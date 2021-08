Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 360 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di ottobre 2021. Parte ufficialmente l’era Infinite Frontier con il one-shot che fa da apripista e il rilancio delle serie regolari, molte delle quali con nuovi team creativi. Ricchissima la proposta in termini di volumi e ristampe fra cui CATWOMAN DI ED BRUBAKER VOL. 1, BATMAN: TERRA UNO VOL. 3, DC OMNIBUS: BATMAN DI PAUL DINI e SANDMAN PRESENTA – COFANETTO COMPLETO. Da segnalare anche la prosecuzione della collana DC Best Seller con gli episodi scritti da Scott Snyder prima del rilancio New 52.

Le novità Panini DC Italia di ottobre 2021

Le novità Panini DC Italia di ottobre 2021

BATMAN: L’IMPOSTORE 1

Autori: Mattson Tomlin, Andrea Sorrentino

17×26, S., 48 pp., col., € 3

Contiene: Batman: The Imposter (2021) #1

In contemporanea con gli Stati Uniti, una storia in tre parti ambientata nei primi anni di attività di Batman! Un misterioso assassino sta macchiando la reputazione dell’Uomo Pipistrello, ma chi è stato a scatenarlo? L’esordio fumettistico di Matt Tomlin, apprezzatissimo sceneggiatore cinematografico! Il grande ritorno al Cavaliere Oscuro di Andrea Sorrentino dopo il successo di Joker: Il sorriso che uccide e Batman: Il killer che sorride!

BATMAN 33

Autori: John Ridley, Nick Derington, Laura Braga

17×26, S., 48 pp., col., € 5

Contiene: Future State: The Next Batman (2021) #3/4

Continuano le avventure del nuovo Batman in un cupo scenario futuristico! Il Cavaliere Oscuro ha catturato due assassini e ora deve decidere se lasciarli nelle mani del Magistero… o assicurare loro un giusto processo! Una battaglia all’ultimo sangue in cui il nuovo Pipistrello dovrà lottare non solo per la vita, ma anche per il senso di giustizia! Un altro emozionante capitolo di Future State ambientato sui tetti di Gotham City!

BATMAN 34

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora

17×26, S., 48 pp., col., € 5

Contiene: Future State: Dark Detective (2021) #3/4

Bruce Wayne incontra il nuovo Batman di Gotham City! Il Detective Oscuro sta per fare la propria mossa per mettere fine all’oppressivo regime del Magistero, ma prima i due campioni della giustizia hanno questioni in sospeso… E come finirà la sfida che si profila fra Bruce e il malvagio Peacekeeper-01? Continua l’emozionante reinterpretazione dell’Uomo Pipistrello in chiave Future State!

BATMAN/SUPERMAN 16

Autori: Gene Luen Yang, Ben Oliver

17×26, S., 24 pp., col., € 3

Contiene: Future State: Batman/Superman (2021) #2

La conclusione della minisaga legata a Future State! Superman è caduto nelle profondità delle caverne di kryptonite e ora è alla mercé di un Professor Pyg orribilmente trasformato. Tocca a Batman scoprire cosa c’entri il Magistero con tutto questo e salvare l’Uomo d’Acciaio prima che sia troppo tardi! Testi del due volte premio Harvey Gene Luen Yang e disegni dello spettacolare Ben Oliver (Multiversity)!

WONDER WOMAN 20

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Jen Bartel, Alitha Martinez, AA.VV.

17×26, S., 48 pp., col., € 5

Contiene: Future State: Immortal Wonder Woman (2021) #2

La Rovina è arrivata. Superman non l’ha fermata. Darkseid nemmeno. In piedi resta solo Wonder Woman, l’unica speranza per il futuro dell’universo. Ma la forza dell’immortale Principessa delle Amazzoni sarà abbastanza questa volta? In un altro futuro, intanto, Nubia indaga su alcuni manufatti scomparsi e su un pericoloso complotto…

HARLEY QUINN 14

Autori: Stephanie Phillips, Robbie Thompson, Simone Di Meo, Javier Fernandez

17×26, S., 48 pp., col., € 5

Contiene: Future State: Harley Quinn (2021) #2, Future State: Suicide Squad (2021) #2

Continua Future State, la saga che ci mostra il futuro dell’Universo DC! Harley Quinn è finalmente riuscita a guadagnarsi la fiducia dello Spaventapasseri, ma Maschera Nera continua a interferire nel suo piano: chi avrà la meglio? Simone Di Meo disegna la seconda parte di un’arrembante avventura dedicata all’Arlecchina del Crimine! La Suicide Squad del futuro ha una sola missione: recuperare Amanda Waller! E per farlo potrebbe essere costretta ad affrontare… la Justice League!

