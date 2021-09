Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini DC Italia del 16 Settembre 2021. Da segnalare l’uscita del volume Batman – Il Mondo, in occasione del Batman Day 2021, anche nella sua edizione Deluxe, del secondo Absolute Swamp Thing di Alan Moore, già precedentemente annunciato, dell’omnibus Batman Knightfall e la nuova edizione di Batman: Amore Folle.

Le uscite Panini DC Italia del 16 Settembre 2021

DC Absolute Swamp Thing di Alan Moore 2

Autori: Alan Moore, Steve Bissette, Rick Veitch, John Totleben, Autori vari

20.5X31, 448 pp., Cartonato con slipcase, 50,00€

Contiene Saga of the Swamp Thing #35/49

Nuovo appuntamento con l’opera che ha imposto Alan Moore come uno dei migliori sceneggiatori di sempre! Sfruttando l’horror come cornice per l’esplorazione di problemi sociali e politici, il Bardo di Northampton, Stephen Bissette e John Totleben hanno riscritto le regole del fumetto seriale… con un capolavoro senza tempo! Le storie che negli anni 80 hanno completato la trasformazione della mitologia di Swamp Thing, aprendo nuove possibilità al mondo dei comics. Una nuova colorazione per una prestigiosa edizione con cofanetto!

DC Omnibus Batman: Knightfall 1

Autori: Doug Moench, Graham Nolan, Chuck Dixon, Alan Grant, Autori vari

18.3X27.7, 960 pp., Cartonato + sovracover, 85,00€

Contiene Batman (1994) #484/500, Batman: Shadow of the Bat (1992) #16/18, Batman: Vengeance of Bane (1993) #1, Detectives Comics (1937) #654/666, Showcase 93 (1993) #7/8

Una dell saghe più importanti e amate del Cavaliere Oscuro finalmente in edizione omnibus! Gothman City è sotto assedio, e Bruce Wayne sarà costretto ad andare oltre i prorpi limiti! Nel frattempo il criminale noto come Bane sta tramando nell’ombra…e si prepara a “spezzare” per sempre l’Uomo Pipistrello!

DC Vertigo Deluxe Batman: Amore Folle

Autori: Paul Dini, Bruce Timm

18.3X27.7, 144 pp., Cartonato, 19,00€

Contiene Batman: Mad Love Deluxe Edition

Uno dei capisaldi della DC in un’edizione speciale! Scopriamo le origini di Harley Quinn, mentre prova a conquistare Joker eliminando… il Cavaliere Oscuro! Un libro ricco di contenuti speciali: decine di layout, dietro le quinte, un’introduzione di Paul Dini e una postfazione di Bruce Timm! Dalle menti che hanno creato il capolavoro d’animazione Batman: The Animated Series!

DC Library Legion Lost

Autori: Pascal Alixe, Andy Lanning, Dan Abnett, Olivier Coipel

17X26, 288 pp., Cartonato, 30,00€

Contiene Legion Lost (2000) #1/12

La Legione dei Super-Eroi è arrivata là dove nessun uomo è mai arrivato prima! Una frattura nel tessuto spazio-temporale ha spedito i Legionari all’altro capo dell’universo conosciuto. Cosa è successo a Element Lad? E riuscirà la new entry Shikari a ricondurre a casa i nostri eroi? Un moderno classico del fumetto di fantascienza scritto magistralmente da Dan Abnett e Andy Lanning e disegnato da un giovanissimo Olivier Coipel!

