Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 368 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di giugno 2022. Da segnalare JUSTICE LEAGUE INCARNATE 1, DC ABSOLUTE: SWAMP THING DI ALAN MOORE VOL. 3, DC OMNIBUS BATMAN: KNIGHTFALL VOL. 3 KNIGHTSEND, DC VS VAMPIRES VOL. 1: UN MORSO LETALE

BATMAN: L'UOMO CHE RIDE

Scopriamo insieme tutte le novità targate Panini DC Italia che ci attendono nel quinto mese dell’anno! Per le novità di maggio 2022 targate Panini DC Italia invece recuperate il nostro articolo dedicato.

Le novità Panini DC Italia di giugno 2022

JUSTICE LEAGUE INCARNATE 1

Autori: Joshua Williamson, Dennis Culver, Brandon Peterson, Tom Derenick, AA.VV.

16 giugno • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Justice League Incarnate (2021) #1/2

La miniserie Infinite Frontier si è conclusa, ma Joshua Williamson (Flash) continua a raccontare le imprese degli eroi che stanno ridefinendo lo status quo del Multiverso DC! Darkseid, signore di Apokolips, sta lasciando dietro di sé una lunghissima scia di sangue… e il Presidente Superman sarà costretto a scendere a compromessi con degli individui poco raccomandabili per fermarlo! Inoltre, chi è la Batwoman che Ride? E qual è il suo vero obiettivo?

BATMAN 49

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez

16 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #116 (I)/117 (I)

L’emozionante conclusione della saga Fear State! Batman deve fermare il folle Peacekeeper-01 prima che faccia una carneficina. Il piano dello Spaventapasseri è rivelato in tutta la sua perversa ambizione! Da che parte sta davvero Miracle Molly?

BATMAN 50

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Stephanie Phillips, David Lapham

30 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1044 (II), Detective Comics (1937) #1045

Batman e Nakano hanno lasciato le fogne infestate dal parassita di Vile, ma l’incubo non è ancora finito! Riusciranno il Cavaliere Oscuro e il sindaco a mettere da parte i rancori per salvare Gotham City? Durante l’A-Day l’Arkham Asylum è crollato, ma l’amministrazione vuole costruire una nuova torre… che non promette niente di buono! Un numero importante che pone le basi per le nuove saghe a venire!

NIGHTWING VOL. 2: FEAR STATE

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo, Robbi Rodriguez, Cian Tormey, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Nightwing (2016) #84/88, Nightwing Annual (2021) #1

Il team creativo composto da Tom Taylor e Bruno Redondo continua a raccontare le imprese di Nightwing a Blüdhaven! Ma cosa accadrà quando Dick Grayson dovrà fare ritorno a Gotham City a causa degli eventi della saga Fear State? Alcune false informazioni stanno flagellando la città di Batman, e Barbara Gordon si prepara a combattere una battaglia contro un hacker misterioso! Inoltre, Nightwing e Red Hood si apprestano a vivere un’avventura insieme: riusciranno a mettere da parte le loro divergenze?

CATWOMAN 7: FEAR STATE

Autori: Ram V, Fernando Blanco, Nina Vakueva, Laura Braga, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Catwoman (2018) #33/38

Ram V (Swamp Thing) si congeda dalla serie Catwoman con un volume che si collega direttamente agli eventi in corso sul quindicinale di Batman! La Felina Fatale è da tempo nel mirino dell’assassino Padre Valley, ma cosa succede quando il regime del terrore instaurato dallo Spaventapasseri arriva ad Alleytown? Intanto, le Gotham City Sirens stanno inaspettatamente per riunirsi… ma un terribile messaggio proveniente da Oracle metterà in guardia Selina Kyle sul destino di Batman!

