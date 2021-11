Attraverso il catalogo Manicomix Novembre 2021 apprendiamo le novità saldaPress di gennaio 2022. Da segnalare il debutto di Decorum di Jonathan Hickman e il secondo volume di Stillwater di Chip Zdarsky.

In attesa delle novità di dicembre, recuperate tutte le novità di dicembre 2021 targate saldaPress.

DECORUM 1

Autore: Jonathan Hickman e Mike Huddleston

Pagine: 216pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

FANTASCIENZA E CRIMINALITÀ: QUESTI SONO GLI INGREDIENTI PRINCIPALI DI DECORUM, NUOVISSIMO TITOLO TARGATO IMAGE COMICS, HIT DI VENDITA NEGLI USA E OVUNQUE OTTIMAMENTE RECENSITO. Decorum è una serie che, fin dalle primissime pagine, trascina il lettore in un nuovo, variegato e affascinante universo (narrativo e non) costruito, tassello dopo tassello, reiventando le strutture narrative del genere. Un’opera complessa e stratificata, ambientata in una realtà fatta di assassini prezzolati, criminali che trafficano in ibernazioni illegali per malati terminali, pirati spaziali che portano avanti i loro loschi commerci attraverso la galassia e vita che segue l’evoluzione in un modo sempre meno naturale. Un racconto in cui è bello perdersi per farci sorprendere dalla ricchezza di un universo ampio e stratificato che si rivela allo sguardo del lettore pagina dopo pagina.

DECORUM COFANETTO ESCLUSIVO (1 + 2 EDIZIONI VARIANT DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE)

Autore: Jonathan Hickman e Mike Huddleston

Pagine: colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 50,00€

Il cofanetto in edizione limitata non numerata contiene l’edizione variant di Decorum vol. 1 e l’edizione variant di Decorum vol. 2. Un’occasione eccezionale per leggere e collezionare tutta la serie di culto di Jonathan Hickman e Mike Huddleston acquistando i due volumi in un’unica soluzione.

STILLWATER 2 – PER SEMPRE

Autore: Chip Zdarsky, Ramon K. Perez e Mike Spicer

Pagine: 144pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 14,90€

SORPRENDENTE SERIE SOSPESA TRA HORROR E MISTERY, PRODOTTA DALLA SKYBOUND DI ROBERT KIRKMAN E FIRMATA DA CHIP ZDARSKY E RAMÒN K. PÉREZ, ENTRAMBI VINCITORI NELLA LORO CARRIERA DEL PRESTIGIOSO PREMIO EISNER. Prima, Daniel era un ragazzo come ce ne sono tanti: viveva di espedienti e affrontava i problemi di tutti i giorni. Ma questo, appunto, era prima: ora, dopo avere ricevuto una strana lettera che lo invitava a raggiungere una misteriosa cittadina per incassare un’eredità, la sua vita è cambiata per sempre. E anche la sua morte. Perché, da quando è entrato a Stillwater, si è reso conto che, come tutti gli altri abitanti, non può morire. Ma quella che sembrerebbe una fortuna è in realtà la peggiore delle maledizioni: nessuno, infatti, può entrare o uscire dalla cittadina… pena la morte.

FEAR AGENT 2

Autore: Remender, Moore e Opena

Pagine: 256pp. colore Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 29,90€

UNA SPACE-OPERA PULP ESAGERATA E DIVERTENTE, RESA IMPERDIBILE DALLA SCRITTURA TARANTINIANA DI RICK REMENDER E DALLE STUPENDE TAVOLE DI TONY MOORE. I Fear Agent erano agenti interplanetari cha avevano il compito di difendere la galassia dall’attacco di alieni ostili e ferocissimi (e in certi casi anche da altrettanto pericolosi robot), e l’ultimo rimasto in attività è Heath Houston, che, tra gli altri pianeti, dovrebbe proteggere anche la Terra. Ma, oltre a essere un poliziotto spaziale, Houston è anche un alcolizzato… il che non è esattamente il presupposto migliore per difendere l’universo! All’inizio di questo secondo arco narrativo, il nostro Fear Agent è (ovviamente) in pessime condizioni: dopo l’ultima sconfitta subita, è parecchio malmesso e intrappolato nel passato. Ora dovrà affrontare il suo inevitabile futuro per tornare nel suo tempo, mentre una minaccia inimmaginabile si avvicina sempre di più alla Terra.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI 6 – IL SEGRETO DELLA CACCIATRICE

Autore: Joss Whedon, Lambert, Bachs e Angulo

Pagine: 128pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

IL REBOOT A FUMETTI INCENTRATO SULL’AMMAZZAVAMPIRI PIÙ FAMOSA DEL MONDO DELLA TV PROSEGUE CON UN ARCO NARRATIVO MEMORABILE E RICCO DI RIVELAZIONI. Da quando è arrivata a Sunnydale, Anya è stata una figura chiave nella vita di Buffy, ma sembra proprio che, nella missione dell’ex demone, ci sia molto di più di quanto non ci abbia mostrato. Forse si tratta di qualcosa che ha a che fare con la sua connessione segreta al Consiglio degli Osservatori. Anya, però, potrebbe nascondere segreti persino più oscuri e insondabili. Segreti che rimandano alla prima apparizione della Cacciatrice venuta prima di Buffy. La verità su Anya, inoltre, collega le Buffy (proprio così: LE Buffy, al plurale) in modi completamente inaspettati.

GODZILLA 16

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90€

IN QUESTO NUMERO I PENULTIMI NUMERI DI UNA EPICA E RECENTE SERIE CHE DURERÀ FINO AL NUMERO 16 DEL MENSILE. Scritta da Duane Swierczynski e disegnata da Simon Gane, si intitola Il Più Grande Mostro della Storia. E in questo numero, si conclude la folle di Boxer per sconfiggere il grande e invincibile Godzilla.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 10 VARIANT ADAMS

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 6,00€

EDIZIONE CON COVER VARIANT DI ART ADAMS. Nel decimo numero della nuova, eccezionale e inedita versione a colori del capolavoro di Robert Kirkman, inizia il quarto arco narrativo della serie. Mentre le cose all’interno del carcere si fanno sempre più complicate e pericolose, una misteriosa donna che sembra capace di tutto si unisce al gruppo dei sopravvissuti.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 11

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,90€