L’avventura nello spazio di William Shatner diventa uno speciale su Amazon Prime Video

William Shatner, il mitico capitano James T. Kirk della serie classica di Star Trek, (che potete recuperare a questo link Amazon) qualche tempo fa è volato, per davvero, nello spazio, a bordo di uno dei moduli Blue Origin, facenti parte del programma spaziale voluto da Jeff Bezos, il patron di Amazon. Ora, la sua impresa spaziale verrà raccontata in uno speciale documentario, trasmesso in streaming, ovviamente, su Amazon Prime Video.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Dove nessun novantenne è mai giunto prima…

Shatner in Space, questo è il nome titolo dello speciale, debutterà sul servizio Amazon Prime Video il prossimo 15 dicembre negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, mentre nelle altre zone (Italia compresa), sarà disponibile a partire dagli inizi del 2022, senza ancora una data precisa.

L’annuncio riguardante l’imminente messa in onda del documentario, è stato fatto dallo stesso Shatner lo scorso 5 dicembre, nel corso di un panel virtuale per CCXP Worlds. Lo speciale, mostrerà al pubblico di Amazon, tutti i retroscena e i dettagli dello storico viaggio “in real life” del capitano Kirk, che di fatto è diventato, al momento, la persona più anziana (Shatner ha compiuto 90 anni lo scorso marzo) ad essere inviata in orbita.

L’attore ha inoltre dichiarato che l’esperienza fatta a bordo del Blue Origin, è stato un qualcosa molto più profondo e segnante di quanto si fosse mai potuto immaginare, e che lo speciale che verrà trasmesso, cercherà di comunicare a tutti in maniera minuziosa non soltanto il suo impegno nella realizzazione dell’impresa, ma proverà anche a sensibilizzare gli spettatori sull’importanza dei vari programmi spaziali che, a suo dire, possono aiutare concretamente anche a salvaguardare il nostro pianeta natale.

A proposito del viaggio di William Shatner nello spazio, si era espresso scherzosamente anche un altro storico membro dell’equipaggio dell’originale Enterprise, ovvero George Takei, che nella serie interpretava il timoniere Hikaru Sulu. Takei ha detto che finalmente Shatner sarebbe potuto andare “la, dove nessun uomo della sua età poteva arrivare“, parafrasando una delle quotes più iconiche del franchise di Star Trek. Indubbiamente, i dati raccolti sulle attività in orbita di una persona novantenne, serviranno ad affinare ulteriormente le conoscenze utili per una sempre maggiore attività umana, di ogni tipo, nello spazio.