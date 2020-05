Le uscite Amazon Prime Video di Giugno 2020

Come ogni mese, Amazon Prime Video rimpolpa il suo catalogo per regalare agli abbonati un’offerta sempre migliore e competitiva. Dopo un mese di Maggio pieno di novità e serie Tv imperdibili come Upload, anche a Giugno arriveranno molti prodotti originali Amazon Prime Video o distribuiti in esclusiva sulla piattaforma di streaming online.

Serie Tv e Film in esclusiva su Amazon Prime Video

Ad aprire le danze il Primo Giugno è la terza ed ultima stagione di Future Man, lo show televisivo che racconta le vicende di Josh Futterman, un gamer di fama mondiale, alle prese con la salvezza del mondo e della razza umana. Star della serie sono Josh Hutcherson, Eliza Coupe e Derek Wilson che interpretano rispettivamente Josh, Tiger e Wolf e che in questa terza stagione devono affrontare delle prove mortali in un programma televisivo che non fa sconti a nessuno.

Il 5 Giugno, invece, sarà disponibile El Presidente, serie televisiva che racconta le losche vicende legate al FIFA Gate, scandalo che ha travolto il mondo del calcio nel 2015. El Presidente è co-prodotta con Gaumont in collaborazione con Fabula, la casa di produzione premio Oscar di Pablo e Juan de Dios Larraín e la casa di produzione argentina Kapow. In questo show televisivo i protagonisti sono Karla Souza, Andrés Parra, Paulina Gaitán e a dirigere il cast è il regista e sceneggiatore, premio Oscar per Birdman, Armando Bo.

Il 15 Giugno approderà su Amazon Prime Video la serie tv antologica Dispatches From Elsewhere, racconto che segue le vicende di quattro persone nella cui vita manca qualcosa, dovranno per questo affrontare e risolvere un grande quesito presente nelle loro vite. Tra i protagonisti ritroviamo Jason Segel (How I Met You Mother).

Per il ciclo Il Film a Casa Tua, il 10 Giugno arriverà il lungometraggio L’Amore A Domicilio un film italiano di Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati.

Tante altre sono le novità Amazon Prime Video in arrivo in esclusiva a Giugno, tra queste ricordiamo Cena con Delitto: Knives Out, film del 2019 con Daniel Craig (5 Giugno); Johnny English Strikes Again che ci racconta le vicende della spia britannica più simpatica di sempre, costretta a tornare a lavoro anche dopo la pensione(6 Giugno); Il Ladro Di Giorni film italiano con Riccardo Scamarcio (15 Giugno); D.N.A.: Decisamente Non Adatti film italiano del 2020 con Anna Foglietta (19 Giugno); Halloween film del 2018 diretto da David Gordon Green, ultimo capitolo dell’acclamata serie creata da Carpenter (20 Giugno); Belle Et Sébastien 3: Amici Per Sempre (22 Giugno).

Film e Serie Tv da rivedere su Amazon Prime Video

Oltre alle serie tv e ai film originali e in esclusiva su Prime Video, il catalogo di Giugno 2020 propone una serie di film da rivedere sulla piattaforma di streaming. Il Primo Giugno si parte con le prime due stagioni di Criminal Minds: Beyond Borders, seguite dalla terza e quarta stagione di The Magicians in arrivo il 21 Giugno.

Per quanto riguarda i film l’elenco è più polposo e potremo rivedere i seguenti film: Temple (Primo Giugno), Hellion (Primo Giugno), Playing It Cool (13 Giugno), Non Sposate Le Mie Figlie! (15 Giugno), Fantozzi 2000 – La Clonazione (15 Giugno), Belle Et Sebastien 2 (22 Giugno), David And Goliath (30 Giugno), Colossal (30 Giugno).