Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 360 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Marvel di ottobre 2021. Da segnalare il lancio del nuovo mensile dedicato agli X-Men, e della nuova miniserie che festeggia i primi 80 anni di Capitan America, il ritorno di 1602, capolavoro di Neil Gaiman, e le numerose proposte dedicate a Occhio di Falco (in concomitanza dell’uscita della nuova serie TV).

Potete recuperare anche le novità Panini Marvel annunciate per settembre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

X-MEN 1

Autori: Gerry Duggan, Pepe Larraz

17×26, S., 40 pp., col. • Euro 1,00

Contiene: X-Men (2021) #1

La testata regina fra le serie mutanti riparte da uno con un nuovo team creativo e, soprattutto, nuove trame ideate da Gerry Duggan (Marauders)! Una nuova formazione e una nuova fantastica base per l’X-team! E almeno due nuovi e oltremodo pericolosi avversari entrano in scena! I nuovi X-Men sono pronti a difendere il mondo, non soltanto Krakoa!

NEW MUTANTS 17

Autori: Vita Ayala, Alex Lins

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #20, Marvel’s Voices: Pride (2021) #1

Terminato il Gala Infernale, per i Nuovi Mutanti è tempo di nuovi confronti… e nuovi lutti! “Lei” è morta, ma chi si accorgerà della sua scomparsa? Il Re delle Ombre continua a tessere la sua tela, e il comportamento di Gabby è sempre più strano… Inoltre, un’avventura in solitaria per Karma!

MARAUDERS 19

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Klaus Janson

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #22

Lourdes Chantel fu uccisa prima che Xavier potesse registrarne ricordi e personalità… ma Sebastian Shaw sa come riportarla in vita! Emma Frost sarà d’accordo? Un salto nel passato per retroscena inediti del primo Gala Infernale! Inoltre, cos’hanno fatto le Naiadi di Stepford a Wilhelmina Kensington?

WOLVERINE 16

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #14

Durante il Gala Infernale c’è stato un furto: qualcuno ha rubato qualcosa di molto prezioso, ma nessuno sa chi sia stato! Tutte le piste portano a Madripoor, e chi meglio di Logan per indagare? Con la sua consueta e gentilissima discrezione, ovviamente! E con l’altrettanto cortese partecipazione di alcuni mutanti di Arakko!

X-FORCE 19

Autori: Benjamin Percy, Robert Gill

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #22

Nuove minacce telefloroniche si stanno diffondendo in tutto il mondo, e tocca a X-Force cercare di arginarle! Ma chi c’è dietro questo exploit? E chi è il Dr. Bloodroot? Un nuovo, anzi nuovissimo Uomo-Cosa entra in scena! Joshua Cassara si prende un numero di riposo, sostituito degnamente da Robert Gill!

AMAZING SPIDER-MAN 71

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Federico Vicentini

17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #70, Sinister War (2021) #1

AMAZING SPIDER-MAN 72

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Federico Vicentini

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #71, Sinister War (2021) #2

Due tra le super bande più micidiali si danno guerra nel secondo capitolo di Sinister War! Avete capito bene: il più classico problema di Spider-Man è stato moltiplicato per due! Il Dottor Octopus e l’Avvoltoio rischiano di mettere in ginocchio New York come mai prima d’ora! Ma qual è il ruolo di Kindred in tutto questo?

GLI STATI UNITI DI CAPITAN AMERICA 1

Autori: Christopher Cantwell, Josh Trujillo, Dale Eaglesham, Jan Bazaldua

17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: United States of Captain America (2021) #1

Comincia qui la miniserie che celebra gli 80 anni di Capitan America! Lo scudo della Sentinella della Libertà è stato rubato… e nessuno comprende il valore dell’oggetto simbolo di Cap più di coloro che l’hanno imbracciato! Steve Rogers e Sam Wilson iniziano un viaggio in giro per gli Stati Uniti d’America per dare la caccia al ladro… ma troveranno molto più di ciò che cercano!

