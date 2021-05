Attraverso i profili social ufficiali della casa editrice sono state diffuse le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 12 Maggio 2021. Si tratta di una settimana particolarmente ricca di debutti fra cui 86 – Eighty Six 1, Black Jack 1, Karma of Purgatory 1 e soprattutto le due attesissime serie Li Troviamo Solo Quando Sono Morti 1 e Seven Secrets 1

Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 12 Maggio 2021

Le uscite J-POP Manga del 12 Maggio 2021

86 – Eighty Six 1

di Asato Asato, Motoki Yoshihara

€ 6,50

La Repubblica di San Magnolia è una nazione unita sotto una bandiera dai cinque colori, con un governo solido e dedito al mantenimento del benessere dei suoi orgogliosi cittadini. Da 9 anni questo paese è in guerra con il suo vicino, l’Impero Giad, che dispone di un’avanzata tecnologia bellica consistente in una serie di droidi militari auto-guidati chiamati Legion. In risposta alla minaccia, la Repubblica innalza un muro difensivo attorno ai suoi 85 distretti e respinge l’attacco nemico utilizzando i Juggernaut, comandati a distanza dagli Handler, strateghi militari localizzati nel centro di comando della capitale. Ufficialmente la Repubblica ottiene vittorie senza perdite ma la verità è ben diversa…ogni Juggernaut è infatti pilotato dai cittadini abbandonati nell’86esimo distretto: i Colorata, una minoranza discriminata e perseguitata dal governo in mano alla maggioranza Alba. Abbandonati fuori dalle mura e obbligati a battersi per la difesa della Repubblica che non li considera neanche umani, Shin “The Undertaker” e i suoi compagni d’arme dovranno affidarsi alla guida della giovane Handler, Lena Milìzé, appartenente ad una casata nobiliare degli Alba. Riusciranno i due comandanti a cambiare le sorti della guerra e a far cessare le discriminazioni del governo di San Magnolia?!

Black Jack 1 (Osamushi Collection)

di Osamu Tezuka

€ 12,00

Se nessun ospedale può più aiutarti, se la scienza considera il tuo caso una causa persa, in Giappone c’è un medico che fa al caso tuo… Purché tu abbia qualche milione di yen per il suo compenso e pochi scrupoli morali. Nel 1973, attingendo alla sua educazione medica, Osamu Tezuka crea uno dei suoi personaggi più iconici: Black Jack, chirurgo senza licenza e pronto ad accettare ogni richiesta, non importa se illegale o impossibile.

Blue Period 5

di Tsubasa Yamaguchi

€ 6,50

Nonostante gli imprevisti, la prima prova di yatora si è conclusa al meglio ma, quando viene a sapere che Ryuji ha rinunciato a sostenere l’esame, concentrarsi per preparare al meglio la seconda prova diventa impossibile… Questa è la storia sul raggiungimento dei propri sogni che ci ricorda come il mondo riservi sempre nuove prove!

Hell’s Paradise – Jigokuraku 10 di 12

di Yuji Kaku

€ 5,90

Avversari assetati di sangue, mostri demoniaci, tradimenti e azione esplosiva: uno shonen che vi lascerà a bocca aperta! Unite le forze per recuperare l’elisir, i prigionieri e gli Asaemon della prima spedizione, seppur a prezzo di diversi sacrifici, riescono a sconfiggere i tensen. Subito dopo, però, la tanto attesa nuova spedizione guidata da Shugen giunge finalmente nell’Horai. Nel frattempo, Rien comincia a muoversi per realizzare il proprio maestoso piano per invadere il Giappone.

Karma of Purgatory 1

di Shun Hirose, Negi Haruba

€ 5,90

L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Proprio quando sta per convincersi che una vita più felice sia possibile, il fato gli gioca uno scherzo crudele che lo spinge addirittura al suicidio. Ma non è finita: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre però di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!

Kingdom 46

di Yasuhisa Hara

€ 6,90

Ce la faranno i due giovani fratelli, arcieri provetti incontrati fra gli aspiranti nuovi membri, a diventare la chiave del risveglio della compagnia Fei Xin?! Il regno di Qin progetta la grande guerra contro Zhao per unificare la Cina e, per evitare una battaglia campale, gli strateghi studiano un modo per anticipare le mosse del primo ministro nemico Li Mu. Riusciranno nel loro intento?

Tokyo Revengers 4

di Ken Wakui

€ 6,50

Takemichi, un ex teppista buono a nulla, torna indietro nel tempo di dodici anni per salvare la vita di Hinata, la sua amatissima fidanzata delle medie. Nonostante tenti di tutto per evitare la morte di Draken, alla fine Kiyomasa riesce comunque ad accoltellarlo, lasciandolo a terra esanime… Il futuro non può davvero essere cambiato? Inizia qui la vendetta di Takemichi!

Le uscite Edizioni BD del 12 Maggio 2021

Boom!Bastic Bundle

€ 30,00

Pack esclusivo per le fumetterie contenente: una copia cad. di LI TROVIAMO SOLO QUANDO SONO MORTI 1 e SEVEN SECRETS 1; in omaggio, una CARTOLINA di LI TROVIAMO SOLO QUANDO SONO MORTI, autografata dal disegnatore Simone Di Meo; in omaggio, una CARTOLINA di SEVEN SECRETS 1, autografata dal disegnatore Daniele Di Nicuolo.

Li Troviamo Solo Quando Sono Morti 1

di Al Ewing, Simone di Meo

Il capitano Malik e l’equipaggio del Vihaan II solcano lo spazio alla ricerca di risorse utili alla razza umana, che raccolgono da giganteschi cadaveri di divinità aliene che fluttuano ai margini del cosmo. Tuttavia, mentre per le altre navi autoptiche come la sua non si tratta che di un’operazione di recupero di carne, minerali e metalli, per Malik è l’opportunità di soddisfare un’ossessione: essere il primo a trovare un dio ancora vivente. Una missione nella missione che condurrà l’equipaggio del Vihaan II negli angoli più oscuri dello spazio…a meno che le persone sulle loro tracce non riescano a fermarli prima!

Seven Secrets 1

di Tom Taylor, Daniele di Nicuolo

Per secoli, l’Ordine si è affidato a Custodi e Detentori per proteggere il mondo da sette dei segreti più sconvolgenti della Storia, che oggi mantiene al sicuro all’interno di sette valigette. Quando la sua fortezza viene attaccata da un nemico che sa troppo e che è disposto a uccidere per ottenere ciò che vuole, l’intero Ordine deve affrontare la sua più grande paura: che i segreti possano essere rivelati al mondo, mettendolo in pericolo. Toccherà al più recente affilato dell’Ordine, Caspar, scoprire la verità dei segreti prima che lo faccia il nemico, e difendere tutto dal potere di poche pesantissime parole nascoste dall’inizio dei tempi!

