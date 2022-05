Sono state rese note tutte le novità Sky/NOW di giugno 2022. Da segnalare Winning Time: L’Ascesa della Dinastia dei Lakers, la quarta stagione di Westworld in contemporanea con gli Stati Uniti, The Staircase – Una morte Sospetta e We Own This City.

Le novità Sky/NOW di giugno 2022

Le novità Sky/NOW di giugno 2022: Sky Atlantic

WINNING TIME: L’ASCESA DELLA DINASTIA DEI LAKERS – 2 giugno (tutti gli episodi)

In contemporanea alla partenza delle NBA Finals, arriva in Italia l’omaggio di Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) ai Los Angeles Lakers, una serie basata sul romanzo di Jeff Pearlman (Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s) e targata HBO. A partire dall’arrivo dell’imbattibile Earvin “Magic” Johnson nel 1979, i Lakers hanno inaugurato l’età dell’oro del basket battezzata “Showtime”, scatenando il loro famoso stile run-and-gun su una lega impreparata alla loro velocità e ferocia, diventando lo show più accattivante del mondo sportivo e, probabilmente, dell’intero universo dell’intrattenimento. La serie racconta questo spettacolo, intrecciando scena e retroscena dei campioni del basket: il gioco, la sieropositività, la fame, la discriminazione razziale.

THE STAIRCASE – UNA MORTE SOSPETTA – 8 giugno

I pluripremiati Colin Firth (Il discorso del Re, Mamma Mia!) e Toni Colette (Il sesto senso, About a Boy) si incontrano in un true crime basato sull’omonima docu-serie del 2004 di Jean-Xavier de Lestrade: Michael Peterson, scrittore di gialli, è accusato di aver ucciso a sangue freddo la moglie Kathleen, trovata morta in fondo alla scala di casa loro. Come si difenderà? Che storia nascondono i gradini di quella scala?

IL VILLAGGIO DEI DANNATI – 17 giugno

Arriva l’adattamento moderno di un classico della fantascienza, The Midwich Cuckoos di John Wyndham: la nuova Sky Original scritta e diretta da David Farr (The Night Manager, Hanna), con Keeley Hawes (Bodyguard) e Max Beesley (Homeland). Midwich è una sonnolenta cittadina di pendolari nell’Inghilterra meridionale, un luogo ideale per crescere i propri figli. Una sera di settembre una parte della città perde improvvisamente i sensi: tutti, umani e animali, si accasciano improvvisamente a terra. Per dodici ore nessuno può entrare nella Blackout Zone e ciò che vi accade in quelle ore resta un mistero. Quando tutto sembra tornare alla normalità, ci si trova davanti a un fatto inspiegabile: ogni donna in età fertile è rimasta incinta.

THE BABY – 17 giugno

Il mistero della maternità che anima Il villaggio dei dannati continua in Baby, l’horror-comedy targata HBO che vede la protagonista Samantha (Michelle De Swarte, The Dutchess), ultima del suo gruppo senza figli, ritrovarsi inaspettatamente con un bambino. Manipolatore ma incredibilmente carino, il bimbo stravolge velocemente la vita spensierata di Natasha. Quando il piccolo è in pericolo di vita, Natasha è costretta a trovare una soluzione, ricongiungendosi con la sorella Bobbi e collaborando con l’enigmatica signora Eaves, che ha un interesse inspiegabile nel bambino. Cupamente divertente, questa serie esamina le regole non dette, e spesso terrificanti, che circondano la maternità.

WESTWORLD STAGIONE 4 – 27 giugno (dal 4 luglio doppiato in italiano)

Tornano nella quarta stagione i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose. La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora prodotti dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson.

