Lawyer Up – Recensione di una battaglia in tribunale

L’aula è gremita, lo sguardo inquisitore del giudice mette a disagio il vostro assistito, che vi implora silenziosamente, in un misto di speranza e disperazione. L’avvocato di controparte prosegue la sua solida arringa, ma commette un’errore. È il vostro momento. Vi alzate trionfalmente battendo il pugno sul tavolo, e urlate: “Obiezione Vostro Onore!” Siate sinceri, non avete mai sognato di vestire i panni di un legale all’interno di un processo americano? Lawyer Up vi darà la toga che cercate.

Dalle menti di Samuel Bailey (Forbidden Stars) e Mike Gnade, finanziato tramite campagna Kickstarter e distribuito in Italia da Giochix, vi presentiamo Lawyer Up, gioco di carte asimmetrico per due giocatori, rispettivamente nei ruoli di accusa e difesa. Preparatevi a interrogare testimoni e insabbiare prove per convincere la giuria: in aula non esiste etica, esistono solo vittoria o sconfitta.

Lawyer up – componenti

All’interno della scatola, che si fa apprezzare per la sua compattezza e i dettagli cangianti, troverete:

2 dischi influenza (1 blu, 1 rosso);

12 segnalini inclinazione (2 per tipo);

6 segnalini obiezione (3 blu, 3 rosso);

2 segnalini sbarra (1 blu, 1 rosso):

2 segnalini discredito;

2 dadi per il solitario (1 blu, 1 rosso);

12 carte giurato (doppio lato);

226 carte (26 per ognuno dei due mazzi base, 163 per i due casi, 7 giudice, 4 carte riferimento);

il regolamento.

I materiali sono buoni, specialmente quelli dei token in legno, incisi a regola d’arte. Le carte plastificate risultano invece leggermente delicate, e consigliamo di mescolarle con cura per evitare che si rovinino nel lungo periodo. Particolari i dadi, veramente molto piccoli, ma nel caso risultassero scomodi siamo convinti che troverete dei validi sostituti.

Setup e presentazione

I giocatori si accordano sul caso da giocare (due presenti nel gioco base, due acquistabili come espansioni) e su chi rappresenterà l’Accusa (Rosso) e chi la difesa (Blu). Ogni giocatore prende il proprio mazzo base, i suoi 3 segnalini Obiezione e 1 segnalino Sbarra. Viene poi scelto un Giudice (non necessariamente imparziale!) e piazzato nell’area di gioco. Le sei carte Testimone indicate sulla carta Strategia scelta vanno poste vicino al giudice, mentre i Testimoni rimanenti vanno posti a faccia in giù a creare un mazzo di pesca. Le 12 carte Giuria sono posizionate davanti al Giudice, ognuna con un segnalino Inclinazione. Le 30 carte rimanenti vanno infine posizionate a faccia in giù, al centro del tavolo.

La presentazione è una fase preprocessuale in cui Accusa e Difesa ottengono prove dalla controparte, cercando di eliminare i riferimenti scomodi e mettendo a punto una strategia. Ogni giocatore pesca 3 carte dalla cima del mazzo del caso e selezione tra queste: 1 carta da aggiungere al mazzo dell’Accusa, 1 carta da aggiungere al mazzo della Difesa e 1 carta da aggiungere alla pila delle Prove Insabbiate. Queste non potranno essere utilizzate durante il Processo, salvo appositi effetti che consentano di recuperarle. I giocatori continuano così a pescare e selezionare, fino all’esaurimento del mazzo. A questo punto ogni giocatore mescola il proprio mazzo, ora composto dalla carte Base e da quelle appena aggiunte, e ne pesca 5 come mano iniziale. L’udienza è aperta!

Il Processo

Durante il Processo ogni giocatore perora la propria causa nel tentativo di far pendere la Giuria dalla propria parte e vincere così il caso. Il giocatore che ha il favore del giudice (nel primo turno l’Accusa) chiama un Testimone e piazza la carta relativa al centro del tavolo. Se ci sono Effetti Chiamata vanno risolti ora. Ha così inizio la Fase Interrogatorio: iniziando dal giocatore che ha chiamato il Testimone, Accusa e Difesa alternano i propri turni effettuando una delle seguenti azioni.

giocare una carta Prova o Argomento : i giocatori possono giocare qualsiasi carta dalla mano nella propria area di gioco. La prima carta che viene giocata nell’esame deve possedere almeno 1 simbolo Inclinazione in comune con il lato del giocatore di turno sul Testimone corrente; le carte successive devono avere almeno 1 simbolo Inclinazione in comune con la carta in cima alla pila dell’esame.

