Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di novembre 2022 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare: Willow La Serie, 1899, The Crown Stagione 5, Mercoledì, Manifest Stagione 4.

Disney Plus

Willow – La Serie – dal 30 novembre

Willow – la serie è una nuovissima serie sequel basata sul film di avventura fantasy del 1988 ideato da George Lucas. Lo stregone Nelwyn torna, anni dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora Danan, per guidare un improbabile gruppo di eroi in una missione alla scoperta di un mondo al di là di ogni immaginazione. Willow – la serie vede il ritorno di Warwick Davis nel ruolo del protagonista, con Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Jonathan Kasdan, Tommy Harper, Wendy Mericle, Roopesh Parekh, Ron Howard e Samie Kim Falvey come executive producer.

David Beckham: squadre da salvare – dal 9 novembre

Coprodotta dalla società di produzione Twenty Twenty, vincitrice di premi BAFTA e RTS, e da Studio 99, lo studio di produzione e contenuti globali co-fondato da Beckham, David Beckham: Squadre da Salvare è una serie commovente che vede lo stesso David Beckham tornare alle sue radici nell’East London per fare da mentore ai Westward Boys, una giovane squadra dilettantistica che si trova in fondo alla classifica rischiando la retrocessione. Non si tratta però di una lega qualsiasi…è la stessa in cui il campione giocava da ragazzo. Lavorando a stretto contatto con gli allenatori, Beckham cercherà di risollevare le sorti della squadra.

Reboot – dal 2 novembre

Reboot rilancia la family sitcom dei primi anni 2000 Step Right Up, rimettendo insieme il suo cast disfunzionale. Ora devono affrontare i loro problemi irrisolti nel mondo di oggi che cambia rapidamente. Il cast della serie è composto da Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Judy Greer (The Thing About Pam), Johnny Knoxville (Jackass Forever), Paul Reiser (Mad About You), Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend), Calum Worthy (American Vandal) e Krista Marie Yu (L’uomo di casa).

Limitless con Chris Hemsworth – dal 16 novembre

Dal regista candidato all’Oscar Darren Aronofsky (The Whale, Il cigno nero) e dalla sua casa di produzione Protozoa, dalla Nutopia di Jane Root e dalla neonata Wild State di Chris Hemsworth e Ben Grayson, Limitless mette al centro la scienza d’avanguardia sulla longevità umana. A metà tra un’avventura scientifica globale e un viaggio personale, ogni episodio della serie segue Chris Hemsworth mentre affronta imprese fisiche e mentali elaborate da esperti, scienziati e medici di fama mondiale per sbloccare il processo di invecchiamento. Ogni sfida, realizzata con la massima precisione, si fonda su studi innovativi che attingono da nuove ricerche e tradizioni consolidate. La missione di Hemsworth è quella di comprendere meglio i limiti del corpo umano e di scoprire come poter prolungare la salute e la felicità fino alla vecchiaia.

L’offerta di Disney+

Netflix

Young Royals Stagione 2 – 1 novembre

Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l’opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali… ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Killer Sally Stagione 1 – 2 novembre

Killer Sally narra la storia del crimine più famoso nel mondo del bodybuilding. Il giorno di San Valentino 1995, il campione nazionale di bodybuilding Ray McNeil stava soffocando la moglie Sally (anche lei bodybuilder), che ha afferrato una pistola e gli ha sparato due colpi letali. In base alla documentata storia di abusi domestici, Sally ha sostenuto di aver agito per legittima difesa, prendendo una decisione improvvisa per salvarsi la vita. Per gli avvocati dell’accusa si è trattato di omicidio premeditato, la vendetta di una moglie gelosa e aggressiva. L’hanno chiamata “delinquente”, “bulla” e “mostro”. I media l’hanno descritta come “moglie nerboruta” e “principessa palestrata”. Sally dice di aver trascorso la sua vita cercando di sopravvivere, intrappolata in un ciclo di violenze iniziate nell’infanzia e concluse con la morte di Ray. Questa complessa storia true crime prende in esame la violenza domestica, i ruoli di genere e il mondo del bodybuilding. Diretta dalla premiata regista Nanette Burstein (On The Ropes, Hillary), la miniserie è prodotta da Traci Carlson, Robert Yapkowitz e Richard Peete di Neighborhood Watch (Karen Dalton: In My Own Time, Blue Ruin)”.

