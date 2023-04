Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di aprile 2023 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW,Paramount Plus, Apple TV Plus, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare Citadel, la seconda stagione di Sweet Tooth e la seconda stagione di How I Met Your Father.

Le serie TV nuove e in scadenza di aprile 2023

Disney Plus

The Good Mothers Stagione 1 – 5 aprile

Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. The Good Mothers segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

Faccia a faccia con Papa Francesco Stagione 1 – 5 aprile

Faccia a faccia con Papa Francesco propone conversazioni schiette e sincere tra una delle persone più influenti del mondo e dieci giovani adulti di lingua spagnola tra i 20 e i 25 anni che sollevano domande e preoccupazioni su un’ampia varietà di argomenti, tra cui femminismo, ruolo delle donne nella Chiesa, aborto, perdita della fede, crisi migratoria, diritti LGBTQIA+, abusi all’interno della Chiesa, razzismo e salute mentale. L’incontro tra il Papa e i dieci giovani adulti si è svolto nel luglio 2022 al Pigneto, uno dei quartieri più eclettici di Roma. Il Papa parla senza riserve e il risultato è una conversazione intensa e dinamica, fondata su empatia, curiosità, rispetto e apprendimento reciproco.

Cheryl Strayed, le piccole cose della vita Stagione 1 – 7 aprile

Basato sul bestseller di Cheryl Strayed, le piccole cose della vita segue Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli. Quando incontriamo Clare per la prima volta nella serie, il suo matrimonio con il marito Danny arranca, la figlia adolescente Re la allontana e la sua carriera di scrittrice, un tempo promettente, è ormai inesistente. Così, quando una vecchia amica scrittrice le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli Dear Sugar, lei pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno. Tuttavia, dopo aver assunto a malincuore il ruolo di Sugar, la vita di Clare si dipana in un complesso tessuto di ricordi, esplorando i suoi momenti più importanti dall’infanzia a oggi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell’umorismo delle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare crea un vero e proprio balsamo per i suoi lettori – e per se stessa – per dimostrare che non siamo irrecuperabili, che le nostre storie possono in definitiva salvarci. E, forse, riportarci a casa.

How I Met Your Father Stagione 2 (Prima Parte) – 19 aprile

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Will Trent Stagione 21 (primi due episodi) – 12 aprile

L’agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI) è stato abbandonato alla nascita e ha vissuto un’infanzia difficile nel sovraffollato sistema di affidamento di Atlanta. Ma ora, determinato a usare il suo punto di vista unico per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui, Will Trent vanta della più alta percentuale di casi risolti del GBI.

Gli altri titoli in arrivo:

9-1-1 LONE STAR Stagione 4 – 12 aprile

THE RESIDENT Stagione 6 (BATCH B) – 5 aprile

ARRESTED DEVELOPMENT Stagioni 1-3 – 5 aprile

SAM UNA VITA DA SASSONE Stagione 1 – 26 aprile

CROSSOVER Stagione 1 – 5 aprile

I segreti degli elefanti – 22 aprile

Rennervations – 12 aprile

Netflix

JoJo’s Bizarre Adventures: Diamond is Unbreakable – 1 aprile

War Sailor: La serie – 2 aprile

Alfred Garnes è un marinaio della classe operaia con tre figli piccoli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l’uomo lavora in compagnia dell’amico d’infanzia Sigbjørn Kvalen (Wally) su una nave mercantile in mezzo all’Oceano Atlantico. Insieme si ritrovano disarmati e in prima linea a combattere un conflitto a cui non hanno mai chiesto di partecipare e lottano per la sopravvivenza in una spirale di violenza e morte mentre da un momento all’altro i sottomarini tedeschi potrebbero attaccare le loro preziose navi. Il loro obiettivo è uno solo: salvarsi e tornare a casa. Nel frattempo Cecilia fa del proprio meglio per sopravvivere da sola assieme ai tre figli senza sapere se riuscirà mai a rivedere il marito. Quando gli aerei britannici tentano di bombardare il bunker sottomarino tedesco a Bergen, colpiscono invece la scuola elementare di Laksevåg e alcune abitazioni di Nøstet provocando centinaia di morti tra i civili. Alfred e Wally apprendono della notizia mentre si trovano in Canada e si chiedono se al loro ritorno ci sarà qualcuno ad aspettarli.

