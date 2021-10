Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state annunciate le uscite J-POP Manga e BD del 13 ottobre 2021. Da segnalare FRIEREN – Oltre la fine del viaggio 1 e SHOWA – una storia del Giappone 1.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le uscite J-Pop Manga ed Edizioni BD del 13 ottobre 2021

Le uscite J-Pop Manga del 13 ottobre 2021

FRIEREN – Oltre la fine del viaggio 1

di Kanehito Yamada, Tsukasa Abe

Prezzo: € 5,90

L’elfo mago Frieren e i suoi coraggiosi compagni d’avventura hanno sconfitto il Re Demone, portando finalmente la pace nella loro terra. Ora gli eroi possono intraprendere strade diverse, ma accomunati dall’obiettivo di vivere una vita tranquilla. In qualità di elfo, Frieren è destinata a un’esistenza lunghissima e a sopravvivere al resto del gruppo: come potrà fare i conti con la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare appagamento nella propria vita e a imparare a comprendere cosa significa vivere, per gli esseri umani che la circondano?

SHOWA – una storia del Giappone 1

di Shigeru Mizuki

€ 19,00

Uno dei più grandi capolavori del manga arriva finalmente in Italia! II maestro Shigeru Mizuki ripercorre con il suo stile unico la storia del Giappone del periodo Showa (1926-1989), accompagnandoci nei momenti chiave del ventesimo secolo attraverso gli occhi di un narratore sensibile e onesto. Accostando momenti di drammatico fotorealismo alla sintesi grafica cartoonesca che lo ha reso celebre con Kitaro, Mizuki sovrappone il racconto della storia alla sfera dei sentimenti, oscillando tra senso della meraviglia e satira graffiante senza sconti.

HANAKO KUN – i 7 misteri dell’Accademia Kamome – 12

di Aida Iro

Prezzo: € 5,90

Nene sta disperatamente cercando di fuggire dal mondo fittizio creato dal quarto dei sette misteri scolastici, Shijima dell’aula di arte. Nel tentativo di persuadere Hanako ad aiutarla, la ragazza vuota il sacco… ma i veri sentimenti del giovane fantasma sono una vera sorpresa! L’arco narrativo “Il castello in aria” giunge finalmente alla sua conclusione!

Shadows House 4

Di somato

Prezzo: € 6,50

Il debutto, la cerimonia per diventare “adulti”, è giunto alle fasi finali. I residenti del terzo piano osservano con grande interesse… Quando i membri del casato Shadow ottengono un’espressione, il lato oscuro della villa viene rivelato…

Gundam Unicorno 16 – BAND DESSINÉE

di Harutoshi Fukui, Kouzoh Ohmori

Prezzo: € 6,90

Universal Century 0096. A pochi anni dalla conclusione del conflitto contro Neo Zeon, il desiderio d’indipendenza degli spazionoidi è ancora forte e il gruppo terrorista noto come “Maniche” cerca di impossessarsi del misterioso Scrigno di Laplace. I ribelli agiscono e, nonostante i tentativi della principessa Audrey e dello studente Banagher di fermarli, il piano riesce. Una nuova guerra esplode, mentre Banagher entra in possesso del potentissimo Gundam Unicorn…

Metamorfosi – Vol. 5

Di Kaori Tsurutani

Prezzo: € 9.90

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili. In un torrido giorno d’estate, una donna settantacinquenne scopre in libreria un genere di fumetti che non aveva mai sentito nominare prima, il Boy’s Love, e ne è subito rapita. Un interesse che imparerà a navigare con l’aiuto della commessa

adolescente, in quella che diventerà una passione da condividere, motore di una dolce e imprevedibile sorellanza.

Le uscite Edizioni BD del 13 ottobre 2021

CRITICAL ROLE: VOX MACHINA – LE ORIGINI 2

di Matthew Mercer, Jody Houser, Olivia Samson, Msassyk e Ariana Maher

Prezzo: € 16,00

Dopo gli avventurosi disastri di Stillben, il party nato dalla prima campagna di Critical Role si mette in viaggio per una nuova missione: affrontare una minaccia dal passato che ha messo nel mirino Grog! Quando il gigante buono sparisce nel bel mezzo della notte, Vox Machina rischia di sfaldarsi con l’addio di un altro membro, ma due nuovi arrivi e le sfide di demoni infernali e boschi glaciali cementeranno le fondamenta del gruppo… Sarà abbastanza per opporsi alla sfortuna che lo perseguita?

HEXED 2 – La meretrice & la ladra

di Micheal Alan Nelson, Emma Rios e Dan Mora

Prezzo: € 16,00

Lucifer, Raina e Val sono sopravvissute al primo scontro con Madame Cymbaline, anche se hanno eprso la base delle loro operazioni e sono ora finite al centro dell’attenzione della spietata boss del mondo del crimi sovrannaturale. Una situazione che anche l’altra “madre adottiva” di Luci, la Meretrice, intende sfruttare per portare a termine un piano in moto da secoli, che le scaatenerà contro l’ira di demoni e divinità e le porterà vià ciò che ha di più caro.