WE OWN THIS CITY – 28 giugno

Sono passati già vent’anni da quando David Simon ha destrutturato il mondo criminale di Baltimora nell’ormai mitica The Wire. Oggi, in quella stessa città, si tornano a raccontare la corruzione e il collasso morale combattuti dalla Gun Trace Task Force del Dipartimento di Polizia, che ha pagato a proprie spese le necessarie politiche di proibizione della droga e gli arresti di massa. La serie è basata sul libro del 2001 del giornalista del Baltimore Sun Justin Fenton, la sorprendente storia vera di “uno dei più sorprendenti scandali di corruzione della polizia in una generazione” (New York Times), con Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher), Josh Charles (The Good Wife, Away), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) e Jamie Hector (Bosch).

Le novità Sky/NOW di giugno 2022: Sky Serie

RUN – FUGA D’AMORE – 6 giugno

Un messaggio può cambiare tutto. Ruby (Merritt Wever, Nurse Jackie) e il suo ex fidanzato Billy (Domhnall Gleeson, Harry Potter) hanno stretto un patto più di 15 anni prima: se uno dei due avesse scritto “RUN” e l’altro avesse risposto lo stesso, avrebbero mollato tutto e si sarebbero incontrati alla Grand Central Station per intraprendere un viaggio attraverso l’America. La serie, creata da Vicky Jones (Killing Eve), prodotta da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e targata HBO, è la storia selvaggia, non convenzionale e ironica di questo folle viaggio.

THE TIME TRAVELER’S WIFE – 13 giugno

Theo James (Sanditon) e Rose Leslie (Il Trono di Spade) si innamorano nella serie HBO tratta dal bestseller di Audrey Niffenegger, intitolato The Time Traveler’s Wife, e scritta da Steven Moffat. All’età di sei anni, Clare Abshire incontra Henry DeTamble, il futuro amore della sua vita che, in quanto viaggiatore del tempo, è in visita dal futuro. Quattordici anni dopo, una bellissima ragazza rossa incontra il giovane Henry nella biblioteca dove lavora e sostiene non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una storia d’amore magica e complicata, quanto lo sono i tentativi di Henry di spiegare a Clare ciò che è in grado di fare. La serie intreccia sapientemente amore, perdita, matrimonio e sopravvivenza, in una storia che sfida le leggi del tempo.

Le novità Sky/NOW di giugno 2022: Sky Investigation

HAMMARVIK ST. 2 – AMORI E ALTRI OMICIDI – 3 giugno

Torna il crime della nota scrittrice svedese Camilla Läckberg con la sua seconda stagione: nella cittadina di Hammarvik, Johanna Strand (Disa Östrand) continua le indagini sull’omicidio, ma le complicazioni aumentano e la fiducia scarseggia. Le cose si complicano ulteriormente quando l’amica di Johanna, Madelene (Lisa Henni), torna in città dopo 18 anni di assenza…

AGATHA CHRISTIE’S – PERCHÉ NON L’HANNO CHIESTO A EVANS? – 25 giugno

Basata sull’omonimo, iconico romanzo di Agatha Christie del 1934, questa serie raduna un cast brillante (Will Poulter, Lucy Bounton, Conleth Hill, Hugh Laurie, Emma Thompson) per risolvere il mistero di un uomo che, in punto di morte, sussurra il criptico quesito: “Perché non l’hanno chiesto a Evans?” Armati solo della fotografia di una bellissima giovane trovata nella tasca del morto, il figlio del vicario locale, Bobby Jones, e la sua furba amica, Lady Frances “Frankie” Derwent, cercano di trovare una risposta al mistero mentre sono a loro volta seguiti…

Le novità Sky/NOW di giugno 2022: Sky Uno

SKY UNO THE ROYALS – 3 giugno

In occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, il canale 109 diventa Sky Uno The Royals. Dal 3 al 5 giugno il temporary channel accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta della storia, delle curiosità, dei segreti e degli intrighi dei principali regnanti europei, ed in particolare della famiglia reale più popolare e seguita al mondo, i Windsor.