IRON MAN 11

Autori: Christopher Cantwell, Angel Unzueta

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #11

Prosegue l’avventura di Iron Man su un pianeta sconosciuto! Dopo aver difeso la nuova comunità che l’ha accolto, Tony Stark è determinato a conoscerla meglio. Tuttavia, la minaccia di Korvac è ancora presente, anche se apparentemente lontana… e non è l’unica che metterà a repentaglio la tranquillità di Testa di Ferro! Ma il nostro eroe sarà abbastanza lucido per affrontare tutto questo?

THOR 15

Autori: Donny Cates, Michele Bandini

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #15

Il ritorno di Thor e Odino ad Asgard non sarà indolore! Le ferite inferte da Donald Blake non sono ancora guarite, e si determina una nuova situazione potenzialmente esplosiva. Padre e figlio, Padre di tutti e Padre di tutti! Con i disegni dell’italiano Michele Bandini.

AVENGERS 36

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #46/47

L’IMMORTALE HULK 42

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #47

L’ultima volta distrussero una città, facendo a pezzi l’Immortale Hulk ! Ora sono nel centro di New York, pronti a concedere il bis… ma dovranno combattere una diversa versione del Golia Verde! Sono i potenti Avengers, e non hanno alcuna intenzione di andarci piano con lui. Ma fate attenzione all’Arpia Rossa!

SAVAGE AVENGERS 23

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #22

Johnny Blaze non è il primo Ghost Rider che Conan abbia mai incontrato… quello dell’Era Hyboriana, però, cavalcava un ragno gigante! Il passato e il presente del Barbaro Cimmero si scontrano per mano di un inquietante nemico. E il finale di questo numero vi lascerà semplicemente a bocca aperta!

VENOM 38

Autori: Clay McLeod Chapman, Chris Mooneyham, Steve Orlando, Gerardo Sandoval

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Extreme Carnage: Scream (2021) #1, Extreme Carnage: Phage (2021) #1

DAREDEVIL 29

Autori: Chip Zdarsky, Mike Hawthorne

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #31

Matt Murdock deve tenere a bada una prigione piena di detenuti che vogliono la morte di Daredevil … e non sono i soli a volerla! Nel frattempo, Elektra continua a proteggere Hell’s Kitchen nei panni del nuovo Diavolo Rosso… e le mosse operate da Wilson Fisk negli ultimi mesi rischiano di ritorcerglisi contro! Un episodio fondamentale che ridefinirà nuovamente il mondo dell’Uomo senza paura!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 14

Autori: Al Ewing, Juan Frigeri

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #14/15

Il mensile dei Guardiani della Galassia tocca quota cento uscite con uno speciale numero da 48 pagine! Il team si è espanso per proteggere il cosmo giusto in tempo per affrontare Ego il Pianeta Vivente! Non mancano però i dissidi interni, causati dall’ultimo arrivato nel gruppo! Inoltre, il prologo a L’ultima Annihilation, l’atteso crossover con S.W.O.R.D.!

FANTASTICI QUATTRO 35

Autori: Dan Slott, R.B. Silva

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #34

La drammatica conclusione dell’epica saga La moglie di Destino! Le azioni di Victor Von Doom cambieranno profondamente la vita di uno dei membri dei Fantastici Quattro ! Un capitolo fatale nella saga dei Fab Four, dove il sovrano di Latveria farà un sacro giuramento! Ospiti d’onore: Namor il Sub-Mariner e Pantera Nera!

CAPTAIN MARVEL 24

Autori: Kelly Thompson, Jacopo Camagni, Jamie McKelvie

17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #29/30

Ossessionata dal futuro distopico a cui è sopravvissuta a stento, Carol Danvers è in preda alla disperazione. Lo dimostrano sia l’identità di chi ha scelto per aiutarla sia i segreti che ha deciso di non rivelare. Continuano i tentativi di Capitan Marvel di imparare a padroneggiare le arti mistiche, ma il tempo stringe, e Ove potrebbe tornare in scena da un momento all’altro! In appendice: un racconto breve con protagoniste Carol e Ms. Marvel scritto e disegnato dalla superstar Jamie McKelvie.