Lo scontro Stagione 1 – 6 aprile

LO SCONTRO racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l’imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall’umorismo cupo profondamente commovente.

Sorellanza Stagione 1 – 7 aprile

La vita di una giornalista precipita nel caos quando protegge il fratello dalla legge, coinvolgendo inavvertitamente la propria famiglia nel piano spietato di un boss della droga.

Transatlantic Stagione 1 – 7 aprile

Marsiglia 1940-1941. Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Florida Man Stagione 1 – 13 aprile

Quando un ex poliziotto in difficoltà (Edgar Ramírez) è costretto a tornare in Florida per trovare la fidanzata in fuga da un criminale di Philadelphia, quello che doveva essere un semplice incarico diventa un viaggio che presto coinvolge segreti familiari e un inutile tentativo di fare la cosa giusta in una situazione tutta sbagliata. Florida Man dell’ideatore Donald Todd è una folle odissea in un luogo pieno loschi individui.

Ossessione Stagione 1 – 13 aprile

Queenmaker Stagione 1 – 14 aprile

Queenmaker è una serie Netflix che segue la storia di Hwang Do-hee, la geniale responsabile delle pubbliche relazioni e direttrice della strategia aziendale presso il Gruppo Eunsung. Hwang Do-hee è impegnata in una campagna elettorale per l’avvocata per i diritti umani Oh Kyung-sook, soprannominata Rinoceronte per essere stata eletta sindaca di Seul dopo aver superato innumerevoli alti e bassi.

Al passo con i Kardashian Stagione 13 – 15 aprile

Come diventare ricchi Stagione 1 – 18 aprile

Il denaro ha potere su di noi, ma non dovrebbe. L’esperto di finanza Ramit Sethi lavora con persone di tutti gli Stati Uniti per aiutarle a ottenere vite più remunerative.

The Marked Heart Stagione 2 – 19 aprile

Dopo aver scoperto che sua moglie Camila si è innamorata di Simón e ha messo in scena la propria morte per scomparire dalla sua vita, Zacarías Cienfuegos è accecato dall’ossessione ed escogita un piano per farla tornare da lui. La sua spietata vendetta prevede di assassinare la moglie di Simón e di sottoporre Camila a un trapianto usando il cuore della donna. Zacarías è il braccio destro del presidente e ha il sostegno di una sinistra organizzazione di trafficanti di organi. Forte dei suoi contatti, l’uomo condannerà Simón allo stesso inferno che ha vissuto lui. La sua intenzione è chiara: dimostrare che a volte uccidere per amore è l’unica opzione possibile.

L’impero degli scimpanzé Stagione 1 – 19 aprile

Sotto le lussureggianti fronde della foresta di Ngogo in Uganda vive la più grande società di scimpanzé mai scoperta. Negli ultimi 25 anni scienziati ed esperti sul campo hanno vissuto insieme alla tribù, osservando i primati mentre costruiscono una sofisticata struttura politica e familiare stringendo alleanze, stabilendo rapporti di fiducia, prendendosi cura gli uni degli altri e spesso scontrandosi in una lotta infinita per il potere. Quando il regista James Reed (Il mio amico in fondo al mare) ha dispiegato un team munito di telecamere per riprendere in modo unico e intimo gli scimpanzé di Ngogo, non c’era modo di sapere che l’anno in corso avrebbe portato ad alcune delle più agguerrite battaglie e a drammatici cambiamenti nella storia del branco. Nel corso di quattro imperdibili episodi, narrati nella versione originale dal premio Oscar® Mahershala Ali, i cuccioli crescono, le relazioni maturano e i leader assumono il potere per poi perderlo. Si tratta di un’opportunità più unica che rara di avvicinarsi agli animali più simili a noi, oltre che di scoprire di più sulla nostra società attraverso le affascinanti vite di questi scimpanzé.