GAME OF TALENTS – 13 giugno

Un coinvolgente game show dove, più che possedere un talento, conta saperlo riconosce al volo! A condurre il programma Alessandro Borghese affiancato da Mara Maionchi e Frank Matano che avranno il compito di sostenere e aiutare i concorrenti. Due squadre, formate ciascuna da un capitano d’eccezione e un concorrente, dovranno indovinare 10 talenti e ogni risposta diventerà una performance spettacolare.

Le novità Sky/NOW di giugno 2022: Sky Cinema

Giovedì 2 giugno IL COLORE DELLA LIBERTÁ (ore 21.15) Sky Cinema Due

Venerdì 3 giugno TI RIPRESENTO I TUOI (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Venerdì 3 giugno BLOCCO 181 EP 5-6 (ore 21.15) Sky Cinema Due

Domenica 5 giugno PAW PATROL: IL FILM (ore 19.30) Sky Cinema Family

Giovedì 9 giugno L’UOMO NEL BUIO – MAN IN THE DARK (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Venerdi 10 giugno BLOCCO 181 EP 7-8 (ore 21.15) Sky Cinema Due

Sabato 11 giugno IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI (ore 21.15) Sky Cinema Collection – 100% Animation

Domenica 12 giugno IL CAPO PERFETTO (ore 21.15) Sky Cinema Due

Lunedì 13 giugno SING 2 – SEMPRE PIÚ FORTE (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Martedì 14 giugno BARB E STAR VANNO A VISTA DEL MAR (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Mercoledì 15 giugno I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY (ore 21.15) Sky Cinema Due

Venerdì 17 giugno TUEURS – AL DI SOPRA DELLA LEGGE (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Domenica 19 giugno L’ARMINUTA (ore 21.15) Sky Cinema Due

Lunedì 20 giugno UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Martedì 21 giugno TRA DUE MONDI (ore 21.15) Sky Cinema Due

Mercoledì 22 giugno CHI È SENZA PECCATO – THE DRY (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Giovedì 23 giugno LA CENA PERFETTA (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Venerdì 24 giugno HALLOWEEN KILLS (ore 21.00) Sky Cinema Suspence

Domenica 26 giugno GHIACCIO (ore 21.15) Sky Cinema Due

Lunedì 27 giugno ZLATAN (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Martedì 28 giugno ALL MY LIFE (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Mercoledì 29 giugno 2 FANTASMI DI TROPPO (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Giovedì 30 giugno LE PAROLE CHE VOGLIO DIRTI (ore 21.15) Sky Cinema Due

SKY CINEMA COLLECTION – JURASSIC WORLD – 1° giugno

SKY CINEMA COLLECTION – 100% ANIMATION – 11/17 giugno

Da sabato 11 a venerdì 17 giugno diventa la casa dell’animazione per tutta la famiglia con 70 titoli che includono grandi blockbuster dalle maggiori case di produzione e piccoli gioielli tutti da scoprire. Tra i titoli proposti: le prime visioni SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE (lunedì 13 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection) e IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI (sabato 11), l’ultima trasposizione del classico di Jules Verne, che questa volta ha come protagonisti l’impavida scimmietta Passepartout e il furbo Phileas Frog.

SKY CINEMA COLLECTION – NICOLE KIDMAN – 27/30 giugno

Da lunedì 27 a giovedì 30 giugno Sky Cinema Collection dedica la programmazione a Nicole Kidman, che nella sua carriera da attrice ha ottenuto svariati riconoscimenti tra cui 1 Oscar, 5 Golden Globe e l’Orso d’argento al Festival di Berlino. Da segnalare THE HOURS dove la Kidman si era trasformata per interpretare la scrittrice Virginia Woolf, ruolo per cui ha avuto l’Oscar, un Golden Globe e l’Orso d’argento; il musical di Baz Luhrmann MOULIN ROUGE che le ha fatto ottenere un altro Golden Globe; GRACE DI MONACO, in cui veste i panni dell’iconica principessa Grace Kelly; la pellicola di Jane Campion, tratta dal romanzo di Henry James, RITRATTO DI SIGNORA; il thriller ambientato a bordo di una barca ORE 10: CALMA PIATTA con Sam Neill; e quello firmato Sydney Pollack THE INTERPRETER con Sean Penn; la love story ambientata durante la Guerra di Secessione RITORNO A COLD MOUNTAIN con Jude Law e Renée Zellweger; e quella sullo sfondo della Seconda guerra mondiale AUSTRALIA con Hugh Jackman; e l’ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, che scava nell’intimità di una coppia, EYES WIDE SHUT in cui la Kidman ha recitato al fianco dell’ex marito Tom Cruise.

