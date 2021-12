Sono state diffuse pochi minuti fa le novità Disney Plus di gennaio 2022. Da segnalare Eternals, Jojo Rabbit, Antlers e la nuova serie animata Marvel’s Hit-Monkey.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo!

Le uscite Disney Plus e Star di dicembre 2021

ETERNALS – 12 gennaio

Il film Marvel Studios Eternals segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta. Il cast del film comprende Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh. Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Il film è diretto da Chloé Zhao e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy sono i produttori esecutivi. Il soggetto è di Ryan Firpo & Kaz Firpo, mentre la sceneggiatura è firmata da Chloé Zhao e Chloé Zhao & Patrick Burleigh e Ryan Firpo & Kaz Firpo.

ANTLERS – SPIRITO INSAZIABILE – 5 gennaio

Dal visionario mondo dell’acclamato regista Scott Cooper e dal maestro dell’horror vincitore del premio Oscar® Guillermo del Toro, arriva Antlers – Spirito Insaziabile. In un’isolata cittadina dell’Oregon, un’insegnante di scuola media (Keri Russell) e suo fratello, lo sceriffo (Jesse Plemons), vengono trascinati negli oscuri segreti di un suo misterioso studente (Jeremy T. Thomas) che porteranno a terrificanti incontri con una leggendaria creatura ancestrale. Basato sul racconto “The Quiet Boy” di Nick Antosca e con una sceneggiatura di C. Henry Chaisson & Nick Antosca e Scott Cooper, il film è prodotto da Guillermo del Toro, David S. Goyer e J. Miles Dale. Antlers – Spirito Insaziabile è interpretato da Keri Russell (The Americans, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker), Jesse Plemons (The Irishman), Graham Greene (I Segreti di Wind River), Scott Haze (Venom), Rory Cochrane (Black Mass – L’ultimo Gangster) e Amy Madigan (Gone Baby Gone) e dagli esordienti Jeremy T. Thomas e Sawyer Jones.

MARVEL’S HIT-MONKEY STAGIONE 1 – 26 gennaio

Dopo che la tribù di un macaco giapponese è stata massacrata, la scimmia si allea con il fantasma di un sicario americano. Insieme, i due cominciano a combattere e a farsi strada nella malavita di Tokyo.

BIG SKY STAGIONE 2 – 5 gennaio

Quando le detective private Cassie Dewell e Jenny Hoyt si riuniscono per indagare su un incidente d’auto vicino Helena, nel Montana, scoprono ben presto che il caso non è così semplice come sembra. Mentre cercano di scoprire cosa ci sia dietro al misterioso incidente, le loro vite si scontrano con una gang di insospettabili adolescenti, un personaggio seducente proveniente dal passato di Jenny e un crudele sconosciuto determinato a trovare delle risposte.

QUEENS – REGINE DELL’HIP HOP – 19 gennaio

Queens – Regine dell’Hip Hop segue un gruppo di ragazze in crisi che vive nell’ombra della propria dinastia hip-hop un tempo famosa. Lontane e non più in contatto, queste quattro donne quarantenni si riuniscono per cercare di riconquistare la loro fama e ritrovare il fascino di una volta, quando erano le Nasty Bitches, il gruppo degli anni ‘90 che al tempo veniva considerato come uno dei più grandi gruppi femminili della loro generazione dopo l’uscita del singolo “Nasty Girl”.

THE REAL QUEENS OF HIP-HOP: THE WOMEN WHO CHANGED THE GAME The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game – 14 gennaio

Offre uno sguardo all’evoluzione e all’impatto delle donne emcees e rapper, raccontato dalle artiste all’avanguardia che hanno contribuito a creare un impero musicale e culturale. Con una serie di interviste tutte al femminile, dalle pioniere degli anni ‘70 & ’80, alle artiste in vetta alle classifiche degli anni ‘90 e ’00 fino alle star di oggi, queste donne rivoluzionarie racconteranno i momenti più importanti delle loro carriere e condivideranno i dietro le quinte delle loro storie personali.

IL MONDO SECONDO JEFF GOLDBLUM STAGIONE 2 – 19 gennaio

Jeff Goldblum è tornato con nuovi episodi. In questa seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum, Jeff scopre sorprendenti segreti che si nascondono dietro una nuova serie di argomenti. Mentre incontra un nuovo cast di personaggi fantastici formato da fan appassionati ed esperti che svelano nuove tecnologie che cambiano la vita, Jeff scopre come questi argomenti abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.

9-1-1 STAGIONE 5 – 12 gennaio

All’inizio della quinta stagione di 9-1-1, i primi soccorritori entrano in azione quando una serie di attacchi ransomware colpisce i sistemi informatici, le torri di controllo del traffico aereo e gli ospedali e un massiccio blackout provoca il caos nella città di Los Angeles. Nel frattempo, Athena si occupa di un’emergenza familiare, la depressione post-partum di Maddie peggiora, Eddie ha un problema di salute e un nuovo operatore del call center prende il controllo.

