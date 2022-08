Wakanda Forerver, il prossimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, sembra esser atteso più per l’entrata in scena di Riri Williams (Dominique Thorne), alias Ironheart, che per gli eventi che potrebbero radicalmente cambiare il franchise. Erede designata di Tony Stark, dopo la dipartita di Iron Man al termine di Avengers: Endgame, Riri farà il suo esordio proprio nel film diretto da Ryan Coogler, e vista la pesante eredità che dovrà raccogliere, uno suo lato in particolare è sotto attento scrutinio. Motivo per cui la comparsa di nuove promo art in cui si vede l’armatura di Ironheart in Wakanda Forever è stata accolta con estremo interesse.

Ecco come sarà la prima armatura di Ironheart in Wakanda Forever

In questa promo art si vede la versione Mark I dell’armatura di Ironheart in modo più evidente, che riprende in una certa misura anche quella desunta da una Funko Pop mostrata in precedenza. Come abbiamo visto nel trailer di Wakanda Forever, Riri costruisce la sua prima armatura seguendo una sorta di viaggio iniziatico simile a quello vissuto da Tony Stark in Iron Man (2008). Entrambi, infatti, costruisco la prima armatura con materiali di recupero, per affrontare una situazione violenta (la fuga dai Dieci Anelli per Stark e l’invasione del Wakanda da parte di Atlantide per Riri), e come ci ha mostrato il mito cinematografico di Iron Man, la Mark I è solo il primo passo verso al creazione di armature sempre più evolute.

Comparsa nel Marvel Universe nel 2016 per mano di Brian Michael Bendis, Mike Deodato, Eve Ewing e Kevin Libranda, Riri Williams eredita per un certo periodo il ruolo di Iron Man, scomparso dopo gli eventi di Civil War II, che ha visto in lei una degna erede, al punto di omaggiarla di una sua I.A. personale modellata proprio sulla personalità del Vendicatore Dorato. Dopo aver costruito una prima armatura utilizzando materiale di scarto del M.I.T.. Riri si ritrovano infine ad avere non solo i mezzi, ma anche la possibilità di esser la nuova Iron Mna, a patto di poter tenere testa all’altro contendente al ruolo: Victor von Doom, alias Destino.

Per vedere l’evoluzione dell’armatura di Riri Williams dopo la Mark I create in Wakanda Forever, dovremo attendere l’uscita della serie a lei dedicata, Ironheart, in cui avremo modo di conoscere meglio il personaggio e vederl avviarsi verso la propria vita supereroica. Una crescita che la porterà, con molta probabilità, anche a prendere parte ad Armor Wars, la serie dedicata a War Machine, che si ispirerà alla celebre Guerra delle Armature, uno dei cicli più iconici della storia editoriale di Iron Man.