Le novità Sky/NOW di giugno 2022: Sky Arte

RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE – 2 giugno

Nel giorno della Festa della Repubblica visitiamo le Scuderie del Quirinale e in particolare la più grande mostra dedicata al genio di Raffaello Sanzio, organizzata nel Cinquecentenario dalla sua morte, ma chiusa dopo pochi giorni a causa della pandemia. L’esposizione che celebra uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano e che pochi hanno avuto il piacere di visitare dal vivo è ora disponibile in questo documentario diretto dal pluripremiato regista Phil Grabsky, nuovo pioniere del genere del documentario dedicato all’arte. Con più di 200 opere prestate da musei prestigiosi di tutto il mondo, come il Louvre, gli Uffizi e la National Gallery, il film permette di ammirare il genio, la creatività e la capacità pittorica del nostro gigante del Rinascimento.

LA BATTAGLIA DI ALGERI – IL FILM CHE FECE LA STORIA – 4 giugno

Cinquant’anni dopo la fine della guerra, il film che ha plasmato l’idea del mondo riguardo la lotta per l’indipendenza dell’Algeria, La Battaglia di Algeri, è ancora uno dei film più celebrati dalla critica nella storia del cinema. Girato nel 1966, documenta la guerra dell’Algeria per ottenere l’indipendenza, ricreando i lunghi mesi di scontri tra le truppe paracadutiste del generale francese Massu e le unità commando algerine FLN. Ritornando alle radici della produzione e parlando con le persone coinvolte, il documentario cerca di capire cosa abbia reso La Battaglia di Algeri così importante, e ripercorre anche alcune controversie. I registi sono stati troppo vicini al soggetto per poterlo raccontare in maniera veritiera?

EZIO GRIBAUDO – LA BELLEZZA CI SALVERÁ – 9 giugno

Ezio Gribaudo, artista, editore e promotore culturale torinese, oggi novantenne, apre le porte del suo studio: uno spazio traboccante di tele, fotografie, oggetti, attrezzi del mestiere. Racconta del suo incontro con l’arte, di come non abbia mai cessato di dipingere, scolpire, costruire, sperimentando tecniche e materiali. Nella sua vita è stato consacrato dalla Biennale di Venezia, dal Quadriennale nazionale d’arte di Roma, dalla Biennale di San Paolo; è stato insignito della Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte; oggi le sue opere sono esposte al MoMA, alla Peggy Guggenheim Collection, alla Ca’ Pesaro di Venezia, al Musée des Arts Decoratifs di Parigi. Fin da giovane, poi, ha avviato l’attività di editore, pubblicando più di ottanta monografie sull’arte novecentesca. Il film racconta la singolare vicenda di un artista che ha plasmato la propria vita sulla propria vocazione, ampliando i propri confini e le possibilità di fare esperienza del mondo.

QUERELLE DE BREST – 10 giugno

A 40 anni dalla morte del celebre regista Rainer Werner Fassbinder, rivediamo il suo ultimo capolavoro, presentato a Venezia nel 1982, Querelle de Brest. Una pellicola controversa, tratta dall’omonimo romanzo di Jean Genet, che racconta del marinaio omosessuale Querelle. Imbarcatosi sulla nave Vengeur, arriva a Brest e qui intesse una serie di rapporti amorosi e criminali in un percorso che il regista definì diricerca di identità, scatenando non poche polemiche.

