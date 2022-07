Dopo le voci degli ultimi mesi è finalmente arrivata l’ufficialità. Ieri sera è stato annunciato che l’Alto Evoluzionario, grande personaggio dei fumetti Marvel, sarà il villain di Guardiani della Galassia Vol. 3. A interpretarlo ci penserà Chukwudi Iwuji, attore visto nella serie per HBO Max Peacemaker e grande amico di James Gunn.

L’Alto Evoluzionario sarà il villain

Chukwudi Iwuji si è presento interamente in costume e nel personaggio al panel dei Marvel Studios, minacciando i presenti di dissezionarli geneticamente e condurre esperimenti su di loro. Creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966, l’Alto Evoluzionario comparve per la prima volta nei fumetti Marvel in The Mighty Thor #134. Herbert E. Wyndham era un umano che durante i suoi studi ad Oxford sviluppò un particolare interesse per le teorie del genetista Nathaniel Essex, studioso che a fine ‘800 aveva teorizzato la comparsa dei mutanti.

In seguito stabilì un laboratorio segreto nel monte Wundagore dove per anni compì esperimenti, creando una razza di ibridi umani-animali e sperimentando anche con poteri oltre la sua comprensione. La sua presenza nel film potrebbe benissimo essere collegata al passato di Rocket Racoon, fino ad ora rimasto un mistero. Nei fumetti Marvel, infatti, l’Alto Evoluzionario ha avuto un ruolo non indifferente nella storia del personaggio.

Guardians of the Galaxy Volume 3’s Chukwudi Iwuji appeared as High Evolutionary and crashed the Marvel Studios’ Hall H panel. #SDCC pic.twitter.com/sytaSo8wxi — IGN (@IGN) July 24, 2022

Oltre al look dell’Alto Evoluzionario i fan presenti al San Diego Comic-Con hanno potuto dare una prima occhiata a Adam Warlock (Will Poulter), ma il trailer del film non è ancora stato diffuso in rete. Il footage è stato descritto da molti come “potente, emozionante e fantastico”.

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nelle sale americane il 5 maggio 2023 e chiuderà l’arco narrativo del team portato sul grande schermo da James Gunn nel 2014. Chris Pratt, visibilmente emozionato durante il panel del film, ha voluto ringraziare il regista per tutti questi anni trascorsi insieme e per il lavoro svolto.