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 10

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #184/187

Continua la rivisitazione dell’indimenticabile ciclo di Spectacular Spider-Man del 1992! Dopo le conseguenze de Il bambino dentro, è ora di fare quattro risate in compagnia di Frog-Man e Walrus! Comincia qui Preparativi funebri, con il ritorno dell’Avvoltoio! E stavolta l’intera famiglia Parker è in pericolo a causa del super criminale…

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 34

Autori: Chris Claremont, Louise Simonson, John Romita Jr., Greg LaRoque

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #150, Uncanny X-Men (1963) #189/190

NOI SIAMO I FANTASTICI QUATTRO – NUOVA EDIZIONE

Autori: AA.VV.

18,3×27,7, C., 320 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Fantastic Four (1961) #1, #112, #200, #232, #245, #262, #587, Fantastic Four (1961) Annual #2, #6. Fantastic Four (1998) #1, #60, Fantastic Four Tribute Special (2021) #1

Nuova edizione per il volume che racconta la storia della famiglia di eroi che ha dato vita alla leggenda della Marvel! Le migliori avventure dagli esordi a oggi, con un’aggiunta speciale: un albo inedito creato per celebrare il prestigioso 60° anniversario della serie! Da Stan Lee e Jack Kirby fino a Jonathan Hickman e Steve Epting! Tutto quello che bisogna sapere sul mito di Mister Fantastic, Donna Invisibile, Cosa e Torcia Umana!

PLANET-SIZE X-MEN – ARTIST EDITION

Autori: Gerry Duggan, Pepe Larraz

20,3×31,5, C., 80 pp., col., edizione numerata e limitata fino ad esaurimento scorte, contiene una litografia con i bollini adesivi firmati dagli autori • Euro 35,00

Contiene: Planet-Size X-Men (2021) #1

La più spettacolare storia Marvel dell’anno in un formato imperdibile! I mutanti di Krakoa hanno un piano che sconvolgerà gli equilibri dell’intera galassia: popolare Marte! L’epocale climax del Gala Infernale nel fascino del bianco e nero, per ammirare al meglio le tavole di Pepe Larraz. Un’edizione unica al mondo, ricca di extra, in tiratura limitata e con gli autografi di Gerry Duggan e Pepe Larraz!

MARAUDERS VOL. 1: VIVERE E MORIRE A KRAKOA

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Stefano Caselli

18,3×27,7 C., 304 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Marauders (2019) #1/12

Avventurieri, naviganti, pirati… mutanti! Kate Pryde è la leader dei Marauders, il team che solca i sette mari per salvare i mutanti e proteggere Krakoa! Ma con alleati come la Regina Bianca e Sebastian Shaw, gli intrighi sono dietro l’angolo! Una delle nuove X-serie più amate, illustrata da due grandi talenti italiani: Matteo Lolli (Deadpool) e Stefano Caselli (Avengers)!

CABLE VOL. 2: DEPRESSIONE

Autori: Gerry Duggan, Phil Noto

17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Cable (2020) #16/21

Reduce dalla sconfitta nel torneo delle spade su Altromondo, il giovane Cable sta vivendo un momento di crisi… nel momento più sbagliato possibile! Neonati mutanti da salvare, sette segrete con scopi nefandi e cloni a profusione! Ospiti d’onore: Deadpool, Domino, Hope, Prestige, Xavier e i Cinque! Inoltre, da qualche parte nel futuro, c’è ancora una missione per il vecchio Cable!