REGARD – 12 giugno

POWER OF ROME – 12 giugno

Un teatro a cielo aperto dove è andata in scena la storia del mondo. Nel film diretto da Giovanni Troilo c’è una grande protagonista: Roma. Seguendo le tracce della nascita dell’Impero Romano, dalla creazione imperiale di Augusto ai meandri della reggia, e della follia, di Nerone; dagli spalti caotici del Colosseo alle armonie architettoniche della Villa di Adriano; dal sogno di Costantino che genera l’impero del Cristianesimo, all’angoscia di Marco Aurelio che intuisce il crollo di una civiltà, Giovanni Troilo ci conduce nelle meraviglie della città attraverso gli occhi e il racconto di Edoardo Leo. Tra incontri divertenti, fughe, svolte sorprendenti e momenti onirici nei quali si lascerà catturare dai volti e dalle voci degli “Dei di Roma”, Leo accompagna lo spettatore nella sua città in un viaggio capace di alternare lo stupore alla paura, l’inquietudine alla meraviglia.

NOTE DI VIAGGIO – IL FILM – 14 giugno

Come è nato il progetto Note di Viaggio, la raccolta di Francesco Guccini composta da canzoni scelte dallo stesso cantautore insieme a Mauro Pagani, reinterpretate con differenti artisti italiani? Un viaggio nel dietro le quinte di uno dei progetti discografici italiani più ambiziosi e riusciti degli ultimi anni con gli interventi e gli omaggi di: Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Nina Zilli, Brunori Sas, Malika Ayane, Francesco Gabbani, Samuele Bersani e Luca Carboni, Margherita Vicario, Manuel Agnelli, Zucchero, Fiorella Mannoia, Emma e Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Levante, Mahmood, Petra Magoni, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, Mauro Pagani.

L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO – 15 giugno

Il film-diario della genesi della ormai famosa Orchestra di Piazza Vittorio, band nata da un’iniziativa di Mario Tronco, il tastierista degli Avion Travel, e Agostino Ferrente, che, nel quartiere di Roma dove gli italiani sono “minoranza etnica”, hanno riunito un gruppo di musicisti di strada (e non) che vengono da tutte le parti il mondo. Cinque anni di documentazione, 30 musicisti, 15 nazionalità, 5 operatori, 4 montatori, 3 fonici, 1 quartiere, 1 cinema da salvare, 1 associazione culturale, 1 direttore d’orchestra e 1 regista per uno straordinario miscuglio multietnico di storie, umanità e musica che per molte persone non sono solo la realizzazione di un sogno, ma una scelta di vita, un lavoro, una famiglia.

ROSE VALLARD – THE ART SPY – 17 giugno

Come assistente del museo Jeu de Paume di Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale, Rose Valland ha rischiato la vita per documentare il saccheggio delle opere d’arte da parte dei Nazisti. Nominata capitano delle Belle Arti francese, non ha mai smesso di cercare di salvare un po’ della bellezza del mondo. 60.000 delle 100.000 opere d’arte spedite in Germania torneranno in Francia grazie alla sua instancabile attività. Ancora oggi, i suoi archivi sono cruciali per la restituzione delle opere d’arte ai loro proprietari, per lo più discendenti delle famiglie ebree che furono espropriate durante la guerra.

PET SHOP BOYS – LIVE AT THE ROYAL OPERA HOUSE – 22 giugno

Il film del live Inner Sanctum tenuto dai Pet Shop Boys alla Royal Opera House di Londra nel 2018. Per l’occasione il duo britannico ha riproposto il proprio repertorio interpretandolo in maniera nuova e inedita su un palco colorato e futuristico, progettato dal designer Es Devlin. Lo show è stato diretto da Lynne Page, mentre alla regia del film c’è David Bernard.