Blockbuster Stagione 1 – 3 novembre

Timmy Yoon (Randall Park) è un sognatore analogico che vive in un mondo 5G. La sua intera vita adulta è stata dedicata al suo primo amore, i film. Una passione che gli ha fatto mantenere il suo primo e unico posto di lavoro, ovvero gestire il Blockbuster Video della sua città natale. Poi Timmy incomincia a preoccuparsi quando scopre che il suo negozio è ufficialmente l’ultimo Blockbuster in America. Ora non ha altra scelta che agire per tenere aperta la videoteca e continuare a impiegare i suoi amici. Timmy e lo staff presto si rendono conto che essere l’ultimo Blockbuster potrebbe essere ciò di cui la loro comunità ha bisogno per ristabilire le connessioni umane che sono andate perse nell’era digitale. Inoltre lo fa inaspettatamente riavvicinare alla sua cotta di lungo tempo Eliza (Melissa Fumero), che è tornata da poco a lavorare per lui. Questa battaglia per salvare il passato spingerà Timmy ad affrontare il presente? I suoi dipendenti lo sperano davvero.

Il Principe dei Draghi Stagione 4 – 3 novembre

La serie animata Netflix IL PRINCIPE DEI DRAGHI torna sugli schermi con i nove episodi della quarta stagione il 3 novembre 2022. La quarta stagione dà l’avvio alla fase successiva della saga, intitolata “Mystery of Aaravos”. Questa nuova linea narrativa che si svilupperà nel corso di varie stagioni vede al centro l’enigmatico elfo Tocco di Stella, Aaravos, mentre cerca di rivendicare il mondo magico di Xadia, sulla base di piani minuziosi elaborati per centinaia di anni.

Manifest Stagione 4 – 4 novembre

Due anni dopo l’omicidio violento di Grace che aveva sconvolto le loro vite, la famiglia Stone è distrutta, con un devastato Ben che continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Consumato da questo dolore, Ben si è dimesso dal ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando a Michaela, un incarico quasi impossibile visto che i movimenti di ogni passeggero sono ora controllati da un registro del governo. Mentre la data di morte si avvicina sempre più e i passeggeri cercano con sempre maggiore disperazione un modo per sopravvivere, arriva un personaggio misterioso con un pacchetto per Cal che stravolge tutto ciò che sanno del volo 828 e permetterà di scoprire il segreto delle chiamate attraverso un viaggio profondamente emotivo, coinvolgente e spiazzante. La quarta stagione di Manifest sarà composta da due parti di 10 episodi ciascuna. La prima parte sarà disponibile dal 4 novembre su Netflix.

Lookism Stagione 1 – 4 novembre

Uno studente del liceo si sveglia un giorno con un corpo perfetto e un viso stupendo… Il celebre webtoon coreano ora è una serie animata prodotta da Studio Mir, lo studio di “DOTA: Dragon’s Blood” e “The Witcher: Nightmare of the Wolf”. Come nel webtoon originale, la trama della serie animata “Lookism” affronta il lookism e il materialismo che serpeggiano nell’esistenza di chi vive nella società moderna.

The Crown Stagione 5 – 9 novembre

Con l’inizio del nuovo decennio, la famiglia reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni ’90. Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla monarchia… ma nuovi problemi emergono non lontano da casa. Il principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica ed espone le divergenze all’interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).

Love Never Lies – Destinazione Sardegna Stagione 1 – 10 novembre

Due ville spettacolari in un nuovo scenario paradisiaco, la Sardegna, e sei coppie pronte a dimostrare che il loro amore e la loro sincerità sono a prova di tutto… compreso l’eye detect, una rivoluzionaria macchina della verità che analizza le alterazioni involontarie che si verificano negli occhi quando mentiamo. Mónica Naranjo conduce la nuova edizione di Love Never Lies – Destinazione Sardegna. Il reality Netflix prodotto da Fremantle in cui sei coppie competono per portarsi a casa il montepremi di 100.000 euro sapendo che in Love Never Lies – Destinazione Sardegna le bugie costano care… E i partecipanti non saranno soli, ma riceveranno visitatori inattesi che hanno già messo a dura prova le loro relazioni e la loro sincerità in passato.

Warrior Nun Stagione 2 – 10 novembre

Ava e le Suore Guerriere dell’Ordine devono trovare un modo per sconfiggere l’angelo Adriel, che cerca di reclutare seguaci per dominare il pianeta con la sua religione.

