Blade potrebbe essere la cosa migliore per i Marvel Studios

Tra non molto, Mahershala Ali si unirà all'universo cinematografico della Marvel nei panni di Blade. Sono passati ben quindici anni dall'ultima volta che il personaggio è apparso sul grande schermo e ora più che mai, è il momento adatto per l'esordio del personaggio nel più grande franchise di Hollywood, introducendo qualcosa di nuovo all'interno di esso.

Tra non molto, Mahershala Ali si unirà all’universo cinematografico della Marvel nei panni di Blade. Sono passati ben quindici anni dall’ultima volta che il personaggio è apparso sul grande schermo e ora più che mai, è il momento adatto per il suo esordio nel più vasto franchise di Hollywood, introducendo qualcosa di nuovo all’interno di esso.

L’arrivo del mezzo vampiro, nato dalle menti di Gene Colan e Marv Wolfman, potrebbe dare una ventata d’aria fresca all’intero franchise Marvel, con elementi nuovi che mai prima d’ora sono stati visti all’interno del Marvel Cinematic Universe. Nonostante la moltitudine di film e serie TV, vi sono parti ancora oscure da esplorare e da cui la casa delle idee non ha ancora attinto.

Quasi sicuramente, il Blade di Ali affronterà eventi paranormali e racconterà storie oscure e dalle tinte gotiche. Se il nuovo film “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sarà il primo film horror del MCU, quello di Blade potrebbe spalancare una nuova porta ancora inesplorata dalla Marvel, per quanto riguarda il suo universo cinematografico: verranno introdotti vampiri, licantropi e altre razze spaventose, ad esempio.

Teniamo presenti anche i futuri team-up con altri supereroi, in seguito al probabile inserimento di altri personaggi soprannaturali come Fratello Vodoo, il successore del Dottor Strange, o di Clea, la nipote di Dormammu e futura sposa dello stregone. Potrebbe essere un’occasione davvero ghiotta per i Marvel Studios per spingersi oltre i suoi confini, dando ai fan, dopo tanti anni, qualcosa di completamente diverso.

In più, il Morbius di Sony è in uscita per l’Estate del 2020, quindi perchè non sperare in un ipotetico cross-over “dimensionale” fra i due, con un’ulteriore collaborazione tra i due studi?

Per ora, il nuovo Blade non ha ancora una data d’uscita, ma grazie a Kevin Feige, sappiamo che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, di cui faranno parte anche Black Panther 2 e Captain Marvel 2.