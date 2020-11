L’attacco dei Giganti – il manga è completo al 98%

Hajime Isayama è intervenuto durante la cerimonia di inaugurazione delle statue in bronzo di di Eren, Mikasa e Armin a Hita nella sua città natale e ha confermato che il manga de L’attacco dei Giganti è completo al 98%.

Questa dichiarazione conferma quanto già precedentemente dichiarato lo scorso giugno ai microfoni di TBS in cui l’autore affermò che il manga invece era completo al 95%. Hajime Isayama non ha mai fatto mistero, anche in passato, di voler chiudere L’attacco dei Giganti entro il 2020 anticipando, nel 2019, di di aver già pronta la tavola finale dell’ultimo capitolo.

Ricordiamo che il manga si era fermato, per la prima volta nella sua storia, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus la scorsa primavera. I prossimi capitoli previsti sono il 134 a novembre e il 135 il prossimo 9 dicembre. Il prossimo 8 gennaio invece uscirà il Volume 33 nelle librerie giapponesi che contiene proprio il Capitolo 134 ma il il 135: è lecito quindi pensare che la serie potrebbe concludersi con il Volume 34 e quindi in una manciata di capitoli già nei primi mesi del 2021!

L’attacco dei Giganti – il manga e l’anime

L’attacco dei Giganti è pubblicato in Italia da Planet Manga con 29 volumi sui 32 già disponibili in Giappone.

Eccovi la sinossi della serie:

In un medioevo alternativo i Giganti, altissime e mostruose creature che si cibano di carne umana, minacciano con la loro presenza l’umanità. Nonostante la costruzione di una città protetta da ben tre mura di cinta, nell’anno 845 i Giganti, guidati da un Gigante Colossale, torneranno all’attacco. In questa battaglia il protagonista Eren perderà sua madre, divorata viva davanti ai suoi occhi. Straziato dal dolore, insieme al suo amico d’infanzia Armin e alla sua sorella adottiva Mikasa, entrerà a far parte dell’esercito e cercherà, con tutte le sue forze, di vendicarsi.

Il manga ha ispirato una serie anime composta attualmente da tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix. La quarta stagione dell’anime, l’ultima, avrebbe dovuto debuttare nel corso dell’Autunno del 2020.

A tal proposito vi ricordiamo che la quarta ed ultima stagione dell’anime de L’attacco dei Giganti partirà il prossimo 7 dicembre!

Recentemente oltre alla Quarta, ed ultima, Stagione dell’anime è stato anche annunciato un nuovo film animato.