BATMAN – LEGGENDE METROPOLITANE VOL. 2: FEAR STATE

Autori: Marguerite Bennett, Cecil Castellucci, Alberto Jimenez Albuquerque, Marguerite Sauvage, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 272 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Batman: Urban Legends (2021) #1 (III), #2 (II, III), #3 (II, III), #4 (II, III), #5 (II, III), #6 (II, III), #7 (III, IV), #8 (I, II, IV), #9 (I, IV), #10 (I)

Secondo volume per la serie antologica dedicata a Batman e agli altri eroi di Gotham City! Un nuovo round tra il Cavaliere Oscuro e il Professor Pyg scritto e disegnato dal grande Christian Ward (Freccia Nera)! Matthew Ronsenberg (Amazing Spider-Man) e Chris Sprouse ( Tom Strong) mettono l’una contro l’altra Zealot e Wonder Woman! Con la partecipazione degli Outsiders, di Oracle e delle Batgirls!

HARLEY QUINN VOL. 2: FEAR STATE

Autori: Stephanie Phillips, Riley Rossmo, Laura Braga, Marco Failla, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Harley Quinn (2021) #7/12, Harley Quinn Annual (2021) #1

Harley Quinn è tornata a Gotham e, dopo mille peripezie, ha deciso di diventare un’eroina… ma lo scienziato Hugo Strange e il Magistero vogliono compromettere per sempre tutti i suoi progetti! Poison Ivy potrebbe essere decisiva per salvare la città, mentre Harley deve svolgere una complicata missione di recupero insieme a Catwoman! Ma cosa succederà quando verrà rapita da uno psicopatico e l’unica sua speranza di salvezza sarà Solomon Grundy?

BATMAN/SUPERMAN 24

Autori: Gene Luen Yang, Paul Pelletier

23 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #22

Dopo essere morto durante l’A-Day, Calendar Man viene riportato in vita dall’onnipotente Mr. Mxyzptlk… ma questa resurrezione sta dando luogo a delle conseguenze ancor più sconvolgenti! Se Superman e Batman vogliono impedire all’Imp della Quinta Dimensione di riscrivere il creato, dovranno chiedere aiuto ad alcuni improbabili alleati. Gene Luen Yang e Paul Pelletier firmano il capitolo finale di Batman/Superman!

JOKER 8

Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Guillem March, Rosi Kämpe

16 giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Joker (2021) #8

Prosegue l’incredibile viaggio attorno al mondo di Joker! Il Principe Pagliaccio del Crimine ha fatto arrestare Jim Gordon a Parigi per un crimine che non ha commesso: riuscirà l’ex commissario a ristabilire la sua reputazione? James Tynion IV racconta le origini della misteriosa erede di Bane originaria di Santa Prisca! Rinchiusa a Blackgate, Bluebird deve tentare la fuga prima che Punchline la uccida!

SUPERMAN 37

Autori: Tom Taylor, John Timms

Giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #5/6

Un nemico molto speciale: Henry Bendix, presidente di Gamorra! John Kent e Jay Nakamura contro il (vecchio) mondo… per sventare il più malvagio complotto di sempre! Con la partecipazione di Flash, Batman, Lois Lane e Robin!

JUSTICE LEAGUE 25

Autori: Brian M. Bendis, Ram V, Scott Godlewski, Phil Hester, AA.VV.

23 giugno • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Justice League (2018) #68 (I), Justice League (2018) #69

Il confronto tra Justice League e Ordine Unito volge al termine, tra le macerie della Sala della Giustizia! Le superspie di Checkmate ficcano il naso dove non dovrebbero attirando l’attenzione sbagliata! La squadra dei migliori eroi al mondo e l’agenzia di spionaggio più subdola della Terra indagano sull’impossibile! Inoltre: Zatanna in lotta contro il più grande mago della storia, mentre l’oscurità dilaga dentro di lei…

WONDER WOMAN 28

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Marcio Takara

Giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #781

Wonder Woman è tornata, ma il suo peggior incubo sta per diventare realtà. Il mondo è andato avanti senza la Principessa delle Amazzoni, e ora la Terra potrebbe non avere più bisogno di lei! Diana cerca risposte nelle persone a lei più care, mentre un nuovo avversario sta per colpire. Wonder Woman dovrà infatti affrontare… Wonder Woman!

