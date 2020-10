Lanterna Verde questa sera su Italia 2

Attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Italia 2 conferma che questa sera andrà in onda in prima serata Lanterna Verde. Si tratta del film del 2011 con protagonista Ryan Reynolds ispirato all’omonimo personaggio DC.

Lanterna Verde – il film

Lanterna Verde è uscito in Italia il 31 agosto 2011. Diretto da Martin Campbell con una sceneggiatura di Greg Berlanti, Michael Green, Marc Guggenheim e Michael Goldenberg, il film nel ruolo del protagonista Hal Jordan, Ryan Reynolds, a cui si aggiungono Blake Lively in quello di Carol Ferris, Mark Strong in quello di Sinestro, Peter Sarsgaard in quello di Hector Hammond e Temuera Morrison in quello di Abin Sur.

Eccovi una breve sinossi:

In un universo tanto vasto quanto misterioso, una piccola ma potente forza esiste da secoli. Protettori di pace e giustizia, vengono chiamati Green Lantern Corps. Una fratellanza di guerrieri che hanno giurato fedelta’ all’ordine inter-galattico, Green Lantern indossa un anello che gli conferisce dei super poteri. Ma quando un nuovo nemico Parallax minaccia di distruggere l’equilibrio del potere nell’Universo, il loro destino ed il destino della Terra e’ nelle mani della nuova recluta, il primo essere umano mai scelto: Hal Jordan.

Lanterna Verde fu sviluppato in seguito all’incredibile rilancio della serie a fumetti avvenuto fra il 2005 e il 2006 da parte di Geoff Johns, che sarà produttore esecutivo del film. Il film fu proposto fra gli altri anche a Kevin Smith e Zack Snyder che rifiutarono. Purtroppo la pellicola ha avuto una ricezione disastrosa da parte sia del pubblico che della critica cancellando qualsiasi piano per un sequel e di fatto estromettendo Ryan Reynolds da qualsiasi progetto legato ai personaggi DC e che approderà successivamente alla Marvel/Sony con Deadpool.

Lanterna Verde – la serie TV HBO Max

Attualmente è in fase di sviluppo per HBO Max una serie TV su Lanterna Verde.

Dai primi dettagli confermati la prima stagione sarà composta da 10 episodi, presumibilmente da 60 minuti ciascuno. La serie TV sarà scritta da Seth Grahame-Smith (scrittore del fortunato Lego Batman – Il Film e associato per un periodo anche al film The Flash con Ezra Miller) e vedrà Marc Guggenheim (mente dietro Arrow e tutto l’Arrowverse) in veste di produttore esecutivo con la sua Berlanti Productions coadiuvato da Warner Bros.

Fra le diverse Lanterne protagoniste ci saranno Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott (che a differenza della sua versione originale sarà gay come la sua controparte di Terra-2 versione New 52) mentre non si accenna quindi né ad Hal Jordan né a John Stewart ovvero le due Lanterne Verdi più famose e riconoscibili. Dovrebbero comparire anche Sinestro, non è dato sapere se ancora come Lanterna Verde o come possessore dell’Anello Giallo, e Kilowog, il taurino sergente istruttore delle Lanterne, in più verranno introdotte nuove Lanterne nel Corpo create appositamente per la serie.