Zac Efron: con i piedi per terra Stagione 2 – 11 novembre

Teletubbies Stagione 1 – 14 novembre

Unisciti ai vivaci amici Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po in avventure fantastiche per imparare cose nuove e crescere in questo adattamento moderno dell’amata serie prescolare, con la voce del candidato agli Emmy Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt). In ogni episodio troverai nuove canzoni originali “Tummy Tales” che faranno cantare e danzare la famiglia al completo!

Run for the Money Stagione 1 – 15 novembre

“Run for the Money” è un reality in cui i partecipanti sono personaggi famosi e possono vincere un premio in denaro in base al tempo trascorso scappando da un gruppo di cacciatori. Se non si fanno catturare fino alla fine, vinceranno una grossa somma. Sceglieranno di arrendersi o continueranno a correre fino alla fine per i soldi e l’orgoglio?

Mind Your Manners – A lezione di galateo Stagione 1 – 16 novembre

Hai mai pensato a come tagliare una banana… con eleganza? Mind Your Manners – A lezione di galateo accompagna la famosa insegnante di galateo Sara Jane Ho in un percorso per aiutare i suoi studenti a migliorarsi e a mettere gli altri a proprio agio utilizzando il linguaggio delle buone maniere. Preparati a ridere, piangere e a imparare qualcosa di nuovo mentre Sara trasforma le vite dei suoi studenti e li aiuta ad acquisire la fiducia necessaria per fare un’ottima impressione in qualsiasi situazione, a cominciare da un tè pomeridiano: il mignolo va esteso oppure no?

Pepsi, dov’è il mio jet? Stagione 1 – 17 novembre

Corre l’anno 1996 e la rivalità tra Coca Cola e Pepsi è agguerrita. Nonostante i personaggi famosi siano onnipresenti nelle pubblicità di Pepsi, Coca Cola mantiene la maggiore quota di mercato, perciò la marca in svantaggio decide di lanciare la più grossa iniziativa pubblicitaria di sempre: “Pepsi Stuff”. La campagna diventata subito tristemente famosa esorta all’acquisto dei prodotti Pepsi per guadagnare “punti Pepsi”, con i quali si possono acquistare occhiali da sole, giacche di pelle… e addirittura un jet Harrier! I dirigenti di Pepsi danno per scontato che il “prezzo” astronomico dell’aereo militare sia un chiaro suggerimento che si tratti di uno scherzo, ma lo studente universitario John Leonard raccoglie subito la sfida decidendo di smascherarli. Con l’aiuto (e il finanziamento) dell’amico alpinista Todd Hoffman, Leonard organizza un piano per vincere il premio più grande di tutti… che non è mai esistito. Lo stile di Pepsi, dov’è il mio jet? è leggero e irriverente, e la musica e la cultura rappresentate sono quelle della metà degli anni ’90. Con l’aiuto di Leonard, di Hoffman, del team creativo che ha ideato la pubblicità e di un cast davvero inatteso di figure pubbliche in qualche modo coinvolte, questa miniserie racconta la leggendaria storia del giovane che ha fatto causa alla Pepsi per un jet da combattimento diventando l’eroe di una nuova generazione.

1899 Stagione 1 – 17 novembre

1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Dead to me – Amiche per la morte Stagione 3 – 17 novembre

Jen e Judy tornano per la terza e ultima stagione. Sulla scia di un altro incidente stradale, entrambe le donne ricevono notizie scioccanti e sono pronte a rischiare la vita per un’amicizia che è al di sopra della legge.

Somebody Stagione 1 – 18 novembre

Inside Job Stagione 2 – 18 novembre

Inside Job è una commedia animata per adulti sul governo ombra e su un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l’asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.

Serie di Cuphead! Stagione 3 – 18 novembre

Tratta dal videogioco premiato che ha conquistato il pubblico con il suo irresistibile stile di animazione rétro, LA SERIE DI CUPHEAD! segue le comiche disavventure dell’impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile. Alla ricerca di avventura e divertimento, i due abitanti della surreale Isola Calamaio finiscono sempre nei pasticci, ma sono pronti ad aiutarsi in ogni situazione… tranne quando la posta in gioco è l’ultimo biscotto rimasto! LA SERIE DI CUPHEAD! porta in scena riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido sotto forma dell’assurdo cattivo Satanasso, deciso a interferire con i piani dei nostri eroi. Prodotta da Netflix Animation, la serie vede come produttori esecutivi C.J. Kettler per King Features, gli ideatori di Cuphead Chad e Jared Moldenhauer per Studio MDHR e il vincitore di Emmy e Annie Award Dave Wasson (I corti di Topolino). Cosmo Segurson (La vita moderna di Rocko: Attrazione statica) è coproduttore esecutivo.