STATION 19 STAGIONE 5 – 5 gennaio

Praticamente cresciuta nella Stazione 19 di Seattle, Andy Herrera è una vigilessa del fuoco sicura di sé ed è anche la figlia di Pruitt Herrera, il formidabile capo della caserma. Il capitano Pruitt è stato l’ispirazione principale di Andy per diventare un pompiere ed è un mentore sia per lei che per Jack Gibson, il tenente della stazione. Jack è impavido come Andy, ma quando i due sono insieme, volano scintille e gli opposti si attraggono.

THE CHI STAGIONE 4 – 5 gennaio

Jake, Papa e Kevin si confrontano con la dura realtà di come il mondo veda i giovani uomini di colore all’indomani di un atto di brutalità da parte della polizia. Mentre i tre amici fanno i conti con un sistema malato, gli effetti dell’atto disumano della forza pubblica si ripercuotono in tutto il South Side, motivando amici e vicini a reagire. Come fa una comunità a trovare la forza di andare avanti? Questa è la forza di The Chi.

MAYANS M.C. PRIME 3 STAGIONI – 12 gennaio

Mayans M.C. segue la vita di Ezekiel “EZ” Reyes, un nuovo membro della gang Mayans M.C. al confine tra California e Messico. Un tempo un ragazzo d’oro con il sogno americano a portata di mano, EZ e suo fratello Angel ora sono più uniti che mai dopo aver scoperto la verità dietro l’omicidio della loro madre. Di fronte alla necessità di ritagliarsi una nuova identità nella sua piccola città, il bisogno di vendetta di EZ lo spinge verso una vita che non ha mai voluto. Nel frattempo, il loro padre Felipe lotta per riconciliare le scelte che lui e i suoi figli hanno fatto.

BETTER THINGS STAGIONE 2 – 5 gennaio

Better Things è incentrato su Sam Fox (Pamela Adlon), un’attrice single che lavora senza alcun freno e che cresce le sue tre figlie, Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward) a Los Angeles. Lei è mamma, papà, arbitro e poliziotto. Sam si occupa anche di sua madre, Phil (Celia Imrie), un’espatriata inglese, che vive dall’altra parte della strada. Sam è imperfetta e prova un amore forte per le sue figlie e per la sua stessa madre, e a volte esagera con il troppo affetto quando si sente in colpa. Sta solo cercando di guadagnarsi da vivere, gestire la vita delle sue figlie, divertirsi con uno o due amici e ogni tanto provare a ritagliarsi un po’ di tempo per sé.

JOJO RABBIT – 21 gennaio

Il regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Selvaggi in Fuga) imprime il suo stile distintivo, caratterizzato da umorismo e pathos, nel suo ultimo film, Jojo Rabbit, satira sulla Seconda Guerra Mondiale che segue le imprese di un ragazzo tedesco piuttosto solitario (Roman Griffin Davis nei panni di Jojo), la cui visione del mondo viene sconvolta quando scopre che sua madre (Scarlett Johansson), che è single, tiene nascosta in soffitta una giovane ebrea (Thomasin McKenzie). Aiutato solo dal suo amico immaginario, Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo è costretto a confrontarsi con il suo cieco nazionalismo.

PEARL HARBOR – 14 gennaio

FULL MONTY – SQUATTRINATI ORGANIZZATI – 7 gennaio

L’ALTRA FACCIA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE – 7 gennaio

DOWNTOWN – 28 gennaio

THE FIRST WAVE – 21 gennaio

Con un accesso esclusivo all’interno di uno dei sistemi ospedalieri più colpiti di New York, durante i terrificanti primi quattro mesi della pandemia, The First Wave, del regista Matthew Heineman, nominato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award, mette in luce gli eroi quotidiani nell’epicentro dell’epidemia di COVID-19 che si sono uniti per combattere una delle più grandi minacce che il mondo abbia mai incontrato. Lasciando una devastante scia di morte e disperazione, questa pandemia, unica nel suo genere, ha cambiato il tessuto della nostra vita quotidiana e ha messo a nudo disuguaglianze presenti da molto tempo all’interno della nostra società. Utilizzando il suo caratteristico approccio di cinema vérité guidato dai personaggi, Heineman si unisce a un gruppo di medici, infermieri e pazienti in prima linea mentre cercano disperatamente di superare la situazione di emergenza. Affrontando diverse trame come fossero un microcosmo attraverso il quale possiamo vedere gli impatti emotivi e sociali della pandemia, The First Wave è una testimonianza della forza dello spirito umano.

I TITOLI ESPN DI GENNAIO

THE BIRTH OF BIG AIR – 7 gennaio

KING’S RANSOM – 21 gennaio

FERNANDO NATION – 14 gennaio

INTO THE WIND – 21 gennaio

E PER UN PUBBLICO PIÙ GIOVANE

T.O.T.S. – TRASPORTO ORGANIZZATO TENERI SUPERCUCCIOLI STAGIONE 5 – 5 gennaio

PEPPER ANN STAGIONE 3 – 19 gennaio

A CASA DI RAVEN STAGIONE 4 – 12 gennaio

BIG CITY GREENS STAGIONE 2 – 26 gennaio

