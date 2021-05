Sono state diffuse le novità Netflix di maggio 2021 disponibili già da oggi sulla piattaforma streaming. Da segnalare l’arrivo di Army of Dead, film originale di Zack Snyder, l’ultima stagione di Castlevania, l’esordio dell’anime Eden, la seconda stagione di Love, Death & Robots e Il Divin Codino ovvero il biografico su Roberto Baggio.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo! In attesa di questa novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi il calendario completo:

Mentre eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Selena: la Serie Parte 2

I figli di Sam: verso le tenebre

Jupiter’s Legacy

Monster

Monster narra la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), un brillante studente di diciassette anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica dell’intelligente e affabile studente di cinema di Harlem in una scuola superiore d’élite attraverso battaglie legali complesse che potrebbero condannarlo a una vita in carcere.

Vincenzo

I soldi in poche parole (docu-serie)

The Upshaws

Il ballo dei 41

Castlevania Stagione 4

Love, Death & Robots Stagione 2

Oxygen

Senza scampo, senza memoria, 90 minuti di vita. Il tempo stringe e l’ossigeno scarseggia. Per sopravvivere Liz dovrà trovare un modo per ricordarsi chi è. Oxygène, un film di Alexandre Aja con Mélanie Laurent.

La donna alla Finestra

Halston

Ferry

Che fine ha fatto Sara? Stagione 2

Special Stagione 2 (ultima stagione)

Army of the Dead

Master of None Stagione 3

La serie premiata agli Emmy MASTER OF NONE ritorna con una nuova stagione che racconta la relazione di Denise (la premio Emmy Lena Waithe) con la compagna Alicia (l’attrice premiata ai BAFTA Naomi Ackie). La regia è affidata al coideatore della serie e premio Emmy Aziz Ansari che si è occupato della sceneggiatura accanto a Waithe. La nuova stagione porta in scena una storia d’amore moderna che illustra in modo intimo gli alti e bassi del matrimonio, le difficoltà legate all’infertilità e la crescita personale di coppia e individuale. Fuggevoli momenti di intenso romanticismo si alternano a perdite personali devastanti, mentre i protagonisti si pongono domande esistenziali sull’amore e sulla vita. Co-ideata da Ansari e dal premio Emmy Alan Yang, la terza stagione è un’evoluzione della serie a cui rimane fedele introducendo tuttavia una narrazione del tutto originale.