Elite Stagione 6 – 18 novembre

Una nuova stagione è in arrivo a Las Encinas con tante storie da seguire. Dopo la fatidica festa di Capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando potrebbe rovinare la storia d’amore tra Samuel e Ari. Nel frattempo Rebeka intraprende un percorso di scoperta personale, mentre Omar si riprende dalla separazione da Ander; inoltre la comparsa di Adam Nourou, che ha vinto di un premio Goya come Miglior attore emergente per il film Adú e ora veste i panni di Bilal, complicherà ulteriormente il suo rapporto con Samuel. La confessione di Phillipe sulla violenza, le crisi di rabbia di Patrick, i desideri di vendetta di Benjamin, un regalo da Armando a Mencia che potrebbe distruggere “i Benjamini”, un patto di omertà tra Samuel e Rebeka che non dura a lungo e causa le conseguenze peggiori… Il caos si scatena con l’arrivo di due nuovi studenti: Isadora, interpretata da Valentina Zenere (Le ragazze del centralino), la giovane ereditiera di un enorme impero di locali notturni e Iván, interpretato da André Lamoglia (Juacas – I ragazzi del surf), figlio della più grande star mondiale del calcio. Naturalmente nessuno dei due passerà inosservato.

Mercoledì Stagione 1 – 23 novembre

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

First Love Stagione 1 – 24 novembre

Storia d’amore che attraversa più generazioni ispirata alle emblematiche canzoni “First Love” (1999) e “Hatsukoi” (2018) di Hikaru Utada. Due adolescenti si innamorano per la prima volta alla fine degli anni ’90. Vent’anni dopo uno sta per fidanzarsi mentre l’altra è divorziata e ha un figlio adolescente alle prese con il primo amore.

Korea No.1 Stagione 1 – 25 novembre

Ospiti famosi incontrano i maestri della cultura tradizionale coreana e sperimentano in prima persona il duro lavoro che li rende i migliori.

Sulla scena del delitto: i Texas Killing Fields Stagione 1 – 29 novembre

Snack VS. Chef Stagione 1 – 30 novembre

I comici Megan Stalter e Hari Kondabolu presentano questa nuova gara culinaria in cui 12 chef si scontrano in una competizione all’ultimo piatto. Non solo dovranno ricreare alcuni degli snack più famosi al mondo, ma dovranno anche inventarne alcuni ispirati ai popolari classici. Alla fine solo uno di loro vincerà, portandosi a casa il montepremi di 50.000 dollari.

