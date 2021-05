Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Edizioni Star Comics del 12 maggio 2021 fra cui spiccano il nuovo rilancio di X-O Manowar (Valiant) e i volumi conclusivi di Real Account e Kuroko’s Basket Replace Plus.

Eccovele nel dettaglio!

Le uscite Edizioni Star Comics del 12 maggio 2021

X-O MANOWAR (2021) 1

di Dennis “Hopeless” Hallum, Emilio Laiso, Ruth Redmond

17×26, B, colore, 96 pp, € 8,90

Aric di Dacia, principe guerriero visigoto del quinto secolo dopo cristo, venne rapito e ridotto in schiavitù dalla razza aliena nota come “la Vigna”. Sfuggito al loro controllo, Aric si è legato alla straordinaria armatura senziente Shanhara, divenendo X-O Manowar, l’arma più potente dell’universo. Tornati sulla Terra ai giorni nostri, Aric e Shanhara usano i loro straordinari poteri per il bene dell’umanità. Ma il genere umano ha altre intenzioni… Quando una forza futuristica si leva per distruggere il pianeta, l’antico re guerriero è l’unico che può resistere!

JOJONIUM 11

di Hirohiko Araki

15×21, cartonato, b/n e col., 292 pp, € 15,90

Sconfitto il portatore dello Stand Wheel of Fortune, che cercava di fermare il loro viaggio nel tragitto dall’India al Pakistan, Jotaro e compagni giungono in un misterioso villaggio avvolto da una strana nebbia, dove li aspetta nientemeno che la vecchia Enya, importante alleata di Dio dotata di un tremendo quanto imprevedibile potere!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 13

di Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

I demoni delle Lune Crescenti Hantengu e Gyokko hanno assalito il villaggio segreto dei forgiatori di katana! Hantengu, che quando viene colpito si divide e aumenta la propria potenza, costringe Tanjiro e Gen’ya a una dura battaglia. Nel frattempo Tokito, la Colonna della Foschia che si cura poco degli altri, vede che Kotetsu sta per essere aggredito da un demone…

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS 10 (di 10)

di Tadatoshi Fujimaki, Sawako Hirabayashi, Ichiro Takahashi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Tetsuya Kuroko si è appena unito alla prima squadra del club di basket della scuola media Teiko. Dopo che Akashi gli dice di volergli parlare, passa l’intero intervallo a cercarlo in giro per la scuola e, durante la ricerca, si imbatte nei compagni titolari del suo team, scoprendo dei lati inaspettati della loro personalità di cui non si era reso conto durante gli allenamenti… Si concludono con questo volume le avventure extra-sportive del mite Kuroko e dei membri della Generazione dei Miracoli!

THE POETRY OF RAN – BOX

di Yusuke Osawa

15×21, B, b/n e col., 164 + 228 pp, con sovraccoperta, € 14,90

La trovatrice Tolue è in viaggio alla ricerca di ispirazione per le sue canzoni. In un villaggio incontra Ran, un giovane guerriero che dà la caccia ai Karma, dei terribili mostri antropofagi che, a causa dell’impurità degli uomini che divorano, diventano sempre più potenti e feroci. Sconfiggendoli, Ran è costretto ad assorbire tutta la loro impurità, assumendo su di sé il loro fato e attirando così il disprezzo della gente. Osservando da vicino il ragazzo mentre combatte fianco a fianco con la morte, Tolue prende la sua decisione: comporrà una canzone su di lui!

Un’epica miniserie seinen dall’eccezionale impatto visivo, composta da due imperdibili volumi raccolti in un box esclusivo!

SAVAGE SEASON 4

di Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Tra Izumi, l’amico d’infanzia di Kazusa per cui lei prova dei sentimenti, e Niina, colei che ha pronunciato per prima la parola “sesso”, sembra nata un’improvvisa complicità. Per colpa della sua crescente diffidenza e del suo senso di inferiorità, Kazusa inizia a perdere di vista la distanza effettiva che c’è tra i due… Così, durante un ritiro scolastico, i tormenti delle cinque studentesse del club letterario cominciano a intrecciarsi tra loro!

REAL ACCOUNT 24 (di 24)

di Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, € 4,70

Dopo innumerevoli sacrifici, i giocatori sono finalmente giunti in cima alla torre e devono fronteggiare l’ultimo boss, il vero Marble, il più grande e crudele dei nemici! L’identità di questo misterioso personaggio, lo scopo della società di Real Account e la trappola che si cela nell’ultimo game stanno per essere svelati… L’ultimo, imperdibile volume della serie più “social” del momento!

TALES OF WEDDING RINGS 9

di Maybe

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Allo scopo di ottenere il potere necessario a opporsi al Re dell’Abisso, Sato e Hime si sono divisi. Il ragazzo, grazie ai duri sforzi di Saphir e Amber, riesce ad avvicinarsi alla spada del precedente Re degli Anelli, ma le parole dell’Imperatore si rivelano a dir poco inaspettate! L’addestramento magico di Hime, nel frattempo, sembra giunto a un punto di stallo, quand’ecco che incontra una misteriosa donna che le dà qualche consiglio…

P&ME – POLICEMAN AND ME 12

di Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Kako e i suoi amici si riuniscono per festeggiare il compleanno di Yui e la ragazza, che sembrava poco propensa all’idea, alla fine comincia a mostrare un po’ di entusiasmo… Ma proprio quando a Kako pareva che la distanza tra loro cominciasse a diminuire, ecco saltar fuori il padre dell’amica, da poco uscito di prigione…