FLASH 26

Autori: Jeremy Adams, Fernando Pasarin

Luglio • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #775

Una spada misteriosa si schianta al centro di Central City e nessun eroe, neanche il più forte, sembra in grado di estrarla! L’Uomo più veloce del mondo dovrò dimostrarsi ancor più rapido se vuole impedire la distruzione della città. Un intero esercito di supercriminali arriva a caccia del premio più ambito di tutti! L’inizio di una nuova saga di Flash sotto la guida di Jeremy Adams, questa volta per i disegni di Fernando Pasarin!

LANTERNA VERDE 26

Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Marco Santucci

Luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern (2021) #8

Continua l’appassionante ciclo di Geoffrey Thorne, Tom Raney e Marco Santucci! Privo del potere del proprio anello, John Stewart deve combattere per salvare la vita di miliardi di persone a rischio! Jo Mullein risolve il mistero dell’attentato alla Batteria Centrale su Oa! Chi è il responsabile? Che cosa voleva ottenere? Sarà la fine del Corpo delle Lanterne Verdi?

BATMAN/CATWOMAN 12

Autori: Tom King, Clay Mann

30 giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Catwoman (2021) #12

L’emozionante miniserie di Tom King e Clay Mann che racconta l’amore fra Batman e Catwoman è giunta alle battute conclusive! Dopo una lotta senza quartiere contro Joker e altri avversari, la Felina Fatale riuscirà a trovare la pace? Selina Kyle e Bruce Wayne si preparano a mettere su famiglia, ma quale futuro attende Helena Wayne? E l’insanabile frattura fra madre e figlia si ricomporrà?

BATMAN: LA NOTTE DEL CAVALIERE OSCURO 3

Autore: Jock

Giugno • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Batman: One Dark Knight (2022) #3

Jock (All-Star Batman) firma la terza e conclusiva parte della miniserie che ha spinto il Pipistrello oltre i propri limiti! Dalle fogne alle torbide acque del porto di Gotham City, la marcia di Batman verso il penitenziario di Blackgate continua. Ma il criminale noto come E.M.P. non ha alcuna intenzione di finire in prigione! Tanti altri pericoli attendono il Cavaliere Oscuro negli angoli della sua città: riuscirà ad arginarli prima che la notte finisca?

SUPERMAN VS. LOBO 3

Autori: Tim Seeley, Sarah Beattie, Mirka Andolfo

Giugno • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Superman vs. Lobo (2021) #3

L’epico finale della commedia più divertente dell’anno, dall’ormai consolidata squadra formata da Tim Seeley, Sarah Beattie e Mirka Andolfo! Superman e Lobo uniscono le forze per salvare un maldestro dio dalla vendetta di un intero pianeta! Alcuni li conoscevano come i WildC.A.T.s, ma ora si fanno chiamare Squadra di Vendetta Numen! Se il Grand’Uomo ottenesse la capacità di rimodellare la realtà, l’Uomo d’Acciaio sarebbe in grado di fermarlo?

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

Giugno • 21,6×27,6, C., 200 pp., col., con sovraccoperta • Euro 29,00

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2019) #1/4

C’è una maschera che Vic Sage ha indossato per anni allo scopo di ripulire le strade di Hub City: è quella di Question. Le sue certezze su ciò che sia giusto o sbagliato, però, stanno per vacillare. Il dubbio s’insinua nella sua mente e apre le porte alla sua fine o… a un nuovo inizio? In un unico volume, la miniserie realizzata da Jeff Lemire e Denys Cowan!

BATMAN DI SCOTT SNYDER 26

Autori: Scott Snyder, Kyle Higgins, Trevor McCarthy, Dustin Nguyen, AA.VV.

