Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di luglio 2022 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare Light & Magic, Resident Evil La Serie e Paper Girls.

Le serie TV nuove e in scadenza di giugno 2022

Disney Plus

In nome del Cielo – 27 luglio

Targata FX, In nome del cielo, è una serie ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Mentre il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione mormone e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Quello che scopre Pyre, un devoto mormone, lo porta a mettere in discussione la sua stessa fede.

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL LA SERIE STAGIONE 3 – 27 luglio

I Wildcats si dirigono a Camp Shallow Lake, un campo estivo in California, dove vivranno insieme ai loro compagni un’estate indimenticabile all’insegna del romanticismo, delle notti senza coprifuoco e della vita all’aria aperta. Con una produzione di Frozen all’orizzonte e una “docuserie” piena di drammi sul dietro le quinte, i Wildcats riusciranno a dimostrare chi è il “migliore sulla neve” senza lasciare nessuno al freddo?

Light & Magic – 27 luglio

Grazie a un accesso esclusivo, il regista candidato all’Oscar Lawrence Kasdan accompagna gli spettatori in un’avventura dietro le quinte della Industrial Light & Magic, la divisione di Lucasfilm che si occupa di effetti speciali, animazione e produzione virtuale. Il pubblico potrà scoprire cosa ha ispirato alcuni dei più leggendari registi della storia di Hollywood ed esplorare le loro storie dai primi film fino al lavoro per dare vita alla visione di George Lucas. Realizzata da Imagine Documentaries e Lucasfilm, e dai produttori esecutivi Brian Grazer e Ron Howard, la docuserie è composta da sei episodi.

Santa Evita – 26 luglio

Santa Evita è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l’allora presidente Juan Domingo Perón e nascose il corpo di Evita per 16 anni per evitare che diventasse un simbolo contro il regime. Prima della sua morte, Eva era diventata una potente figura politica come moglie del generale Perón, e il suo cadavere senza sepoltura ha ossessionato l’arena politica del Paese per oltre due decenni.

Promised Land Stagione 1 – 6 luglio

Una serie drama epica e generazionale su due famiglie latine in lotta per la ricchezza e il potere nella Sonoma Valley in California.

The Responder – 6 luglio

Chris (Martin Freeman) guida un veicolo di pronto intervento nella sua difficile città natale, Liverpool. Notte dopo notte affronta il crimine, la violenza e la dipendenza per le strade, mentre lotta contro i demoni personali che minacciano di destabilizzare il suo lavoro, il suo matrimonio e la sua salute mentale. Quando Chris è costretto ad accogliere la nuova recluta Rachel (Adelayo Adedayo), entrambi scoprono ben presto che la sopravvivenza in questo mondo pressante, implacabile e oscuro dipende dal fatto che si aiutino o si distruggano a vicenda. L’azione si svolge nell’arco di una settimana con turni di notte sempre più tesi. Dal profondo dell’impotenza e della disperazione, con la sua stessa famiglia che gli sta sfuggendo di mano, Chris si aggrappa all’idea di salvare la vita di una giovane tossicodipendente intrappolata in un dilemma mortale. Se ci riuscirà, forse potrà salvare se stesso e riscoprire cosa significa essere un agente di polizia.

Mayans M.C. Stagione 4 – 27 luglio

Bob’s Burger Stagione 12 – 13 luglio

Ghost Whisperer La Serie Completa (5 stagioni) – 6 luglio

Good Trouble Stagione 3 – 6 luglio

Su Disney Plus ci sarà una nuova sezione per gli amanti del genere poliziesco intitolata True Crime: tra i titoli, gli abbonati troveranno Captive Audience: A Real American Horror Story a partire dal 6 luglio, Wild Crime, L’animale più feroce di tutti, City of Angels | City of Death disponibili dal 20 luglio e The Sinfluencer of Soho che arriverà il 22 luglio sulla piattaforma streaming.