La diplomatica Stagione 1 – 20 aprile

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell). Ideata dalla showrunner Debora Cahn (WEST WING – TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE, HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA), LA DIPLOMATICA è una serie politica contemporanea ad alta tensione sul superamento dei limiti e la sofferenza nelle relazioni a lungo termine tra paesi e persone. Il cast include anche David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh, con Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell alla produzione esecutiva.

Indian Matchmaking Stagione 3 – 21 aprile

Sima è tornata ed è più indaffarata che mai! In questa stagione la principale mediatrice matrimoniale di Mumbai aiuterà millennial single da tutto il mondo a trovare l’anima gemella. Da Londra a Nuova Delhi, Miami e New York, Sima gestirà come non mai ancora più aspettative da parte di clienti vecchi e nuovi. Attingendo a decenni di esperienza, a un’intuizione geniale e a metodi tradizionali, Sima fa di tutto per aiutare un gruppo di fortunati single a realizzare il proprio destino!

Benvenuti a Eden Stagione 2 – 21 aprile

In questa nuova stagione aumentano sull’isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast. Tra gli altri, riprendono i loro ruoli Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev.

El amor después del amor: vita e musica di Fito Páez Stagione 1 – 26 aprile

Questa serie biografica su Fito Paez getta uno sguardo intimo sulla vita e sulla carriera di uno degli artisti più famosi dell’Argentina e traccia il suo percorso musicale accanto a icone del rock come Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto e altri.

L’estate in cui imparammo a volare Stagione 2 Parte 2 – 27 aprile

Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le “amiche del cuore per sempre”? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni ’80 vediamo Kate e Johnny che all’inizio della loro storia d’amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni ’70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l’una dell’altra.

Sweet Tooth Stagione 2 – 27 aprile

Gus e i suoi compagni ibridi sono imprigionati dagli Ultimi uomini per cercare una cura per l’Afflizione. Per salvare i suoi amici, Gus dovrà trovare nuove forze mentre scopre l’origine del Grande Crollo.

Film e serie TV in scadenza su Netflix ad aprile 2023

Prime Video

CITADEL STAGIONE 1 – 28 aprile (primi due episodi, poi uno a settimana)

Otto anni fa, Citadel è caduta. L’agenzia indipendente di spionaggio internazionale – nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone – è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo. Richard Madden interpreta Mason Kane, al suo fianco Priyanka Chopra Jonas veste i panni di Nadia Sinh, Stanley Tucci quelli di Bernard Orlick, Lesley Manville è Dahlia Archer, mentre Osy Ikhile è Carter Spence, Ashleigh Cummings è Abby Conroy, Roland Møller impersona Anders Silje e Davik Silje, Caoilinn Springall interpreta Hendrix Conroy, e ancora tanti altri. Da Amazon Studios e AGBO dei Fratelli Russo, Citadel ha come executive producer Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes per AGBO, con lo showrunner e executive producer David Weil. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono executive producer per Midnight Radio. Nel ruolo di executive producer ci sono anche Newton Thomas Sigel e Patrick Moran.

THE MARVELOUS MRS. MAISEL STAGIONE 5 – 14 aprile (primi 3 episodi, poi nuovi ogni settimana)

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno ed essere stata esclusa dal tour, Midge Maisel ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere. Nella quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano. The Marvelous Mrs. Maisel, dai celebri creatori Amy Sherman-Palladino e dall’executive producer Daniel Palladino, è scritta e diretta da Sherman-Palladino e Palladino e vede nel cast l’attrice premiata agli Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore degli Emmy Tony Shalhoub, Alex Borstein, vincitrice di tre Emmy Award, l’attrice nominata agli Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, il vincitore di un SAG Award Reid Scott, Alfie Fuller e Jason Ralph.

