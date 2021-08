Eccovi le novità BAO Publishing annunciate su Preview 70. Il catalogo è stato diffuso questa mattina. Da The Seeds di Ann Nocenti e David Aja, l’ultimo volume di Last Man e il nuovo manga FUTAGASHIRA.

Scopriamo tutte le novità nel dettaglio. Per le novità annunciate da BAO Publishing su Preview 69 invece recuperate il nostro articolo dedicato.

THE SEEDS

di Ann Nocenti e David Aja

128 pagine – 17 x 26 cm, colore, cartonato

€ 17,00

Una storia cupa, tagliente, degna delle migliori atmosfere per cui la sceneggiatrice Ann Nocenti è amatissima dal pubblico di tutto il mondo. Dopo la straordinaria collaborazione con Flavia Biondi in Ruby Falls, la scrittrice si avvale dei disegni del talentuoso e amatissimo David Aja. Un volume autoconclusivo e spettacolare, di grande formato, per cui c’è grande attesa tra i fan del fumetto americano.