7 luglio • 16×21, B., 112 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman: Gates of Gotham (2011) #1/5

Torniamo agli esordi di Scott Snyder per il suo secondo progetto su Batman! Quando un mistero antico quanto Gotham City viene alla luce, l’Uomo Pipistrello riunisce una squadra di investigatori. Man mano che la trama si infittisce, i detective si ritroveranno a ripercorrere la storia della città. Quello che emergerà andrà a coinvolgere storiche famiglie come i Kane, gli Elliot e i Wayne!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 18

Autori: John Byrne, Jerry Ordway, Mike Mignola

30 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #18/19, Adventures of Superman (1987) #441/442

Un classico dei classici: Superman in Ritorno a Krypton, di John Byrne e Mike Mignola! L’indesiderato ritorno di Mr. Mxyzptlk! Nelle mani… o meglio, nella mano di Lex Luthor! Chi ha rubato i poteri di Superman?

DC PRIDE 2022

Autori: James Tynion IV, Steve Orlando, Elena Casagrande, Klaus Janson, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: DC Pride (2021) #1, Mysteries of Love in Space (2019) #1 (VI), New Year’s Evil (2020) #1 (X), Young Monsters in Love (2018) #1 (VII)

Celebriamo insieme il Pride Month con una fantastica raccolta di avventure inedite dedicate ai personaggi LGBTQIA+ dell’Universo DC! Poison Ivy, Midnighter, Batwoman, Aqualad, Alan Scott, Flash e tanti altri condividono con i lettori degli episodi chiave delle loro vite! Elena Casagrande disegna una storia dedicata ad Harley Quinn e Renee Montoya. Direttamente dalla serie televisiva di Supergirl, l’esordio di Dreamer!

BATMAN: L’UOMO CHE RIDE

Autori: Ed Brubaker, Doug Mahnke, Sean Phillips, Patrick Zircher, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Batman: The Man Who Laughs (2005) #1, Batman: Gotham Noir (2001) #1, Detective Comics #784/786 (2003)

Tornano in una nuova edizione le splendide storie che nei primi anni 2000 Ed Brubaker (Gotham Central) dedicò al Cavaliere Oscuro e al suo acerrimo nemico… Joker! Quali sono le origini del Principe Pagliaccio del Crimine? E cosa lo rende diverso dagli altri criminali della galleria dei nemici di Batman? La prima collaborazione fra Ed Brubaker e Sean Phillips, in una storia ambientata negli anni 30! Infine, un dirompente team-up fra il Pipistrello e la Lanterna Verde Alan Scott, il primo difensore di Gotham!

DC VS VAMPIRES VOL. 1: UN MORSO LETALE

Autori: James Tynion IV, Matthew Rosenberg, Otto Schmidt, Simone Di Meo

Luglio • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: DC vs. Vampires (2021) #1/6

L’inizio di una nuova saga horror per gli eroi DC! I vampiri di tutto il mondo hanno deciso di passare all’attacco, e le prime vittime sono… i supercriminali! Batman potrebbe avere la soluzione per fermare l’attacco, ma qualcuno della Justice League potrebbe tradirlo! La prima parte della spaventosa saga scritta da James Tynion IV e Matthew Rosenberg per i disegni di Otto Schmidt!

ARKHAM CITY: L’ORDINE DEL MONDO

Autori: Dan Watters, Dani

Giugno • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Batman: Urban Legends (2021) #8/10 (III), Arkham City: The Order of the World (2021) 1/6

Un’odissea tra i peggiori incubi di Gotham City! L’attacco di Joker ha lasciato l’Arkham Asylum in rovina, ucciso alcuni ospiti e permesso ad altri di fuggire negli oscuri anfratti della città. Figure inquietanti e pericolose vagano per le strade: occorre riacciuffarle a ogni costo, ma i mezzi sono limitati e i pericoli inimmaginabili! Inoltre: l’atteso ritorno di Azrael, l’angelo vendicatore!