: i giocatori possono giocare qualsiasi carta dalla mano nella propria area di gioco. La prima carta che viene giocata nell’esame deve possedere almeno 1 simbolo Inclinazione in comune con il lato del giocatore di turno sul Testimone corrente; le carte successive devono avere almeno 1 simbolo Inclinazione in comune con la carta in cima alla pila dell’esame. giocare una carta Procedura : le carte Procedura possono essere giocate nell’esame come le altre carte per usarne i simboli Inclinazione, oppure nell’area Procedura del giocatore di turno per essere attivate in un turno successivo.

: le carte Procedura possono essere giocate nell’esame come le altre carte per usarne i simboli Inclinazione, oppure nell’area Procedura del giocatore di turno per essere attivate in un turno successivo. attivare una Procedura : l’effetto di una singola carta Procedura può essere risolto se questo ha il favore del Giudice. Una volta risolta la Procedura, questa viene scartata e l’altro giocatore ottiene il favore del Giudice.

: l’effetto di una singola carta Procedura può essere risolto se questo ha il favore del Giudice. Una volta risolta la Procedura, questa viene scartata e l’altro giocatore ottiene il favore del Giudice. chiamare alla Sbarra : se il segnalino Sbarra del giocatore attivo non è esaurito, questi può esaurirlo per pescare una carta e ottenere il favore del Giudice. Il segnalino Sbarra viene ripristinato quando il giocatore perde un Testimone.

: se il segnalino Sbarra del giocatore attivo non è esaurito, questi può esaurirlo per pescare una carta e ottenere il favore del Giudice. Il segnalino Sbarra viene ripristinato quando il giocatore perde un Testimone. passare: una volta passato, i giocatori non potranno effettuare azioni fino a quando il Testimone corrente non sarà risolto. Tuttavia potranno ancora obiettare. Quando entrambi i giocatori passano, si procede con la Risoluzione del Testimone.

Obiezione, Vostro Onore!

Una volta per Testimone, i giocatori possono obiettare un Argomento giocato da un avversario se hanno ancora un segnalino Obiezione disponibile. I giocatori non possono obiettare invece una Prova o una Procedura. Quando un giocatore obietta, esaurisce un segnalino Obiezione e la carta avversaria viene immediatamente scartata senza nessun effetto, e l’avversario deve immediatamente effettuare un’altra azione. Un giocatore non può obiettare se tutti i suoi segnalini sono esauriti, ma questi possono essere ripristinati da alcuni effetti speciali delle carte.

Quando entrambi i giocatori hanno passato si passa alla Fase di Risoluzione e Pulizia e il giocatore che ha accumulato più influenza vince l’interrogatorio. In caso di parità, vince chi ha il favore del Giudice. La partita termina una volta che tutti i Testimoni Chiave sono stati interrogati o non appena un giocatore termina il mazzo di pesca (che non viene mai rimescolato).

Gioco indicato per..

Il gioco è particolarmente indicato per il giocatore abituale, meno per gli occasionali. Lo studio della carte e la conoscenza approfondita delle meccaniche regalano infatti profondità alle partite, che d’altro canto richiedono applicazione e apprendimento per essere godute appieno. Non si diventa principi del foro da un giorno all’altro.

Considerazioni finali

Lawyer up è un gioco competitivo che gode di un’ambientazione seducente e di tatticismi intriganti. Sebbene la fase di setup risulti leggermente macchinosa, una volta terminata la preparazione il gioco scorre fluido, affascina e diverte. Unico neo, il fatto che la convenienza a giocare determinate carte per ottenere un vantaggio immediato tende a sbiadire il fascino dell’atmosfera. Essendo un gioco di carte l’alea è presente, ma può essere ampiamente mitigata dal giocatore esperto, specie nelle fasi tattiche della partita (botta e risposta), meno nella strategia a lungo termine. Ottimo il bilanciamento nell’asimmetria. Recensione terminata, l’udienza riprende: silenzio in aula.