DENTRO L’OPERA – VIAGGI D’ARTISTA – 23 giugno

Dentro l’opera è un viaggio appassionante e appassionato nell’arte italiana. Attraverso una lettura diversa, più aperta e dinamica, l’artista Massimo Lippi, ci porterà nell’intimo delle opere, svelandocene dettagli mai affrontati. Nelle sei puntate scopriremo le bellezze del Lazio anche attraverso le parole degli artisti e dei personaggi del luogo, che ci racconteranno di artisti del passato e delle loro opere eterne, accompagnandoci nei luoghi simbolo delle loro città. Nel primo episodio visiteremo la Tuscia, nel secondo la via Francigena e nel terzo Frosinone; protagonista del quarto e del quinto episodio sarà Roma, prima con i suoi palazzi e castelli, e poi con le sue ”vie dell’acqua”.

PORCUPINE TREE – IL RITORNO – 24 giugno

In occasione dell’uscita del nuovo disco Closure/continuation, il documentario analizza la genesi di questo nuovo progetto che ha visto i Porcupine Tree riunirsi dopo ben 12 anni in occasione della pandemia. Ripercorriamo la storia della band dalla sua fondazione negli anni ‘80 con Steve Wilson, all’arrivo di Richard Barbieri negli anni ‘90 e poi di Gavin Harrison nel 2005, fino allo scioglimento nel 2012. Visitiamo poi gli studi insieme alla band per scoprire il dietro nelle quinte della nascita dell’album e in particolare le ispirazioni e gli aneddoti legati a quattro canzoni del disco: Harridan, Of the new day, Dignity e Herd Culling.

BALLERINA BOYS – 26 giugno

Il film è un ritratto de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (the Trocks), una compagnia di danza internazionale tutta al maschile che per più di 45 anni ha trasmesso il suo inconfondibile stile e un messaggio di uguaglianza, inclusione e giustizia con il proprio pubblico in tutto il mondo. In questo corpo di ballo, i ballerini si esibiscono sulle punte o in drag, in spettacoli che mescolano la danza classica alla commedia e alla satira e abbattono le rigide regole di genere. Ispirata dalle rivolte di Stonewall del 1969, la compagnia si è fondata su uno spirito provocatorio e di esuberanza creativa, che il movimento peri diritti gay ha scatenato. Ballerina Boys segue i ballerini nel tour in Carolina del Sud e del Nord, due stati dove da sempre la comunità LGBT lotta per i propri diritti. Intrecciando interviste a performance vecchie e nuove, racconta l’impressionante storia dei Trocks fino allo spettacolo organizzato per il 50esimo anniversario di Stonewall, tenutosi nel 2019 a Central Park a NewYork.

SPECIALE BIENNALE 2022 – 28 giugno

Scopriamo gli artisti, le opere e tutti i protagonisti della 59° edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte, inaugurata a Venezia il 23 aprile 2022 e che resterà in laguna sino al 27 novembre. Curata da Cecilia Alemani (prima donna a ricoprire questo ruolo), la Biennale 2022 ha un titolo fortemente evocativo: Il latte dei sogni. È a questo tema che i 213 artisti invitati, provenienti da ben 58 Paesi, si sono ispirati per le loro installazioni. La narrazione di questa Biennale si articola su tematiche universali, dall’identità di genere, alla relazione tra gli individui e le tecnologie, sempre più presenti nelle nostre vite. Uno spazio significativo è stato anche dato al tema della sostenibilità ambientale, sulla base del quale l’Esposizione ha rivisitato le proprie attività.

Le novità Sky/NOW di giugno 2022: Sky Documentaries

STEVEN TYLER – OUT ON A LIMB – 2 giugno

Un intimo ritratto di Steven Tyler, icona del rock che si appresta a un radicale cambio di vita dopo la scelta di tentare la carriera solista e di abbracciare un nuovo genere musicale. Quando Tyler chiamò nel 2016 il regista Casey Tebo perfilmare uno spettacolo perla sua avventura da solista, quest’ultimo scoprì un lato di Steven che non aveva mai visto prima e che gli ha permesso di raccontare una storia stimolante sulla passione, la spinta e la volontà che alcuni artisti hanno, indipendentemente dal proprio passato costellato di successi.