MARVEL ABSOLUTE – LA STORIA DELL’UNIVERSO MARVEL

Autori: Mark Waid, Javier Rodriguez

20,5×31, C., 240 pp., col., con slipcase, Euro 38,00

Contiene: History of the Marvel Universe (2019) #1/6

Tutto quello che avete sempre voluto sapere sull’Universo Marvel… e molto di più! Dall’inizio alla fine dei tempi, la storia più meravigliosa mai narrata. Vicende già note e segreti mai svelati prima d’ora si intrecciano in un unico, spettacolare racconto, che offre una visione d’insieme sul cosmo narrativo della Casa delle Idee. L’acclamata miniserie scritta da Mark Waid raccolta in un volume di formato gigante, perfetto per esaltare le spettacolari tavole di Javier Rodriguez. Una pietra miliare arricchita da una corposa appendice enciclopedica.

MARVEL ABSOLUTE – ETERNI: SOLO LA MORTE È ETERNA

Autori: Kieron Gillen, Esad Ribic

20,5×31, C., 216 pp., col., con slipcase, Euro 38,00

Contiene: Eternals (2021) #1/6, Eternals: Never Die, Never Win (2021) #1

Creati dal “Re” Jack Kirby nel 1976, gli Eterni sono ancora oggi tra i personaggi Marvel più affascinanti ed enigmatici. Ma quanto sappiamo veramente di loro? Poco, decisamente poco. Seguiamoli mentre affrontano le tre sfide più difficili della loro millenaria esistenza: la morte, il cambiamento e… Thanos! Il primo arco narrativo delle nuove avventure delle prossime star cinematografiche dei Marvel Studios in un lussuoso volume in formato gigante ricco di contenuti extra, a cominciare dalle matite di Esad Ribic per il numero #1!

GLI ETERNI: LA SAGA DEL CELESTIALE SOGNANTE

Autori: Peter Gillis, Walter Simonson, Sal Buscema

17×26, C., 328 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Eternals (1985) #1/12

La seconda serie completa degli Eterni! L’incredibile Uni-Mente e una morte tragica sono le premesse per una nuova epoca di battaglie tra i divini Eterni e i Devianti, loro antagonisti. Entra in scena Ghaur, e la sua scoperta di un Celestiale rinnegato sconvolgerà l’esistenza del pianeta Terra! Dopo oltre trent’anni, torna disponibile un ciclo di storie amato e celebrato dai lettori Marvel!

INVADERS CLASSIC VOL. 2: IL RITORNO DEGLI INVASORI

Autori: Roy Thomas, Frank Robbins

17×26, C., 504 pp., col. • Euro 45,00

Contiene: Invaders (1975) #23, #25/41, Invaders (1993) #1/4, Giant-Size Invaders (2006) #2 e What If? (1977) #4

Eroi al fronte! Capitan America, Bucky, Namor e la Torcia Umana originale sono alla guida di un manipolo di eroi scesi in campo durante la Seconda Guerra Mondiale per combattere le forze dell’Asse e i loro super esseri. Ma come reagiranno i membri del team di fronte alla morte di due di loro? Ospiti speciali: Nick Fury e, che ci crediate o no, il mitico Thor! Inoltre: le origini del Dr. Nemesis, un volto ben noto ai fan degli X-Men… Questo e molto altro nell’imperdibile volume conclusivo della raccolta integrale delle prime avventure degli Invaders.

OCCHIO DI FALCO: OCCHI DI FALCO

Autori: Jeff Lemire, Ramón K. Pérez

18,3×27,7, C., 256 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: All-New Hawkeye (2015) #1/5, All-New Hawkeye (2016) #1/6

Clint Barton e Kate Bishop fianco a fianco! Ci sono due Occhio di Falco in città, e trovare un equilibrio tra diverse generazioni può essere impegnativo. Presente e passato entrano in collisione quando Kate e Clint devono affrontare una sfida che metterà in discussione tutto ciò che sanno del proprio ruolo di eroi arcieri. L’intera saga di Occhio di Falco scritta da Jeff “Sweet Tooth” Lemire in un unico volume!

CLINT BARTON & KATE BISHOP: OCCHIO DI FALCO

Autori: AA.VV.