Film e Serie TV in scadenza a novembre 2022 su Netflix

FILM IN SCADENZA: 8 Mile (2002), Aagey Se Right (2009), Aamir (2008), ABCD 2 (2015), ABCD: Any Body Can Dance (2013), Are We There Yet? (2005), Arjun: The Warrior Prince (2011), Barfi! (2012), Bridget, Jones’s Diary (2001), Chance Pe Dance (2010), Christmas in the Heartland (2017), Chup Chup Ke (2006), Despicable Me (2010), Despicable Me 2 (2013), Dhan Dhana Dhan Goal (2007), Dhoondte Reh Jaoge (2009), Dinner for Schmucks (2010), Do Dooni Chaar (2010), Dr. Seuss’ The Cat in the Hat(2003), Edge of Fear (2018), Ferris Bueller’s Day Off (1986), Flight (2012), Footloose (2011), Friday (1995), Friday After Next (2002), Getaway Plan (2016), Ghanchakkar (2013), Grandmaster (2012), Hajwala: The Missing Engine (2016), Hattrick (2007), Hello, My Name, Is Doris (2015), Heroine (2012), Himmatwala (2013), His Dark Materials: The Golden Compass (2007), Husbands in Goa (2012), Identity (2003), Johnny Mnemonic (1995), Just Friends (2005), Kai Po Che! (2013), Kalakalappu (2012), Katt Williams: The Pimp Chronicles (2006), Katti Batti (2015), Last Action Hero (1993), Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (2004), Léon: The Professional (1994), Life in a Metro (2007), Little Nicky (2000), Marc Maron: Thinky Pain (2013), Miss Congeniality (2000), Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous (2005), Monster-in-Law (2005), Mr Bean’s Holiday (2007), Mumbai Meri Jaan (2008), Next Friday (2000), No One Killed Jessica (2011), No Strings Attached (2011), Oye Lucky! Lucky Oye! (2008), Paan Singh Tomar (2010), Pettersson and Findus 2 (2016), Raja Natwarlal (2014), Red Riding Hood (2011), Rock of Ages (2012), Satyagraha (2013), Scarface (1983), Seized (2020), Settai (2013), Sigaram Thodu (2014), Sitting in Limbo (2020), Snow White & the Huntsman (2012), Takers (2010), The Bucket List (2007), The Forgiven (2017), The Little Nyonya (2009), The Next Karate Kid (1994), The Nightingale (2018), The Notebook (2004), The Nut Job (2014), The Old Thieves: The Legend of Artegios (2007), The Truth (2008), This Is 40 (2012), Together (2009), Welcome to Sajjanpur (2008), Zoé: Panoramas (2016), Zokkomon (2011), Olympus Has Fallen (2013), Framing John DeLorean (2019), Undercover Brother 2 (2019), Burning Cane (2019), Unrest (2017), War Dogs (2016), Deadly Switch (2019), If Anything Happens I Love You (2020), Fukrey Boyzzz: Space Mein Fukrapanti (2020), Scary Movie 5 (2013), Ghosts of War (2020), At the Dolphin Bay (2003), La Robe De Mariee Des Cieux (2004), The Method (2015), My MVP Valentine (2002), Suffragette (2015), The Green Inferno (2013), The Yard (Avlu), Westside Story (2003), Whose Streets? (2017), Black Friday (2004), Bodyguard (2011), Break Ke Baad (2010), Hawaizaada (2015), Raman Raghav 2.0 (2016), Singham (2011), TE3N (2016), Well Done Abba (2009), Donald Glover: Weirdo (2012), Ben Is Back (2018), Vita & Virginia (2019), The girl from the song (2016), Ne Zha (2019), The Body Remembers When the World Broke Open (2019).

SERIE IN SCADENZA: InuYasha (Stagioni 1-2), Leah Remini: Scientology and the Aftermath (Stagioni 1-3), Miniforce X (Stagione 1), Naruto (Stagioni 1-9), The Family Court (Stagione 1),The Golden Path (Stagione 1), The Judgement (Stagione 1), From Dusk Till Dawn: The Series (Stagioni 1-3), Mossad 101 (Stagioni 1-2), America’s Next Top Model (Stagione), Survivor (Stagione 16), Survivor Stagione 17, La Nina (Stagione 1), Goosebumps (Stagioni 1-4), Lilyhammer (Stagioni 1-3), Argon (Stagione 1).

Prime Video

Prova Prova Sa Sa – 2 novembre

Prova Prova Sa Sa è il comedy show incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento tutto da ridere con Frank Matano alla conduzione ed un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. In ciascuna delle quattro puntate dello show, prodotto da Endemol Shine Italy, i quattro comici si esibiranno in una serie di sketch e sfide improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c’è una guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Tra gli ospiti: Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione, e il duo comico I Soldi Spicci.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Stagione 3 – 17 novembre

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori” nove personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo e il rapper Rkomi e il cantante Irama. Dopo il successo delle prime due stagioni, l’edizione di quest’anno tornerà a regalare al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo carichi di suspense e adrenalina, con un pizzico di comicità. Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Savage X Fenty Show Stagione 4 – 9 novembre

Giunta al suo quarto anno consecutivo, la straordinaria fashion experience continua a sfidare la tradizione e a superare ogni confine. L’evento innovativo alza ancora una volta l’asticella, con un nuovo cast stellare composto da modelli, attori, insieme ad alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale e molti altri ancora, che indosseranno le ultime creazioni di Savage X Fenty. Savage X Fenty Show Vol. 4 includerà le performance di artisti musicali internazionali, tra cui Anitta, Burna Boy, Don Toliver e Maxwell, con la partecipazione speciale di Ángela Aguilar, Avani Gregg, Bella Poarch, Cara Delevingne, Damson Idris, Irina Shayk, Joan Smalls, Kornbread, Lara Stone, Lilly Singh, Marsai Martin, Precious Lee, Rickey Thompson, Sheryl Lee Ralph, Simu Liu, Taraji P. Henson, Taylour Paige, Winston Duke, Zach Miko e molti altri.