I AM ALI – 3 giugno

Documentario su Muhammad Ali della regista Clare Lewins, la quale non voleva raccontare l’intera vita di Ali in modo lineare, ma descrivendo in particolare la sua decisione di accettare l’ultimo incontro professionale. Da lì, scorci della vita di Ali vengono mostrati attraverso filmati d’archivio, interviste con amici e familiari e molte altre registrazioni audio personali. Attraverso questa raccolta di materiale il documentario ripercorre la vita di Ali, a cominciare dalla prima infanzia. Il documentario si concentra anche sul rapporto di Ali con il mondo della boxe e argomenti religiosi come la sua conversione all’Islam.

FUORIGIOCO – BEPPE SIGNORI – 5 giugno

«L’importante è che tutti sappiano.» Sembra questo il messaggio propulsore che abbia spinto l’ex bomber Beppe Signori alla creazione del suo personalissimo film documentario. Un racconto profondo, con l’obiettivo di mostrare qualcosa in più dei suoi gol e della sua grandissima carriera. Un modo per mettere in luce uno dei periodi più difficili della sua vita: quello legato alla vicenda del calcio scommesse.

IL SEQUESTRO DOZIER – UN’OPERAZIONE PERFETTA – 14 giugno

Attraverso le interviste ai testimoni diretti, filmati e immagini di archivio, la docuserie ricostruisce il rapimento del generale James Lee Dozier da parte delle Brigate Rosse tra dicembre 1981 e gennaio 1982, svelando gli aspetti più misteriosi di quella che a distanza di quarant’anni resta una storia controversa e che all’epoca fece scalpore perché, per la prima volta nella storia, un alto ufficiale statunitense era finito nelle mani di un gruppo terrorista.

PHOENIX RISING – 16 giugno

Miniserie in due parti prodotta e diretta da Amy Berg che segue l’attrice e attivista Evan Rachel Wood mentre racconta le violenze domestiche subite nel corso degli anni dal suo ex compagno Marilyn Manson. Quasi un decennio dopo essere sfuggita a una relazione pericolosa, l’attrice si è battuta con successo per l’approvazione della Phoenix Act, la legislazione che estende la prescrizione per i casi di violenza domestica in California, utilizzando coraggiosamente la propria esperienza per dare visibilità al problema.

LOUSIANA – 18 giugno

La storia di un uomo che si autodefinisce criminale e tossico. All’interno di un ambiente di emarginazione che contrasta con la bellezza del paesaggio, l’uomo vive una vita di grande sofferenza insieme alla sua compagna e la sua famiglia, con i figli anch’essi dediti all’uso di stupefacenti e alla madre malata di cancro. Vive in una società dove si sente invisibile e, come lui, ci sono altri personaggi che sentono di essere stati dimenticati dalle istituzioni. Intorno a lui ruotano diverse personalità, ognuna con una dipendenza: alcool, amore, vecchi traumi di guerra. In comune hanno tutti un odio furente per il presidente Obama. La situazione precipita quando, per difendere il diritto di utilizzare le armi, danno alle fiamme un’automobile con una scritta sulla fiancata rivolta proprio al presidente.

LIFE OF RYAN – 19 giugno

Il giocatore di calcio del Manchester United Ryan Giggs è seguito in questo documentario mentre passa dal suo ruolo di attaccante di punta ad allenatore ad interim durante la stagione 2013-14, e nella sua successiva decisione di ritirarsi dopo quella stagione.

REUNITED – Giornata Mondiale dei Profughi – 20 giugno

Tra colpi di scena, speranze e delusioni, Reunited mostra cosa aspetta i profughi dopo le difficoltà del viaggio: una burocrazia kafkiana che rende impossibile una vita normale.