15×23, B., 120 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Hawkeye (2012) #1/2, Hawkeye (2012) Annual #1, Generations: Hawkeye & Hawkeye (2017) #1, Marvel Adventures Super-Heroes (2010) #17

Clint Barton è Occhio di Falco, l’arciere che non sbaglia mai un colpo e che avete visto in migliaia di fumetti e nei film Marvel Studios. Anche Kate Bishop è Occhio di Falco: altrettanto abile con l’arco, ha preso il nome dell’Avenger quando era creduto morto. Insieme ora combattono contro il crimine, con uno stile e un’abilità unici! Un volume per conoscere meglio i due personaggi presto protagonisti della serie Disney+!

DAREDEVIL VOL. 2: NESSUN DIAVOLO, SOLO DIO

Autori: Chip Zdarsky, Lalit Kumar Sharma, Jorge Fornés

17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Daredevil (2019) #6/10

Daredevil è scomparso e Hell’s Kitchen ha perso il suo Diavolo Custode! Adesso i veri diavoli sono liberi di scatenarsi, e a pagarne le conseguenze sono gli abitanti del quartiere. Matt Murdock è cambiato, ma sarà in peggio o in meglio? Le domande sono tante, ma solo una è davvero importante: riuscirà a rinunciare davvero all’identità dell’Uomo senza paura?

DAREDEVIL: PARTI DI UN BUCO

Autori: David Mack, Joe Quesada, Jimmy Palmiotti

18,3×27,7 C., 184 pp, col. • Euro 24,00

Contiene: Daredevil (1998) #9/15

Il capolavoro di David Mack & Joe Quesada, nonché una pagina fondamentale nella vita del Cornetto: l’esordio di Echo! In cerca dell’assassino di suo padre, Maya Lopez si innamora di Matt Murdock… ma Kingpin le rivela che l’uomo che sta cercando è Daredevil! Riuscirà il Diavolo di Hell’s Kitchen a respingere l’accusa prima che Maya diventi il suo boia?

SPIDER-MAN VS. I SINISTRI SEI

Autori: David Michelinie, John Byrne, John Romita Jr., Erik Larsen, AA.VV.

17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Amazing Spider-Man Annual (1964) #1, Amazing Spider-Man (1963) #338/339, Amazing Spider-Man (1999) #12, Peter Parker: Spider-Man (1999) #12

E venne un giorno in cui Spider-Man si trovò a combattere tutti i suoi arcinemici… da solo! Un’antologia con tutti i più celebri scontri tra il Tessiragnatele e la banda del Dottor Octopus! Tutto cominciò nel 1964, grazie ai due creatori di Spider-Man: Stan Lee e Steve Ditko! Il volume perfetto per prepararsi a Spider-Man: No Way Home, a Natale al cinema!

SPIDER-MAN: LA STORIA DELLA MIA VITA ANNUAL

Autori: Chip Zdarsky, Mark Bagley

17×26, C., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Spider-Man: Life Story Annual (2021) #1

A sorpresa, Chip Zdarsky e Mark Bagley aggiungono un capitolo alla loro straordinaria opera! I riflettori sono ora puntati su J. Jonah Jameson e il suo odio per Spider-Man nel corso degli anni! Ma decenni di ossessioni porteranno infine dei frutti o solo alla distruzione totale? Un volumetto speciale da affiancare a Spider-Man: La storia della mia vita!

SPIDER-MAN: L’OMBRA DEL RAGNO

Autori: Chip Zdarsky, Pasqual Ferry

17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Spider-Man: Spider’s Shadow (2021) #1/5

Un nuovo What If…? ragnesco ad opera dello scrittore di Spider-Man: La storia della mia vita! Anni fa, su Battleworld, Spider-Man rimpiazzò il proprio costume distrutto con un simbionte nero! Cosa sarebbe successo se, invece di Eddie Brock, lo stesso Peter Parker fosse diventato Venom? Una storia completa e inedita in Italia per i disegni dell’artista di Thor e X-Men!