L’offerta di Disney+

Netflix

King of Stonks Stagione 1 – 6 luglio

Felix Armand vuole scalare la vetta del successo, solo così può finalmente diventare un essere umano perbene. Dopo tutto è la mente dietro all’azienda fintech tedesca più importante di sempre: CableCash AG. Ma già al momento dell’IPO tutto sembra ritorcerglisi contro, tra riciclaggio di denaro, raggiri ai danni degli investitori e pornografia online. Per un’azienda tedesca di medie dimensioni, questo non è il modo giusto per conquistare il favore del pubblico. Dopo aver salvato il suo capo megalomane Magnus dalle grinfie della mafia siciliana, Felix si ritrova di nuovo a gestire tutto da solo: stampa, politica, criminalità… e lo stesso Magnus che nel frattempo l’ha abbandonato. Tutti vogliono qualcosa da lui e Felix fa sempre più fatica a raggirarli e metterli l’uno contro l’altro. Così, da programmatore mediocre, diventa il più grande truffatore della Germania del dopoguerra. Poi arriva anche Sheila Williams, la donna di cui non dovrebbe proprio innamorarsi. E invece…

Boo, Bitch Stagione 1 – 8 luglio

Nel corso di una notte, una studentessa delle superiori con un’esistenza molto tranquilla coglie l’occasione per cambiare tutto e cominciare a vivere alla grande, per poi scoprire la mattina dopo che… è un C@%%O di fantasma.

Come costruire una sex room Stagione 1 – 8 luglio

Le coppie che vogliono movimentare un po’ la loro vita amorosa assumono l’interior designer di lusso Melanie Rose per creare spazi eleganti in cui poter dare vita alle fantasie più sfrenate. Dopo cucine e bagni, preparati a ben altre ristrutturazioni!

Come cambiare la tua Mente Stagione 1 – 12 luglio

Il regista premio Oscar Alex Gibney e l’autore di successo recensito dal New York Times Michael Pollan presentano questa docuserie in quattro parti, ognuna incentrata su una diversa sostanza allucinogena: LSD, psilocibina, MDMA e mescalina. Con lo sguardo in parte rivolto a un contesto storico quasi dimenticato, Pollan guida gli spettatori verso le frontiere del nuovo rinascimento psichedelico per esaminare l’ipotesi che queste sostanze siano in grado di curare e cambiare le menti e la cultura. How to Change Your Mind è diretto dalla candidata agli Emmy Alison Ellwood e da Lucy Walker, due volte candidata agli Oscar e vincitrice di un Emmy.

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla Stagione 1 – 13 luglio

La serie segue la ricerca lunga 50 anni per scoprire il misterioso individuo che ha dirottato un volo della Northwest Airlines nel novembre 1971, svanendo nel nulla con 200.000 dollari. Cinque decenni. Pochi indizi. Troppe persone sospettate. L’identità del dirottatore D.B. Cooper rimane uno dei più grandi misteri del ‘900.

Resident Evil: La serie Stagione 1 – 14 luglio

Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l’inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Matrimonio e desideri Stagione 1 – 15 luglio

Farzar Stagione 1 – 15 luglio

Dagli ideatori di Brickleberry e Paradise PD, Roger Black e Waco O’Guin, arriva l’oltraggiosa serie fantascientifica animata Farzar. L’egoista guerriero umano Renzo ha liberato il pianeta Farzar dal malvagio alieno Bazarack e ha fondato un insediamento umano sotto un’enorme cupola, diventando lo zar di Farzar. Anni dopo Farzar è di nuovo sotto attacco da parte dei malvagi alieni, così il figlio di Renzo, il ben intenzionato ma poco sveglio principe Fichael, si avventura all’esterno con la sua squadra speciale “S.H.A.T.” (Special Hostile Assault Team!), composta da un soldato umano trasformatosi in cyborg (Scootie), due gemelle congiunte sempre in disaccordo (Val e Mal), uno scienziato squilibrato (Barry Barris), un mutante altamente incapace (Billy) e un piccolo alieno dispettoso (Zobo). Una volta iniziato il loro viaggio per combattere gli alieni che vogliono ucciderli e/o mangiarli, Fichael scopre ben presto che le cose sono diverse da come sembrano e che la sua stessa vita potrebbe essere una menzogna.

