai fan dell’arrampica muri.

Questa stampa con protagonsta Spider-Man è un vero pezzo da collezione, infatti verrà prodotta in soli 300 esemplari al mondo (per la versione Unframed), riportanti la firma fatta a mano dallo stesso J. Scott Campbell. ed un timbro di autenticità a sbalzo riportante il logo della Sideshow.

I fan di questa stupenda stampa potranno scegliere come riceverla infatti Sideshow propone alcune varianti. Si avrà la possibilità di acquistarla solo come stampa al prezzo di 120USd, oppure con quattro varianti di cornice. (Nera/Bianca al prezzo di 280USD ed in Alluminio al prezzo di 325USd oppure Framed Wrapped Canvas al prezzo di 400USd. Ogni versione incorniciata avrà una tiratura particolare. In totale le versioni tra framed ed unframed saranno 1050.

J. Scott Campbell ha collaborato con Sideshow nella realizzazione di altri stupendi prodotti, come ad esempio possiamo ricordare le stupende statue dedicate a Spiderman oppure le nuovissime rivisitazioni dei personaggi di Tinkerbell, Alice in Wonderland e The Little Mermaid oppure, sempre rimanendo in materia di stampe, la bessillima Art Print di Captain Marvel.

Il mercato delle Art Print è un fenomeno in rapida crescita ed i collezionisti amano il fatto di poter esporre le statue del loro personaggio preferito magari inserendo alle spalle la stampa dalla quale è stato tratto il personaggio o da dove è stata presa l’ispirazione. Inoltre con il fatto di essere dei prodotti ad edizione limitata si sposano perfettamente con la stessa filosofia delle statue. J. Scott Campbell è solo uno dei tanti autori che collabora con Sideshow, ma possiamo anche citarvi il famoso Alex Ross, Olivia De Berardinis oOrlando Arocena per arrivare anche all’Italiano Alessandro Orlandelli (alias Alex Horley)