BLACK ADAM/JSA: REGNO OSCURO

Autori: Geoff Johns, Rags Morales, Don Kramer

Luglio • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: JSA (1999) #56/58, Hawkman (2002) #23/25

Black Adam e la JSA si scontrano in una delle saghe più celebri e drammatiche della DC! Dopo aver portato la sua giustizia in Kahndaq, la nemesi di Shazam! cerca di allargarsi ai territori vicini, ma Hawkman non può permetterlo! Un’epica battaglia per la libertà e la giustizia scritta da Geoff Johns, il più celebre scrittore della Justice Society! Una prova magistrale, per recitazione dei personaggi e spettacolarità, firmata da Rags Morales e Don Kramer!

JSA DI GEOFF JOHNS VOL. 3: IL POTERE DELL’EREDITÀ

Autori: Geoff Johns, David Goyer, Stephen Sadowski, Rags Morales, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 432 pp., col. • Euro 38,00

Contiene: JSA All-Stars (2003) #1/8, JSA (1999) #26/31, JSA Annual (2000)

JSA Annual (2000) #1, JLA/JSA: Secret Files & Origins (2001) #2

Un altro fondamentale tassello di uno dei cicli più acclamati di Geoff Johns! La nuova Injustice Society ha sferrato un colpo rapido e doloroso, rapendo i membri storici della JSA! La nuova generazione di eroi dovrà fare i conti con il proprio passato prima di potersi rivolgere allo Spettro! Tutto questo e molto altro ancora in un volume ricco di storie appassionanti e ricche di emozioni!

BATMAN: BRUCE WAYNE FUGGITIVO VOL. 2

Autori: Ed Brubaker, Greg Rucka, Steve Lieber, Scott McDaniel, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 360 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Detective Comics (1938) #771 (I), Batgirl (2000) #29, Batman: Gotham Nights (2000) #30 (I), Azrael (1995) #91, Detective Comics (1938) #772 (I), Batman: Gotham Knights (2000) #31 (I), Batman (1940) #605, Detective Comics (1938) #773 (I), Detective Comics (1938) #774 (I), Detective Comics (1938) #775 (I), Batman: Gotham Knights (2000) #32 (I), Batman (1940) #606, Batman (1940) #607, Batgirl (2000) #33

I maestri del noir del fumetto americano firmano la conclusione di uno degli eventi batmaniani più discussi di sempre! Bruce Wayne è stato incastrato per l’omicidio di Vesper Fairchild, e ora che è tornato in liberà deve scoprire chi c’è dietro tutto ciò insieme ai suoi alleati! Geoff Johns affianca Ed Brubaker per l’epilogo della sua gestione di Batman! Con la partecipazione di Batgirl, Azrael e le Birds of Prey!

BATMAN: CONTAGIO VOL. 2

Autori: Chuck Dixon, Dennis O’Neil, Mike Wieringo, Kelley Jones, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 248 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Azrael (1995) #16, Robin (1993) #28/30, Batman (1940) #530/532, Batman: Shadow of the Bat (1992) #50/52

Secondo e ultimo capitolo di Contagio, il crossover che ha segnato uno dei passaggi più intensi nella storia dell’Uomo Pipistrello! Il virus morsa dilaga per le strade di Gotham City provocando centinaia di morti. Batman, Nightwing, Azrael e Catwoman sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare una cura. Robin lotta tra la vita e la morte contro un nemico apparentemente imbattibile!

SUPERBOY/ROBIN: LE FATICHE DEI SUPER SONS

Autori: Peter J. Tomasi, Max Raynor, Jorge Corona, Evan Stanley

Giugno • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Challenge of the Super Sons (2020) #1/13

Un’avventura completa per Superboy e Robin! Non è facile essere i figli adolescenti di Superman e Batman, ma Jon e Damian vogliono dimostrare di avere la stoffa degli eroi! Quando una donna misteriosa appare loro con un presagio di sventura, comincia una battaglia per fermare il male! Una storia completa architettata dal creatore dei “super figli”, Peter J. Tomasi!