Virgin River Stagione 4 – 20 luglio

Nonostante non sappia se il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall’arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l’incidente d’auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l’innocenza dell’uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

L’arte Soffiata Stagione 3 – 22 luglio

L’arte soffiata torna per la terza stagione con alcuni tra i migliori artigiani al mondo in gara per il titolo di Miglior soffiatore. Dieci artisti del vetro sono arrivati nella più grande fornace del Nord America per spingersi oltre i propri limiti creativi. In ogni episodio i concorrenti dovranno fare un’ottima impressione sui giudici per non rischiare di essere eliminati. Il premio in palio potrebbe cambiargli la vita, catapultando la loro carriera verso nuovi livelli. La serie L’arte soffiata è presentata da Nick Uhas con la partecipazione della maestra vetraia Katherine Gray nel ruolo di giudice.

Dream Home Makeover: la casa ideale Stagione 3 – 27 luglio

Syd e Shea McGee dello Studio McGee tornano per la terza stagione di Dream Home Makeover: la casa ideale, mettendo le doti straordinarie di Shea nel design d’interni al servizio di un’ampia varietà di clienti diversi provenienti da tutto il paese. Da una proprietà multimilionaria da favola nel sud della California alla ristrutturazione di una casa unifamiliare distrutta da un incendio a Salt Lake City, in ogni episodio Shea realizza interni di cui innamorarsi che introducono bellezza, comodità ed efficienza nelle vite dei suoi clienti. Inoltre, Shea e Syd invitano gli spettatori a entrare nelle loro vite mentre crescono le figlie Wren, Ivy e la nuova arrivata Margot.

L’uomo più odiato di Internet Stagione 1 – 27 luglio

Hunter Moore si autoproclamava “rovinatore di vite professionista” e ha raggiunto la fama nei primi anni 2010 creando IsAnyoneUp.com, un famigerato portale di “revenge porn”. Il sito pubblicava foto di nudo di donne e uomini, spesso senza il loro consenso e con risultati devastanti. Moore si è creato un folto gruppo di seguaci che pendeva dalle sue labbra. Questa serie in tre parti documenta la resa dei conti, avvenuta per mano dell’unica forza più temibile di un esercito di troll: una madre che vuole proteggere la figlia. La storia è presentata tramite interviste esclusive e commoventi a molte donne e uomini che hanno lottato per fare eliminare le proprie foto dal sito, ad agenti delle forze dell’ordine che hanno lavorato al caso e ai paladini che si sono battuti per mettere Moore in ginocchio. La produzione esecutiva è di Alex Marengo (Il lato oscuro dello sport, Killer TV).

Keep Breathing Stagione 1 – 28 luglio

Uncoupled Stagione 1 – 29 luglio

Michael (Neil Patrick Harris) pensava che la sua vita fosse perfetta, ma poi il marito lo sorprende lasciandolo dopo 17 anni. All’improvviso deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant’anni da uomo single e gay a New York.

Fanático Stagione 1 – 29 luglio

Dani del Águila, Federico Maniá Sibona e Yago de Torres sono gli artefici di questa serie divisa in capitoli di 10 minuti e diretta da Roger Gual che narra la storia di Quimera, il più grande idolo musicale spagnolo morto sotto gli occhi dei suoi fan durante un concerto. Un ammiratore sfegatato di nome Lazaro intravede la possibilità di sfuggire a una vita precaria e monotona trasformandosi nel giro di una notte proprio in quell’idolo che ammira da sempre.

