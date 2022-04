Il Comicon 2022 di Napoli è iniziato già da qualche giorno e, durante la prima conferenza dal vivo da quando è divenuto l’editore italiano ufficiale della DC Comics, Panini ha annunciato le ultime novità ufficiali che vedremo nei prossimi mesi ed eccole a voi.

Le novità sono davvero tante, pertanto abbiamo pensato di suddividerle in base alle storie che verranno portate e in particolare tra Batman, visto che il Cavaliere Oscuro avrà un ruolo sempre più importante all’interno della DC Comics e della Panini DC Italia, e la DC Universe in generale.

Batman

Batman #50

A giugno coincideranno i primi due anni di pubblicazioni Panini con il numero 50 del quindicinale di Batman, che avrà una variant cover al momento top secret.

Shadows of the Bat

Ad agosto, sul numero 54 di Batman, partirà la maxi-saga Shadows of the Bat, di Mariko Tamaki e Ivan Reis. L’evento coinvolgerà tutta la Bat-Famiglia.

Shadow War

A novembre, su Batman #60 arriverà Shadow War, un evento che correrà in parallelo a Shadows of the Bat e proseguirà fino a febbraio 2023. Riunirà tutte le testate scritte da Joshua Williamson.

Batman/Superman

La testata italiana dedicata ai Migliori del Mondo resta momentaneamente orfana della collana americana (che tornerà presto con una nuova incarnazione e un nuovo team creativo), in attesa delle nuove storie Panini presenterà su queste pagine la maxi-serie Dark Knights of Steel, di Tom Taylor e Yasmine Putri. Una serie high-fantasy ambientata in un universo parallelo, molto più affine a Game of Thrones che ai supereroi! Ad agosto.

Flashpoint Beyond

Il Thomas Wayne del mondo Flashpoint sarà protagonista di una miniserie in formato spillato in uscita da ottobre.

Batman Vs. Bigby

Il lupo di Favolandia e il Pipistrello di Gotham s’incontrano nella mini di Willingham che rilancia Fables. In arrivo a settembre.

Batman 89

La serie a fumetti che riprende i mitici film di Tim Burton arriva in Italia a novembre.

Batman: The Knight

Le nuove origini del Cavaliere Oscuro firmate Chip Zdarsky e Carmine Di Giandomenico saranno presentate in due volumi a partire da ottobre.

The Joker: A Puzzlebox

Matthew Rosenberg, Jesus Merino e Ulisses Arreola ci trasportano in un noir metropolitano in cui Joker non è il colpevole… ma un testimone chiave!

Catwoman: Lonely City

La nuova maxi-serie di Cliff Chiang dedicata alla Gatta Ladra di Gotham e ambientata in un mondo senza Batman. Cartonato DC Black Label, in arrivo a ottobre.

Batman: Beyond the Dark Knight

L’universo alternativo del Cavaliere Bianco creato da Sean Murphy si arricchisce di un terzo capitolo inedito dedicato al Batman del futuro! Cartonato DC Black Label, dicembre 2022.

Batman: La Setta e Batman: Legacy

La collana DC Library si arricchisce di due storie che hanno segnato un’epoca per il Cavaliere Oscuro. La prima è Batman: La Setta, di Jim Starlin e Bernie Wrightson, fonte d’ispirazione per il terzo film della saga di Christopher Nolan dedicata a Batman, in arrivo a settembre. Il secondo volume è Batman: Legacy, crossover che coinvolge tutta la Bat-Famiglia uscito negli anni 90 con un team creativo davvero di prim’ordine: Chuck Dixon, Dough Moench e Alan Grant. È il sequel diretto di Contagio e sarà pubblicato in più volumi a partire da novembre.

Tales of the Batman

Ad agosto arriverà un volume cartonato con le leggendarie storie degli anni 70 scritte da Steve Englehart e illustrate da Marshall Rogers.

Batman: The Doom that Came to Gotham

Elseworlds firmato Mike Mignola (ai testi e alle copertine) e disegnato da Richard Pace e Troy Nixey. In arrivo a settembre 2022.

Batman di James Tynion IV

Non appena sarà terminata la pubblicazione del Batman di Tom King, arriverà la ristampa in volume del ciclo di Tynion IV. Cartonato, da ottobre 2022.

DC Universe

Justice League Incarnate

Una serie che pone le sue basi in Multiversity di Grant Morrison ed esplorerà l’Omniverso DC. Scritta da Joshua Williamson e disegnata da un cast artistico a rotazione, è la serie che segue Infinite Frontier e che pone un tassello fondamentale pr quello che accadrà in futuro. Da giugno su DC Crossover #18.

Justice League vs. The Legion of Super-Heroes

Altro arrivo su DC Crossover: la miniserie scritta da Bendis che chiude le trame lasciate in sospeso nella sua gestione della Legione dei Super-Eroi e fa incontrare/scontrare i personaggi del futuro con il gli eroi più potenti del presente! Spillato, da settembre a novembre 2022.

Il Processo delle Amazzoni

Tutto il cast di personaggi che ruota attorno a Diana, unito nel primo evento crossover dedicato a Wonder Woman da 15 anni a questa parte. Scritto e disegnato da tutto il Wonder-Team creativo (Becky Cloonan, Michael Conrad, Joelle Jones, Elena Casagrande, Laura Braga, Skylar Patridge, Alitha Martinez, Rosi Kampe e Paulina Ganucheau). Da Wonder Woman #33 di novembre, fino al numero 36 in uscita a febbrario 2023.

Superman & Nightwing

Tom Taylor fa incontrare i due personaggi che sta scrivendo: Jon Kent (il nuovo Superman della Terra) e Dick Grayson (Nightwing) in un minicrossover di due numeri che verrà presentato integralmente sul numero 43 di Superman, in uscita a dicembre 2022.

Challengers of the Unknown

Una storia del 1991 che segna il debutto dell’acclamata coppia Loeb & Sale, che nel corso degli anni ci ha regalato tantissime storie memorabili. Una reinvenzione di un gruppo antico, per i tempi moderni. Cartonato, in uscita ad agosto 2022.

Green Arrow di Mike Grell

Nel 1987, Mike Grell realizzò una miniserie di tre albi dedicata a Freccia Verde, in cui ridefinì completamente il concept dell’eroe, trasformandolo da “super” a eroe urbano. La ristampa di quelle mitiche storie arriva a settembre 2022 in un volume cartonato.

Human Target

Le storie scritte da Peter Milligan nel 1999 in un bel volume cartonato in arrivo a novembre 2022.

Kid Eternity

Un grande classico della Vertigo degli anni 90 firmato Grant Morrison torna in fumetteria e librerira. DC Deluxe, cartonato oversized, settembre 2022.

Marshal Law

Altro ripescaggio dagli anni 90: a dieci anni di distanza dall’ultima edizione italiana, torna in formato oversized il fumetto dissacrante realizzato da Pat Mills e Kevin O’Neill. In arrivo a ottobre 2022.

Promethea

Uno dei capolavori di Alan Moore, qui in coppia con J.H. Williams III, sarà riproposto in formato oversized in tre volumi con cofanetto. In arrivo a dicembre 2022.

Sandman Mistery Theatre