BETA RAY BILL: STELLA D’ARGENTO

Autore: Daniel Warren Johnson

17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Beta Ray Bill (2021) #1/5

Direttamente dal ciclo di Thor di Donny Cates e dall’evento King in Black! Con Stormbreaker a pezzi, Beta Ray Bill deve mettersi alla ricerca di una nuova arma… e di un nuovo destino! Stanco di essere solo un rincalzo di Thor, il Korbinita si imbarcherà nell’avventura di una vita! Scritto e disegnato dall’autore di Wonder Woman: Terra morta ed Extremity.

TONY STARK, IRON MAN VOL. 4: IL PIANO DI ULTRON

Autori: Dan Slott, Jim Zub, Christos Gage, Valerio Schiti, AA.VV.

17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Tony Stark: Iron Man #15/19

Il piano di Ultron sta per essere messo in atto, e la rivoluzione robotica sta per cominciare! Intelligenze artificiali e robot sono pronti all’attacco, in difesa dei loro diritti. Tony Stark, Jocasta, Andy Bhang e tutti gli altri alla Stark Universal devono decidere da che parte stare. Il futuro sta per tradire Tony Stark, e solo Iron Man può cambiare le cose.

AVENGERS VOL. 6: STARBRAND RINATO

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness, Dale Keown, Andrea Sorrentino, AA.VV.

17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Avengers (2018) #26/30

Gli Avengers nello spazio! In una prigione grande come una galassia, c’è un nuovo, misterioso Starbrand, e tra le stelle sta per scoppiare il caos. Per fortuna gli Eroi più potenti della Terra hanno portato la loro arma segreta: la Vedova Nera! I Vendicatori scuotono il cosmo tra scontri spaziali, i Tre Araldi e Thor… posseduto dalla Covata!

STRANGE ACADEMY VOL. 2: GITA SCOLASTICA

Autori: Skottie Young, Humberto Ramos

17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Strange Academy (2020) #7/12

Continuano le avventure dei giovani studenti della scuola di magia diretta dal Dr. Strange. Ma cosa aspetta i giovani eroi nella seconda parte dell’anno scolastico? Una tragedia, un segreto sconvolgente e una giornata passata insieme a insegnanti e genitori! Ma, soprattutto, la loro prima gita di istruzione… o, meglio, di distruzione! Incantesimi, colpi di scena, mondi incredibili e drammi adolescenziali in quella che è la serie Marvel più acclamata degli ultimi tempi, perfetta per lettori di tutte le età.

RUNAWAYS VOL. 6: VIENI VIA CON ME

Autori: Rainbow Rowell, Andres Genolet, Kris Anka, Adrian Alphona

17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Runaways (2017) #32/38

Incredibili ritorni, cuori infranti e segreti svelati! Wolverine e gli X-Men vogliono reclutare Molly e portarla su Krakoa, costi quel che costi! Un inatteso rientro in scena sconvolgerà le vite (e i sentimenti) dei Runaways! Celebriamo il 100° numero della serie cult con una storia speciale e il ritorno alle matite dei grandiosi Kris Anka e Adrian Alphona!

AVENGERS: GLI EROI SUPREMI

Autori: Brian M. Bendis, Alan Davis

17×26, C., 144 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Avengers Prime (2010) #1/5

L’assedio di Asgard è terminato, Norman Osborn è stato sconfitto, ma per tre degli Eroi più potenti della Terra i problemi non sono affatto terminati! Thor, Iron Man e Capitan America si trovano catapultati in un mondo sconosciuto, e solo aiutandosi a vicenda possono sperare di uscirne. Possono davvero tornare a fidarsi l’uno dell’altro? Speriamo di sì: ne va della salvezza dei Nove Regni! Una delle saghe più epiche degli Avengers, scritta da Brian M. Bendis e disegnata dal fuoriclasse Alan Davis.

WOLVERINE: NEMICO PUBBLICO

Autori: Mark Millar, John Romita Jr.