GREEK SALAD STAGIONE 1 – 14 aprile

Ambientata 20 anni dopo L’appartamento spagnolo, la serie Original francese Greek Salad segue le vite di Tom e Mia, i figli di Xavier e Wendy di L’appartamento spagnolo, mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Greek Salad segue i fratelli Mia, una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori, e Tom, un venticinquenne insicuro ma equilibrato, mentre le loro vite tornano a schiantarsi l’una contro l’altra quando ereditano un edificio ad Atene dopo la morte del nonno. Tom vola ad Atene per riallacciare il rapporto turbolento con la sorella, ma non è pronto per l’avventura che sta per intraprendere. I due finiscono per condividere un appartamento con un gruppo di persone provenienti da tutta Europa, ma la loro esperienza è molto diversa dalla vita spensierata dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000. Greek Salad metterà in luce la gioventù europea, le esperienze e i problemi che i giovani si trovano ad affrontare al giorno d’oggi. Diretta da Cédric Klapisch, Lola Doillon e Antoine Garceau (Chiami il mio agente!). Con Aliocha Schneider, Megan Northam, Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop e Kelly Reilly.

ALEX BORSTEIN: CORSETS & CLOWN SUITS – 18 aprile

Uno speciale comico unico che condurrà il pubblico nella mente di Alex Borstein attraverso un connubio di umorismo e musica, Corsets & Clown Suits è in parti uguali provocatorio e stravagante. Lo spettacolo, scritto dalla stessa Borstein, mette in scena la sua accattivante forma di narrazione con l’aiuto della sua musa e del suo maestro, i musicisti di Barcellona Eric Mills e Salva Rey. Il comedy special è stato girato al Wolford Theatre, il club burlesque immaginario della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel. Lo speciale si è avvalso anche del pluripremiato team di artigiani di Mrs. Maisel: il production designer Bill Groom, il direttore della fotografia M. David Mullen, il supervisore musicale Robin Urdang, il consulente musicale Stewart Lerman, l’arredatrice Ellen Christiansen, il montatore del suono Ron Bochar, il mixer del suono Mathew Price e i montatori Tim Streeto e Zana Bochar. Alex Borstein, premiata tre volte agli Emmy e interprete nella serie di successo The Marvelous Mrs. Maisel, è un talento versatile, dà voce al personaggio di Lois Griffin de I Griffin della FOX e ha scritto per la serie di lunga durata Shameless di Showtime. Ha anche recitato accanto a Laurie Metcalf e Niecy Nash in Getting On della HBO, dove ha dato vita al personaggio vulnerabile di Dawn Forchette.

INSEPARABILI (DEAD RINGERS) – 21 aprile

Rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons, Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario – anche spingersi oltre i confini dell’etica medica – nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne. Rachel Weisz è anche executive producer della limited-series creata e scritta dalla scrittrice e sceneggiatrice candidata agli Emmy Alice Birch (Normal People, Succession, Il prodigio), che ne è anche executive producer. Nel cast della serie anche Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) nel ruolo di Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) nel ruolo di Greta, Michael Chernus (Scissione, Orange is the New Black) nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) nel ruolo di Rebecca ed Emily Meade (The Deuce: La via del porno, The Leftovers – Svaniti nel nulla) nel ruolo di Susan. Il regista Sean Durkin (La fuga di Martha, The Nest – Il Nido, The Iron Claw) ha diretto i primi due episodi e ha co-diretto l’ultimo episodio della serie. Il team di regia include anche Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) e Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: L’ultimo uomo).