Mammals Stagione 1 – 11 novembre

In questo drama dalle tinte di dark comedy, rivelazioni e segreti sulla vita di coppia moderna e sulla fedeltà vengono a galla. In un mondo dove vivono otto miliardi di persone, cosa succede dopo che abbiamo trovato “l’anima gemella”? Siamo in grado di mantenere le promesse che abbiamo fatto quando, dopo tutto, non siamo forse tutti Mammals (Mammiferi)? Mammals segue la storia di Jamie (James Corden), uno chef il cui mondo implode quando scopre segreti sconvolgenti su sua moglie in dolce attesa, Amandine (Melia Kreiling). Jamie è a caccia di risposte con l’aiuto di suo cognato Jeff (Colin Morgan). Per via di questa ricerca si allargano anche le fratture nel matrimonio tra Jeff e la sorella di Jamie, Lue (Sally Hawkins). La serie in sei episodi scritta dal Premio Tony e due volte vincitore dell’Olivier, Jez Butterworth, parla delle complessità di un matrimonio tra tristezza, lutto, tensione, amore, amicizia, tradimento e un tocco di realismo magico. La serie è diretta da Stephanie Laing (Made for Love, Physical) e prodotta da Street Hassle in collaborazione con Vertigo Films e Fulwell 73.

I Met a Girl – La Ragazza Dei Tuoi Sogni | 1 novembre

Licorice Pizza | 7 novembre

Nostalgia | 28 novembre

Apocalyspe Now | 1 novembre

I segreti di Osage County | 1 novembre

Bandits | 1 novembre

Basic Instinct | 1 novembre

Billy Eliot | 1 novembre

Brave Ragazze | 1 novembre

Assasinio sul Nilo | 1 novembre

Elephant Man | 1 novembre

Julia | 1 novembre

Love Actually – L’amore davvero | 1 novembre

Mulholland Drive | 1 novembre

Assassinio sull’Orient Express | 1 novembre

L’ora legale | 1 novembre

Orgoglio e pregiudizio | 1 novembre

Terminator 2 – Il giorno del giudizio | 1 novembre

Il giardino delle vergini suicide | 1 novembre

Impiegato del mese | 2 novembre

Creed – Nato per combattere | 3 novembre

Creed II | 3 novembre

Rocky | 3 novemre

Rocky II | 3 novembre

Rocky III | 3 novembre

Rocky IV | 3 novembre

Rocky V | 3 novembre

Rocky Balboa | 3 novembre

Italiano Medio | 4 novembre

Innamorarsi a Natale | 15 novembre

Vacanze Di Natale 95 | 15 novembre

Natale in India | 15 novembre

Natale a Miami | 15 novembre

Natale in crociera | 15 novembre

Natale a Rio | 15 novembre

Natale in Sudafrica | 15 novembre

Passione Sinistra | 15 novembre

Suicide Squad | 15 novembre

L’evocazione – The Conjuring | 15 novembre

The Conjuring – Il caso Enfield | 15 novembre

Il peggior Natale della mia vita | 18 novembre

Un’estate ai Caraibi | 20 novembre

My Name Is Tanino | 20 novembre

Un Natale al Sud | 20 novembre

Tutta la vita davanti | 20 novembre

Film e serie TV in scadenza su Prime Video a novembre 2022

FILM IN SCADENZA: L’Amore Non Divorzia Mai, Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Consegna D’Amore, Premonitions, Archive – Non mi Lasciare, The Gentlemen, La Luna Di Settembre, Il cavaliere oscuro: Il ritorno, Il primo Natale, Enemy, Il club dei divorziati, L’Autunno Dei Ricordi, I Segreti Di Wind River, Bastardi a mano armata, Il Frutto dell’Amore, Anime Gemelle, Figli, Mein Fuhrer – La veramente vera verità su Adolf Hitler, The Loft, Spiral – L’eredità di Saw, La Stagione dell’Amore, Come ti ammazzo il bodyguard, L’albero, Batman (1989), Batman e Robin, SAINT JUDY, Batman Il Ritorno, Compromessi sposi, Batman Forever, Detroit, Vampires, La Sposa Perfetta- Il Matrimonio, Bill and Ted Face The Music, Catch Hell, Un Principe Tutto Mio 4, Gumnaami – Hindi, State A Casa, A Colpo Sicuro, The General

SERIE TV IN SCADENZA: Blacklist Stagione 1-3, Macchine da guerra Stagione 1, Casa Vianello / Ritorno a casa Vianello Stagione 1-3, The Promised Neverland Stagione 1 e 2 , Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione Stagione 1.