17×26, C., 344 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Wolverine (2003) #20/32

Qualcuno ha effettuato il lavaggio del cervello a Wolverine, che ora sta lasciando dietro di sé una scia di sangue, in un crescendo di violenza che porterà alla morte di un X-Man. Una volta tornato in sé, Logan scatenerà tutta la propria violenza contro chi lo aveva ridotto in quello stato. Ma riuscirà l’artigliato canadese a sopravvivere allo sguardo di Gorgon? Una delle saghe di Wolverine più cruente e amate di sempre, realizzata dai creatori di Kick-Ass Mark Millar e John Romita Jr.!

OCCHIO DI FALCO: SI MIRA A OVEST

Autori: Kelly Thompson, Leonardo Romero, Stefano Raffaele, Stefano Caselli, AA.VV.

15×23, C., 224 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Hawkeye (2016) #13/16, Generations: Hawkeye & Hawkeye #1, West Coast Avengers (2018) #1/4

Non ti chiami Occhio di Falco se come minimo non hai qualcuno che cerca di ucciderti e un certo contorno di problemi familiari! Quando Kate Bishop si trova coinvolta in una specie di battle royale insieme a Clint Barton, la situazione sembra sfuggirle un tantino di mano! E vogliamo parlare del fatto che debba formare una squadra di super eroi sulla Costa Ovest… e che il candidato più papabile è l’Uomo Toast?!

SPIDER-MAN AMA MARY JANE VOL. 3: IL SEGRETO

Autori: Sean McKeever, Takeshi Miyazawa, David Hahn, Terry Moore, AA.VV.

15×23, C., 288 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Spider-Man Loves Mary Jane (2005) #14/20, Spider-Man Loves Mary Jane Season 2 (2008) #1/5

Il celebrato autore indipendente Terry Moore (Strangers in Paradise) prende il timone della serie! Accettare che il ragazzo che ami stia con un’altra non è una passeggiata… ma Mary Jane sta per scoprire che esiste anche di peggio! Peter Parker ha confessato a Gwen Stacy un segreto… di cosa si tratterà? Se poi una certa migliore amica si mette in mezzo per aggiustare le cose, il disastro è garantito!

MARVEL OMNIBUS – DOCTOR STRANGE: GLI ULTIMI GIORNI DELLA MAGIA

Autori: Jason Aaron, Chris Bachalo, Kevin Nowlan

18,3×27,7, C., 560 pp., col., con sovraccoperta, Euro 59,00

Contiene: Doctor Strange (2015) #1/20, Doctor Strange: Last Days of Magic (2016) #1, Doctor Strange Annual (2016) #1

Solo il Dottor Strange può proteggere la Terra dalle minacce più oscure… ma per ogni incantesimo sfruttato c’è un prezzo da pagare. L’Empirikul sta distruggendo le energie mistiche in tutto il Multiverso, e ora sta per arrivare sul nostro pianeta. La magia ha i giorni contati, e Stephen e i suoi alleati non sono affatto pronti. Con lo Stregone Supremo più debole che mai, i suoi nemici non perderanno l’occasione per attaccarlo, a partire dal Barone Mordo! Per la prima volta raccolto in un unico volume il fondamentale ciclo di Doctor Strange scritto da Jason Aaron.

MARVEL 1602 – EDIZIONE DEFINITIVA

Autori: Neil Gaiman, Andy Kubert, Peter David, Jeff Parker, AA.VV.

17×26, C., 576 pp., col. • Euro 66,00

Contiene: Marvel 1602 (2003) #1/8, Marvel 1602: New World (2005) #1/5, Marvel 1602: Fantastick Four (2006) #1/5, Spider-Man 1602 (2009) #1/5

Torna disponibile il prestigioso volume realizzato per il decennale di 1602, con le quattro miniserie che compongono l’affascinante affresco medievale della Marvel! Oltre all’opera originale e al suo seguito, Il Nuovo Mondo, ecco I Quattro del Fantastick e Il Ragno. Un’edizione imperdibile per un progetto senza tempo! Dal genio di Neil Gaiman (Sandman) e Andy Kubert (Wolverine: Origini), con la collaborazione di Peter David (Incredibile Hulk), Jeff Parker (Thunderbolts) e tante altre grandi firme!