DC OMNIBUS BATMAN: KNIGHTFALL VOL. 3 KNIGHTSEND

Autori: Chuck Dixon, Doug Moench, Alan Grant, Graham Nolan, AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C., 896 pp., col., con sovraccoperta • Euro 79,00

Contiene: Batman (1940) #509/510, #512/515, Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #62/63, Batman: Shadow of the Bat (1992) #29/30, #32/35, Catwoman (1993) #12/13, Detective Comics (1937) #676/677, #679/682, Robin (1993) #8/9, #11/14, Showcase (1994) #10, Nightwing: Alfred’s Return (1995) #1, Batman: The Vengeance of Bane (1993) #2

Si conclude Batman: Knightfall, l’incredibile saga che negli anni 90 rivoluzionò il Cavaliere Oscuro per mano di Alan Grant, Doug Moench e Chuck Dixon! Dopo un tremendo infortunio causato dal mastodontico Bane, Bruce Wayne si è ristabilito… ma ora deve sottrarre il manto del Pipistrello a Jean-Paul Valley, il nuovo feroce protettore di Gotham City! Bruce deve inoltre ricostruire il rapporto con i suoi alleati: Robin, Nightwing e Catwoman! La Bat-famiglia sarà pronta a sostenerlo?

BATMAN VOL. 13: LA CITTÀ DI BANE – PARTE 2

Autori: Tom King, Mikel Janín, Jorge Fornés, John Romita Jr.

Giugno • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Batman (2016) #80/85, Batman Annual (2017) #4

Bane ha portato via ogni cosa a Batman. La sua casa. La sua città. La sua famiglia. Ma ora il Cavaliere Oscuro è tornato a Gotham City, ed è pronto a riprendersi la città! Intanto, tra le guglie e i palazzi, un altro Cavaliere Oscuro, Thomas Wayne, si appresta a colpire. Una sconvolgente sfida a tre nella conclusione dell’acclamato ciclo di Tom King!

OMAC DI JOHN BYRNE

Autori: John Byrne

Giugno • 18,3×27,7, C., 208 pp., b/n • Euro 26,00

Contiene: OMAC: One Man Army Corps (1991) #1/4

Un gioiello artistico di John Byrne, immancabile nella libreria di ogni lettore DC! Il più grande avversario di O.M.A.C., guerriero del futuro, non era morto come tutti credevano! Per sconfiggerlo, ha inizio una caccia che porterà Buddy Blank indietro nel tempo! Un omaggio al personaggio creato da Jack Kirby, magnificamente illustrato dal grande autore di Superman!

DC CLASSIC: ADAM STRANGE VOL. 2

Autori: Gardner Fox, Dave Wood, Carmine Infantino, Murphy Anderson, AA.VV.

Ottobre • 17×26, C., 432 pp., col., con sovraccoperta • Euro 34,00

Contiene: Mystery in Space (1960) #80/100, #102, Strange Adventures (1950) #157, #222, #226, Hawkman (1964) #18

Le nuove avventure dell’eroe e archeologo cosmico! Prosegue il racconto della movimentata vita di Adam Strange, sconvolta dai suoi viaggi verso il mondo di Rann, dove ha incontrato Alanna, l’amore della sua vita. Il destino lo porterà a viaggiare nel tempo, a fronteggiare mostri e robot dalle fattezze improbabili e a indagare su fenomeni apparentemente senza spiegazione. Oltre 400 pagine di avventure mozzafiato pubblicate per la prima volta in Italia!

DC ABSOLUTE: SWAMP THING DI ALAN MOORE VOL. 3

Autori: Alan Moore, Stephen Bissette, Rick Veitch, Alfredo Alcala, AA.VV.

Ottobre • 20,5×31, C., 416 pp., col., con slipcase • Euro 58,00

Contiene: Saga of the Swamp Thing (1982) #51/64, DC Comics Presents (1978) #85

Prima di capolavori come Watchmen e V for Vendetta, Alan Moore aveva stupito i lettori americani con Swamp Thing! In questo volume, Swamp Thing torna dall’inferno e scopre che Abby è andata a Gotham City! Una serie incredibile di avventure con la partecipazione di Batman, Superman, Hawkman e Lanterna Verde! Uno dei capisaldi del fumetto mondiale in edizione di grande formato con cofanetto!