Sky/Now

THE WHITE LOTUS 2 – 7 novembre

La serie creata da Mike White ritorna con un nuovo, attesissimo capitolo, ambientato questa volta in Sicilia. Trascorreremo una settimana nella vita di altri vacanzieri mentre si rilassano e si rigenerano in un posto paradisiaco. Le cose però andranno giorno dopo giorno incupendosi, per i viaggiatori e gli allegri dipendenti dell’hotel. Girati ed ambientati a Taormina, i nuovi episodi avranno un cast completamente nuovo con l’unica eccezione di Jennifer Coolidge, che tornerà nei panni di Tanya McQuoid. Un cast in parte anche italiano, con Sabrina Impacciatore Beatrice Grannó e Simona Tabasco in ruoli principali.

IL GRANDE GIOCO – 18 novembre

Il dorato e spietato mondo del calciomercato al centro di una serie tv. Il Grande Gioco è la nuova Sky Original prodotta da Sky Studios e Èliseo entertainment e diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano. Riflettori puntati, per la prima volta, sul dietro le quinte di uno degli sport più amati al mondo, il calcio: al centro, infatti, il lavoro dei procuratori sportivi e gli interessi economici e politici che possono gravitare dietro l’ingaggio di un calciatore o il successo di un’intera squadra. A quasi 15 anni di distanza da “Romanzo Criminale – La serie”, Il Grande Gioco vede Francesco Montanari di nuovo protagonista di una serie Sky, stavolta nei panni di un procuratore calcistico che, all’apice della sua carriera, viene arrestato per scommesse clandestine e perde tutto. Con Montanari nel cast anche Elena Radonicich nei panni di sua moglie Elena e Giancarlo Giannini, fra gli attori più amati e premiati del cinema italiano, in quelli del padre di lei, magnate dell’agenzia di calciatori più potente in Italia. Da un’idea di Alessandro Roja, con la collaborazione di Riccardo Grandi, in otto episodi scritti da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti.

ONE CHICAGO – 15 novembre

Continua inarrestabile il successo del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med. Novembre vedrà il debutto dei nuovi episodi di CHICAGO MED, ancora ambientati nel Gaffney Chicago Medical Center, i cui coraggiosi dottori e infermieri continueranno ad affrontare le emergenze mediche più complicate della città. Nel cast, fra gli altri, Oliver Platt nei panni del Dr. Daniel Charles, S. Epatha Merkerson in quelli di Sharon Goodwin, Nick Gehlfuss come Dr. Will Halstead, Brian Tee è il Dr. Ethan Choi, Marlyne Barrett interpreta Maggie Lockwood; della decima stagione per CHICAGO P.D., con gli uomini e le donne dell’Intelligence Unit del Chicago Police Department che continuano a contrastare il crimine della città, con il sergente Hank Voight (Jason Beghe) sempre pronto a combattere per mantenere sicura la sua città, insieme al suo volenteroso team; e dell’undicesima stagione di CHICAGO FIRE, che vede il ritorno degli eroici vigili del fuoco e paramedici della Firehouse 51 di Chicago, sempre pronti a mettere in pericolo la propria vita per proteggere i cittadini. Con Taylor Kinney, Kara Killmer, David Eigenberg, Eamonn Walker, Joe Miñoso, Christian Stolte, Miranda Rae Mayo, Alberto Rosende, Daniel Kyri e Hanako Greensmith.