Scooby-Doo! Mystery Incorporated – la seconda stagione | 1 aprile

La scuola dei misteri – la terza stagione | 7 aprile

Summer & Todd: L’Allegra Fattoria – la prima stagione dall’episodio 40 al 52 | 1 aprile

The Powerpuff Girls – la prima stagione | 1 aprile

Gintama – la seconda stagione | 14 aprile

Lamù la ragazza dello spazio – la sesta stagione | 20 aprile

Gintama – la terza stagione | 21 aprile

Film e serie TV in scadenza su Prime Video ad aprile 2023

Sky/Now

SUCCESSION STAGIONE FINALE – 3 aprile

Torna per l’ultima stagione l’acclamatissima serie HBO creata da Jesse Armstrong. Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

In questa stagione torneranno i protagonisti Brian Cox (Logan Roy), Jeremy Strong (Kendall), Kieran Culkin (Roman), Sarah Snook (Sioban/Shiv), Hiam Abbass (Marcia Roy), Alan Ruck (Connor), Nicholas Braun (Greg), Matthew Macfadyen (Tom).

LA GIUSTIZIERA SENZA NOME STAGIONE 1 – 14 aprile

Kate Bosworth nei panni di un’assassina sicura di sé che insegue una sua personale, e inspiegabile, giustizia in questo atipico western al femminile. Mentre procede con la sua lista di omicidi, la verità dietro la sua storia verrà rivelata. Nel cast anche Jasper Polish (Force of Nature), Lance Henriksen (Aliens), Happy Anderson (Snowpiercer), DJ Qualls (The Man in The High Castle), Thomas Francis Murphy (Mindhunter), Joseph R. Gannascoli (The Sopranos) e Mary Anne McGarry (Miracle Workers).

AMORE (E GUAI) A PARIGI STAGIONE 1 – 9 aprile

Jul, una donna di 36 anni, sente che la sua vita è finita. È appena stata lasciata dal suo ragazzo e licenziata dal suo capo, e deve assolutamente trovare un compagno di stanza o verrà cacciata dal suo padrone di casa! Ma le cose prendono una piega inaspettata quando di ritorno dal matrimonio di sua sorella, in taxi trova un telefono con la proposta di matrimonio più bella che lei abbia mai visto…Colpita da questa dichiarazione d’amore destinata ad un’altra persona, Jul, insieme alle sue amiche Ava e Manon, decide di tenere la donna fortunata/giusta proprietaria del telefono all’oscuro e intraprende l’avventura di una vita: trovare, sedurre e sposare quest’uomo perfetto. I principi possono aspettare. Nel cast Maud Baecker, Nadia Roz, Tom Leeb, Isabella Vitari, François Vincentelli.

FANTASY ISLAND STAGIONE 2 – 19 aprile

Nuovi episodi per il reboot dell’iconica Fantasilandia. Un resort di lusso dove qualsiasi fantasia richiesta dagli ospiti viene soddisfatta, anche se non sempre come previsto. Un insieme di storie emozionanti e provocatorie, sugli ospiti che arrivano con sogni e desideri e lasceranno il resort illuminati e trasformati attraverso il realismo magico della fantasia. Nel cast Roselyn Sanchez e Kiara Barnes.

I MISTERY DI WHISTABLE PEARL STAGIONE 2 – 11 aprile

Madre single e proprietaria di un ristorante, Pearl è ora una PI affermata nella cittadina inglese di Whitstable, in Inghilterra. I suoi casi però, spesso si sovrappongono alle indagini di polizia di Mike Mcguire. Quando i due si scontrano è facile che gli animi si accendano, ma quando lavorano insieme formano una squadra incredibile. Tratto dai libri Julie Wassmer The Whitstable Pearl Mystery e Disappearanceat Oare. Nel cast: Kerry Godliman e Howard Charles (Shadow and bone).

Mediaset Infinity, TimVision

Le novità TIMVISION di aprile 2023

Le novità Infinity di aprile 2023

IL PATRIARCA

Claudio Amendola è Nemo Bandera, un carismatico imprenditore la cui vita viene stravolta da un’improvvisa notizia che lo costringe a fare i conti con il suo passato.

LUCE DEI TUOI OCCHI STAGIONE 2

Anna Valle torna a vestire i panni di Emma Conti. Nonostante il dolore per non aver ritrovato la figlia, l’étoile sa che la vita deve andare avanti. Ma Alice è davvero perduta per sempre?

Le novità Paramount Plus di marzo 2023

Le novità Apple TV Plus di aprile 2023