Film e Serie TV in scadenza a luglio 2022 su Netflix

Ecco tutti i titoli che lasceranno Netflix a luglio 2022:

FILM IN SCADENZA: #FollowFriday (2016), 10 jours en or (2012), Amrapali (1966), Annie (1982), Anthony Kaun Hai? (2006), Any Given Sunday (1999), Beerfest (2006), Bo Burnham: what. (2013), Charlie and the Chocolate Factory (2005), Contratiempo (2016), Cook Off (2017), Corpse Bride (2005), Crazy, Stupid, Love. (2011), David Foster: Off the Record (2019), Dear John (2010) Deewana Main Deewana (2013), Dennis and Gnasher Unleashed (2017), Desperado (1995), Eagle Eye (2008), Escaping the NXIVM Cult: A Mother’s Fight to Save Her Daughter (2019), Forgetting, Sarah Marshall (2008), Four Brothers (2005), Godzilla (1998), Happy Gilmore (1996), Heist (2001), Her (2013), Hollow Man (2000), How to Train Your Dragon (2010), Hondros (2017), I Am Kalam (2010), I Now Pronounce You Chuck and Larry (2007), Into the Wild (2007), Jack and Jill (2011), Joan Rivers: Don’t Start with Me (2012), Just Go With It (2011), Katt Williams: Kattpacalypse (2012), Lal Patthar (1971), Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (2010), Liar’s Dice (2013), Looper (2012), Mean Girls 2 (2011), Memoirs of a Geisha (2005), Midnight in Paris (2011), My Fair Lady (1964), My Perfect Romance (2018), Namastey London (2007), Once Upon a Time in Mexico (2003), Our Brand Is Crisis (2015), Osmosis Jones (2001), Professor (1962), Puss in Boots (2011), Redemption (2019), Road Trip (2000), Sword of Trust (2019), Tangerine (2015), The Best of Enemies (2019), The Big Wedding (2013), The General’s, Daughter (1999), The Girl with the Dragon Tattoo (2011), The Exorcist (1973), The Last Samurai (2003), The Long Riders (1980), The Ring (2002), Stand by Me (1986), Sommore: Chandelier Status (2013), Soul Robbers (2015), Saving Private Ryan (1998), Shrek Forever After (2010), The Other Boleyn Girl (2008), The Other Guys (2010), The Patriot (2000), True Grit (2010), Tum Milo Toh Sahi (2010), Under Suspicion (2000), What We Started (2017), Without a Paddle (2004), Yaar Gaddar (1994), Zipi & Zape y la Isla del Capitan (2016), Zoo (2018), The Social Network (2010), The World’s Most Extraordinary Homes (2019), We Have Always Lived in the Castle (2018), I Am Not Your Negro (2017), Sugar Rush (2019), The Perfect Picture: Ten Years Later (2019), Cristina (2016), Middle School: The Worst Years of My Life (2016), Only (2019), Brick Mansions (2014), Diamond Lover (2015), Home Again (2017), Midnight Sun (2018), Rock the Kasbah (2015) Hole in the Wall (2016), Your Excellency (2019), The Strangers: Prey at Night (2018), Little Singham: Legend of Dugabakka (2020), PILI Fantasy: War of Dragons (2019), Romina (2018), Angel Beats! (2010), Anohana: The Flower We Saw That Day (2011), Bogda (2018), Can’t Cope, Won’t Cope (2018), Cold Feet (2019), God Eater (2015), Radium Girls (2018), Sylvia (2018), The Brave (2019), GRANBLUE FANTASY the Animation (2017), The Millions (2019), Uncertain Glory (2017), Annabelle: Creation (2017), Milkwater (2020), The Letter Reader (2019), One on One with Kirk, Cameron (2019), Django Unchained (2012), Sinatra: All or Nothing at All (2015), Banana Split (2018).

SERIE IN SCADENZA: 21 Again (Season 1), Hatchimals | Adventures in Hatchtopia (Season 4 & 5), Record of Grancrest War (Season 1), Supermarket Sweep (Multiple Seasons), Single Wives (Season 1), The Originals (Seasons 1-4), Chicago Med (Seasons 1-5).

Prime Video

Terminal List Stagione 1 – 1° luglio

trailer di Terminal List

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

Recuperate la nostra recensione in anteprima di Terminal List Stagione 1

Senza Confini Stagione 1 – 7 luglio

Senza confini racconta la storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano, interpretati rispettivamente da Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, a distanza di cinquecento anni dalla spedizione originale. La super-produzione diretta da Simon West (Tomb Raider) porterà in vita l’elettrizzante ed epica storia di un gruppo di marinai impegnati in un viaggio verso l’ignoto, in una serie di qualità piena d’azione e avventura in sei episodi da 40 minuti, girata tra la Spagna e la Repubblica Dominicana.