100 BULLETS VOL. 2

Autori: Brian Azzarello, Eduardo Risso

Luglio • 18,3×27,7, C., 416 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: 100 Bullets (1999) #20/36

Secondo volume del capolavoro di Brian Azzarello ed Eduardo Risso in edizione deluxe! Continuano le avventure dell’agente Graves e della misteriosa valigetta che consente di riparare ai torti subiti. Come verrà sfruttata dalle persone che la ricevono? E chi sono i nemici di Graves che tramano nell’ombra? Entrano in scena nuove figure letali e si delinea una cospirazione di proporzioni gigantesche!

THE DREAMING: LE ORE DELLA VEGLIA VOL. 2 — IL RE DI FAERIE

Autori: G. Willow Wilson, Nick Robles

Giugno • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: The Dreaming: Waking Hours (2020) #6/12

Rovina è alla ricerca del suo amore, e Heather After sa dove potrebbe trovarlo. Ma il regno di Faerie è un luogo pericoloso, e i due, in compagnia di Jofiele, stanno per averne conferma. Il Re di Faerie li attende e il futuro delle Terre del Sogno è in bilico. L’ultimo capitolo del fantastico universo creato dal genio di Neil Gaiman.

GIRL

Autori: Peter Milligan, Duncan Fegredo

Giugno • 18,3×27,7, C., 80 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Girl (1996) #1/3

Direttamente dagli anni Novanta, un gioiello sulla difficoltà di essere adolescenti! Simone Cundy ha quindici anni, vive a Boockstown e odia i suoi genitori così come la sua stessa vita. Ha inizio così la sua ricerca per la libertà da una vita in cui non si riconosce, da una città che si ostina a trattenerla e da un’esistenza senza uno scopo. Testi di Peter Milligan, autore di Shade, Human Target e di un memorabile ciclo di storie di Hellblazer!

FABLES SPECIAL: LE 1001 NOTTI DI NEVE

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, Charles Vess, Jill Thompson, AA.VV.

Giugno • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Fables: 1001 Nights of Snowfall

Bill Willigham, affiancato da alcuni dei più grandi artisti del fumetto statunitense, presenta lo straordinario prequel di Fables! Ambientato nel magico passato di Favolandia, Le 1001 notti di Neve racconta la rocambolesca avventura di Bianca, inviata come ambasciatrice presso le fiabe arabe. Il futuro vicesindaco di Favolandia si prepara ad assumere il ruolo che fu di Sheherazade per salvarsi la vita! Un volume perfetto per coloro che volessero avvicinarsi al fantastico mondo di Fables!

PREACHER VOL. 7: SALVATION

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon

Giugno • 17×26, B., 264 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Preacher (1995) #41/50

Tutti credono che Jesse Custer sia morto, il che è un disastro! La donna che ama si è ora messa con quello che Jesse credeva essere il suo migliore amico. Invece è un mostro (in più di un senso). Per riprendersi, il Predicatore si è stabilito in una sonnolenta cittadina del sud… Ma quando scopre che gli abitanti sono sotto il giogo di un violento affarista, Jesse torna in azione come… il nuovo sceriffo!

Le ristampe Panini DC Italia di giugno 2022

Torna disponibile ad aprile:

BATMAN: ANNO UNO

Aprile • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

DC ABSOLUTE BATMAN ILLUSTRATO DA NEAL ADAMS VOL. 1

Ottobre • 20,5×31, C., 240 pp., col., con slipcase • Euro 35,00

ALL STAR SUPERMAN

Giugno • 17×26, C., 304 pp., col. • Euro 30,00

KINGDOM COME

Giugno • 17×26, C., 360 pp., col. • Euro 34,00

DCEASED VOL. 1: APOCALISSE ZOMBI

Giugno • 17×26, C., 224 pp., col. • Euro 26,00