SIMPLE AS WATER – Giornata Mondiale dei Profughi – 20 giugno

Il film segue 5 personaggi: Yasmin, madre di quattro figli che vive in una tenda nel porto di Atene; Samra, vedova al confine tra Turchia e Siria alle prese con la decisione di lasciare i suoi figli in un orfanotrofio nella speranza di dare loro una vita migliore; Omar, 22 anni, che ha assunto il ruolo di genitore per il fratello minore Abed in Pennsylvania; Diaa, rimasta in Siria alla ricerca instancabile del figlio “scomparso”; e Safwan, il marito di Yasmin, che vive in un alloggio temporaneo in Germania e desidera ardentemente ricongiungersi coni suoi figli.

LET’S KISS – STORIA DI UNA RIVOLUZIONE GENTILE – 25 giugno

Franco Grillini è stato ed è un esponente di rilievo del movimento per il riconoscimento dei diritti civili di gay lesbiche e transessuali. È lui stesso a ripercorrere, grazie all’uso di vari materiali, le tappe di un percorso non facile e tuttora non ancora concluso. Il suo stesso modo di entrare anche in conflitto acceso con la parte più conservatrice della politica italiana fornisce una lezione che va al di là dei temi trattati. Ci mostra e dimostra che gentilezza non significa necessariamente debolezza o cedimento alle tesi altrui e ci offre motivo per riflettere su quei ring di lotta libera verbale che ancora affollano i talk show televisivi.

DETTORI – 26 giungo

Una celebrazione del fantino Frankie Dettori, la rock star delle corse e uno degli sportivi più esuberanti di tutti i tempi. Vincitore di oltre 3000 gare e considerato l’uomo più veloce del circuito, Dettori ha condotto una vita apparentemente incantata. Ma la sua vera storia è una lotta di trasformazione e rinnovamento. Uscito dall’ombra del padre anche lui fantino, ha dovuto lottare per la sua carriera a seguito di un infortunio e superare la tossicodipendenza.

ROCKFIELD: LA FATTORIA DELLA MUSICA – 30 giugno

Questa è l’improbabile storia di come due fratelli contadini gallesi trasformarono il loro caseificio in uno degli studi di registrazione di maggior successo di tutti i tempi, producendo per quattro decenni musica rock. Rockfield è una storia straordinaria di sogni e di rock and roll intrecciati con la lotta per la sopravvivenza di un’azienda di famiglia di fronte a un panorama musicale in continua evoluzione. In questo film le band condividono con noi i racconti di come sono arrivate a Rockfield, e rivisitano alcuni dei momenti magici che hanno portato alle canzoni più famose dei nostri tempi.

Le novità Sky/NOW di giugno 2022: Sky Nature

LA GRANDE FESTA DEGLI OCEANI – Giornata Mondiale degli Oceani – 8 giugno

In questo documentario per la prima volta è possibile studiare da vicino uno dei più grandi spettacoli della natura: la migrazione delle sardine in Sudafrica. Ogni anno, tra maggio e luglio in Sudafrica, milioni di sardine risalgono la costa in un processo migratorio secondo solo a quello degli gnu in Serengeti. Riunendosi a formare un enorme banco, diventano però facile preda pertanti animali marini, come squali, delfini, foche e balene, che vivono in quella parte di oceano o vi si recano proprio attirati dal fenomeno migratorio. Per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani, per tutto il giorno la programmazione di Sky Nature propone una serie di titoli dedicati, come Nel Selvaggio Blu, Parchi Oceanici, Il regno delle maree e Meraviglie Sottomarine d’Africa.

TROPHY – CACCIA GROSSA – 19 giugno

Molte specie animali sono in via di estinzione a causa dei cacciatori che li uccidono per sport. Il documentario presenta un’indagine approfondita sulle grandi industrie della caccia grossa, dell’allevamento e della conservazione della fauna selvatica attraverso le interviste a chi se ne occupa e ne è appassionato. Da un cacciatore di trofei americano al più grande allevatore mondiale di rinoceronti in Sudafrica, il film illustra le conseguenze del dare agli animali un prezzo in denaro.

ARCTIC DRIFT – 28 giugno