Warriors on the Field Stagione 1 – 8 luglio

Presentato dalla leggenda dell’AFL (Australian Football League) Michael O’Loughlin e diretto dalla regista indigena Larissa Behrendt, Warriors On The Field è un ritratto potente sulla forza che i giocatori indigeni ricavano dalla propria cultura, dal legame con il gioco e da come li aiuta a combattere il razzismo in Australia. Condividono le loro storie insieme a O’Loughlin – un uomo di discendenza Kaurna, Ngarrindjeri e Narungga – gli attuali giocatori dell’AFL Michael “Sonny” Walters, un orgoglioso Noongar dei Fremantle Dockers, e il giovane emergente dei North Melbourne, Tarryn Thomas, un aborigeno Kamillaroi e Lumaranaana proveniente da Sydney. Warriors On The Field celebra gli Aborigeni australiani e il loro legame di lunga data con il football australiano.

Forever Summer: Hamptons Stagione 1 – 15 luglio

Forever Summer: Hamptons è una docusoap di formazione ambientata sullo sfondo idilliaco degli Hamptons. Al centro della serie c’è un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione, dai benestanti newyorkesi che frequentano la località durante l’estate, agli umili ragazzi del posto. Di giorno lavorano in un ristorante sul mare, la sera fanno festa, mettendo alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell’estate. Con l’arrivo di settembre la posta in gioco e le responsabilità saranno alte, ma l’estate è a loro disposizione.

James May: Il Nostro Agente in Italia – 15 luglio

Nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video “Il nostro agente in”, James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro. Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po’ di sport, tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

Paper Girls Stagione 1 – 29 luglio

Paper Girls

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Pur rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

Film e serie TV in scadenza su Prime Video a luglio 2022

FILM IN SCADENZA: Becoming Jane, La chiave, Come un gatto in tangenziale, Open Water 3: Cage Dive, Atto di forza, Codice Genesi, The Gift – Il Dono, Proximity, Basic Instinct, Splice, Hell, Prima di domani, Ken il Guerriero – La Leggenda di Hokuto, Lettere da Berlino, Codice criminale, La fuitina sbagliata, La vendetta di Christie, Sfida senza regole, L’Uomo sul Treno, La Stanza, Ken il Guerriero – La Leggenda di Raoul, Tracers, Drive Angry, Ken il guerriero – La leggenda di Toki, A-X-L – Un’amicizia extraordinaria, Gunpowder Milkshake, Gunpowder Milkshake, Ken il Guerriero – La Leggenda di Julia, Terrore in vacanza, The Zone – Road To Chernobyl, Burying the Ex, In trappola, Notte bianca, Romans – Demoni dal passato, Per Un Pugno Di Giada.

SERIE TV IN SCADENZA: Law & Order: Unità Vittime Speciali Stagione 13, Mad Men Stagione 1, Marvel’s Cloak & Dagger Stagione 1, GRAND PRIX Driver Stagione 1, Shingeki no Bahamut: Virgin Soul Stagione 1, Sword Art Online Stagione 4, Getter Robo Arc Stagione 1, Re-Main Stagione 1, I Signori del Fuoco Stagione 2, Champions League Magazine.

Sky/Now

WESTWORLD STAGIONE 4 – 4 luglio (doppiato in italiano)

Tornano nella quarta stagione i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose. La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora prodotti dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson.