MARVEL MASTERWORKS: CAPITAN AMERICA VOL. 11

Autore: Jack Kirby

17×26, C., 304 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Captain America (1968) #201/214, Captain America Annual (1971) #4

Il ciclo di Captain America di Jack Kirby arriva a una conclusione degna del Re dei comics! Falcon prigioniero in una dimensione aliena, la storia del Popolo della Notte e di Agron il Non Sepolto. Per non parlare dell’esordio di Arnim Zola e del ritorno del Teschio Rosso. E in conclusione di un volume semplicemente imperdibile, Capitan America contro Magneto, il Signore del Magnetismo!

MARVEL MASTERWORKS: I DIFENSORI VOL. 7

Autori: David Anthony Kraft, Ed Hanningan, Herb Trimpe, Sal Buscema

17×26, C., 352 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Defenders (1972) #58/75

Qualcuno ha rubato l’Occhio di Agamotto, e solo l’intervento del Dr. Strange e dei Difensori può impedire la catastrofe! Dopodiché arriverà per il non-gruppo per eccellenza il motivo di rinnovare la propria formazione: chi saranno i nuovi membri dei Difensori? E ancora: una battaglia su Asgard e, come se le cose non fossero ancora sufficientemente folli, l’arrivo dell’Insanicida! Defenders è considerata una delle serie Marvel più originali degli anni 70: se volete (ri)scoprire il perché, questo è il volume che fa per voi!

CONAN IN BIANCO E NERO: VITA E MORTE DI CONAN

Autori: Jason Aaron, Mahmud Asrar, Gerardo Zaffino

20,3×31,5, C., 280 pp., b/n • Euro 29,00

Contiene: Conan (2019) #1/12

La prima, grande storia del rilancio di Conan alla Marvel torna nello splendore del bianco e nero! Un’avventura in dodici emozionanti capitoli ambientati in vari momenti della vita del Cimmero! La terribile minaccia della Strega Cremisi e della sua immonda progenie! Possibile che questa sia anche l’avventura finale del Barbaro?

CONAN: LE STRISCE QUOTIDIANE 1978-1979

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Ernie Chan

C., 208 pp., b/n e col. • Euro 30,00

Contiene: Conan: The Newspaper Strips vol. 1

Per la prima volta in Italia, le favolose strisce e tavole domenicali di Conan il Barbaro originariamente pubblicate sui quotidiani! Ancora una volta, tutto ha inizio sotto il sole ardente della misteriosa Zamora! Donne stupende, stregoni inquietanti, mostri sanguinari e, ovviamente, il più grande eroe sword & sorcery di sempre! Con storie inedite del Cimmero firmate dai suoi autori Marvel più amati!

CONAN IL BARBARO 13

Autori: Jim Zub, Cory Smith

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #23/24

Ultima parte di La terra del loto, con Conan nell’oriente dell’Era Hyboriana: il Khitai! Accusato ingiustamente di aver commesso un delitto, il Barbaro si ritrova contro l’intera Guardia Imperiale! Dopodiché, il Cimmero si ritroverà ad affrontare la furia degli elementi e… la tempesta perfetta! Per fortuna può contare su una ciurma affidabile per la sua nave… o almeno così sembra!

CONAN OMNIBUS: L’ERA MARVEL VOL. 6

Autori: Michael Fleisher, John Buscema, Jim Owsley, Gary Kwapisz, AA.VV.

18,3×27,7, C., 672 pp., col, con sovraccoperta • Euro 69,00

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #150/171, What If…? (1977) #43, Conan the Barbarian Annual (1973) #8/9

L’era Fleisher/Buscema comincia qui, con il ritorno di… Barbarossa! In cerca di avventure e ricchezze, i due si scontrano con la famigerata Confraternita del Falcone! Ma non mancheranno l’intrigante Jergal Zadh, la magica Alhambra e l’astuto barone Vjerzak! Inoltre, una minaccia dell’epoca di Kull il Conquistatore e un What If…? dedicato a Conan!