LAW & ORDER STAGIONE 21 – 13 novembre

Il procedural drama definitivo è tornato. Dal leggendario creatore Dick Wolf, torna l’originale LAW&ORDER per continuare la sua storica saga con tutta una nuova stagione di storie ispirate ai più grandi casi moderni. L’iconica serie ripropone il suo classico approccio a due filoni narrativi: da una parte la polizia investigativa e dall’altra il distretto di pubblici ministeri dell’accusa. La stagione riprenderà da dove si era fermata nel 2010, con nuovi attori, storie e casi. Torneranno Anthony Anderson e Sam Waterston nei ruoli di Kevin Bernard e Jack McCoy.

DELITTI AI TROPICI STAGIONE 2 – 29 novembre

La comandante Mélissa Sainte Rose, originaria di Martinique, viene trasferita dalla Francia continentale a Fort de France. Qui si troverà a dover far squadra col capitano Crivelli. I loro caratteri completamente opposti renderanno tesi i rapporti tra i due ma al contempo risulteranno necessari nella risoluzione dei casi. Con Sonia Rolland (Midnight in Paris) e Béatrice de La Boulaye (Les Revenants).

HELL’S KITCHEN STAGIONE 21 – 14 novembre

Nella nuova stagione di Hell’s Kitchen, 18 concorrenti guidati da Gordon Ramsey si sfideranno divisi in due squadre per fascia di età: i “40enni” nella squadra azzurra e i “20enni” nella squadra rossa.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI – 27 novembre

Nuovi episodi con Alessandro Borghese che ci accompagna in una caccia ai tesori culinari della penisola e non solo! La sfida si gioca fra quattro ristoranti di una stessa città o area geografica: ogni concorrente invita a cena gli altri tre, che commentano e votano location, menù, servizio e, soprattutto, il conto. Alla fine viene stilata una classifica ma il voto di Ale Borghese può confermare o ribaltare il risultato.

Mediaset Infinity, TimVision

Le novità TIMVISION di novembre 2022

The Good Fight Stagione 6 – 26 ottobre

Il 26 ottobre arriva l’attesissima Stagione 6 (conclusiva) di The Good Fight, serie creata da Robert King, Michelle King e Phil Alden Robinson. Con i suoi stili di narrazione e l’ampia portata narrativa la serie racchiude abilmente temi sociali e politici nella trama, inoltre il ritratto di Diane Lockhart di Christine Baranski è un elemento vincente dello spettacolo. La stagione 6 affronterà nuove tematiche sociali e politiche molto attuali mostrando Diane (C. Baranski) alle prese con eventi come il caso Roe vs Wade, il diritto al voto e un clima in stile Guerra Fredda.

The Handmaid’s Tale Stagione 5 – 10 novembre

Il 10/11 il finale di stagione della serie i cui costumi, simboli e valori sono diventati la bandiera per le battaglie femministe in Italia e nel mondo. La Serie cult vincitrice di 9 Emmy Awards e 2 Golden Globe, tratta dal romanzo “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood.

CONDOR Stagione 1 e 2 – 01 novembre

Basato sul thriller di James Grady I sei giorni del Condor, la serie Condor è una spystory che mette al centro del racconto un analista della Cia che finisce in un complotto più grande di lui. La serie vede nel cast Max Irons, il premio Oscar Mira Sorvino e William Hurt in uno dei suoi ultimi ruoli.

Le novità Infinity di novembre 2022

SUPERMAN & LOIS STAGIONE 2 – 5 NOVEMBRE

Su Italia 1 (alle 15.30 con due episodi ogni settimana) e Mediaset Infinity a novembre arriva la seconda stagione della serie appartenente all’Arrowverse, con il supereroe più famoso di sempre, Clark Kent. Ogni settimana nuovi episodi, in prima visione assoluta, per seguire le intricate avventure di Smalville: Lois e Clark dovranno superare una crisi di coppia, Jonathan si troverà ad affrontare nuove sfide nel football mentre alcuni segreti minacciano la relazione tra Jordan e Sarah.

KUNG FU 2 – 30 OTTOBRE

Una giovane donna cino-americana lascia il college per fare un viaggio che cambierà per sempre la sua vita, in un monastero isolato della Cina. Tornata a San Francisco userà le arti marziali per fare giustizia. Dopo l’esplosivo finale della prima stagione, arrivano, su Italia 1 e Mediaset Infinity, in prima visione assoluta, i nuovi episodi della serie: durante la seconda stagione vedremo come cambierà la vita di Nicky e della famiglia Shen, mentre il triangolo amoroso tra lei, Evan e Henry farà da collante alle nuove avventure della nostra eroina.