THE RISING STAGIONE 1 – 15 luglio

Neve Kelly (Clara Rugaard, I Am Mother) è morta. Comprensibilmente, è destabilizzata da questo nuovo stato, ma la confusione si trasforma presto in rabbia quando realizza di essere stata uccisa. Determinata a trovare il suo assassino e ottenere giustizia, sfrutta le sue nuove doti soprannaturali per oltrepassare i limiti della polizia e investigare sulla sua stessa morte. Così facendo, scopre segreti profondamente sepolti ed è costretta a riesaminare la sua intera vita e quella delle persone che ama. The Rising, nuova serie Sky Original britannica, è una storia su quanto vale ricercare la verità in un mondo che lotta per tenerla nascosta.

DAS BOOT STAGIONE 3 – 19 luglio

Nuove appassionanti storie si intrecciano nella claustrofobica e adrenalinica spirale di guerra e spionaggio di Das Boot, l’acclamato dramma storico tedesco Sky Original ambientato durante il secondo conflitto mondiale. In questa terza stagione Forster viene inviato a Lisbona, in Portogallo, per indagare sull’esistenza di una talpa tedesca. Nel frattempo, Ehrenberg viene nuovamente spedito in mare con un equipaggio inesperto e una missione che potrebbe cambiare le sorti della guerra. Alla fine, i loro destini si scontreranno in una resa dei conti lungo la costa portoghese.

NURSES STAGIONE 1 – 4 luglio

Approda in Italia Nurses, medical drama corale ambientato nell’unità di emergenza del St. Mary’s Hospital di Londra e dedicato a cinque neo-infermieri che devono affrontare il loro nuovo lavoro, una vera e propria montagna russa tra la vita e la morte, lottando per separare la sfera professionale dalle loro avventure private. I cinque giovani hanno tutta la vita davanti: crescono, si scontrano, si snervano e si emozionano mentre imparano a prendersi cura dei loro pazienti e, soprattutto, di loro stessi. Presto si rendono conto che l’unico modo per cavarsela è fare affidamento l’uno sull’altro.

SANDITON STAGIONE 2 – 20 luglio

Riprendono gli intrighi degli abitanti di Sanditon, cittadina britannica sfondo del period drama targato BBC e ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Qualche mese dopo la sua prima, sorprendente permanenza in città, Charlotte Heywood (Rose Williams) torna a Sanditon, trovando una nuova, inaspettata compagnia: un gruppo di ufficiali dell’esercito, che sono scesi in città portando con sé opportunità sia romantiche che d’affari.

SIGNORA VOLPE STAGIONE 1 – 1 luglio

Per l’osservatore casuale, non c’è niente di straordinario in Sylvia Fox: è una donna intelligente, sulla quarantina, che se interpellata sul suo lavoro accenna a una modesta carriera nel servizio civile, tralasciando il piccolo dettaglio di essere stata anche una spia britannica di alto rango. All’interno di questo detective drama incorniciato dalle bellezze paesaggistiche italiane, Sylvia arriva nella penisola per il matrimonio della nipote, in cerca di una tranquilla vacanza. Ma quando lo sposo scompare, ricomparendo da cadavere nel laghetto in fondo al suo giardino, Sylvia non può che darsi da fare per risolvere il mistero e salvare sua nipote dal disastro.

PAGAN PEAK STAGIONE 2 – 7 luglio

L’ufficiale tedesco Stocker e l’ispettore austriaco Winter, nella prima stagione di questa oscura Sky original tedesca, sono riusciti a dare un volto all’inquietante Krampus, uno spietato serial killer travestito da leggendaria creatura demoniaca delle Alpi, intento a punire la disobbedienza dei bambini per redimere la società dai suoi peccati. Ma i criminali non dormono mai: la morte di uno dei detective costringe il collega ad affrontare da solo nuovi, minacciosi pericoli.

THE BLACKLIST STAGIONE 9 (PARTE II)- 17 luglio

Arriva la seconda parte della nona stagione di The Blacklist, il poliziesco più seguito degli ultimi dieci anni, incentrato sulle indagini dell’FBI e già rinnovato per la decima stagione. Il tema cardine di questa stagione è la perdita: con la morte di Liz e la scomparsa di Red, la task force si è sciolta. In questi nuovi episodi però, Red non si rassegna: vuole a tutti i costi individuare un colpevole.

Mediaset Infinity, TimVision