JUSTICE LEAGUE 17

Autori: Joshua Williamson, Robson Rocha, Ram V, Marcio Takara

17×26, S., 48 pp., col., € 5

Contiene: Future State: Justice League (2021) #2

Esiliati su un pianeta lontano, i membri della nuova Justice League sospettano ci sia un traditore tra le loro file! L’Hyperclan arriva sulla Terra e questo potrebbe significare la fine di ogni cosa! La Justice League Dark tenta un piano disperato per sconfiggere l’esercito di Merlino! L’esplosivo finale del ciclo Future State per la Justice League, scritto da Joshua Williamson e Ram V!

AQUAMAN 15

Autori: Brandon Thomas, Daniel Sampere

17×26, S., 24 pp., col., € 3

Contiene: Future State: Aquaman (2021) #2

L’imperdibile ultimo numero, con una storia speciale di Future State! Le avventure dei futuri Aquaman e Aquawoman! Jackson Hyde e Andy Curry sperduti in dimensioni ostili. Brandon Thomas e Daniel Sampere ci portano anni nel futuro!

INFINITE FRONTIER 0

Autori: James Tynion IV, Brian M. Bendis, Joshua Williamson, Geoff Johns, AA.VV.

17×26, S., 64 pp., col., € 6

Contiene: Infinite Frontier (2021) #0

La nuova era dell’Universo DC comincia qui! Batman: Death Metal ci ha permesso di esplorare i pericoli del Multiverso Oscuro, mentre Future State ci ha mostrato quale potrebbe essere il destino degli eroi DC… ma cosa ci riserva il presente? A Gotham City, Joker prepara un attacco inaspettato. A Belle Reve, Amanda Waller pianifica l’invasione dell’Arkham Asylum. Nella Sala della Giustizia, la Justice League decide di allearsi con Black Adam… I più grandi autori DC si uniscono per darci un’anticipazione delle grandi storie che leggeremo nei prossimi mesi!

JOKER 1

Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Guillem March, Mirka Andolfo

17×26, S., 32 pp., col., € 3

Contiene: The Joker (2021) #1

Direttamente dalle pagine di Infinite Frontier, arriva un nuovo mensile dedicato a Joker! Il nemico per eccellenza di Batman è l’uomo più ricercato degli Stati Uniti, ma è riuscito a fuggire all’estero. Riuscirà un James Gordon ormai prossimo alla pensione a trovare un modo per catturarlo? Inoltre, torna la perfida Punchline, in una storia disegnata da Mirka Andolfo!

SUPERMAN 25

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Phil Hester

17×26, S., 48 pp., col., € 5

Contiene: Superman (2018) #29, Action Comics (1938) #1029

La Golden Age, una storia completa in due parti! Superman e figlio in missione nello spazio! Chi c’è dietro l’alieno che ha attaccato Superman e Superboy? L’esordio di un nuovo super-team creativo: Phillip Kennedy Johnson e Phil Hester!

FLASH 18

Autori: Jeremy Adams, Brandon Peterson, Marco Santucci, David Lafuente

17×26, S., 48 pp., col., € 5

Contiene: Flash (2016) #768

L’ex Velocista Scarlatto Wally West decide che è arrivato il momento di andare in pensione! Nel nuovo Multiverso Infinito, Barry Allen potrà fare a meno del suo pupillo, e il mondo di un secondo Flash? La prima apparizione della nuova Justice League guidata da Freccia Verde! Inizia un nuovo corso per il mensile di Flash, guidato da Jeremy Adams e con protagonisti tutti i velocisti DC!

LANTERNA VERDE 18

Autori: Geoffrey Thorne, Marco Santucci, Dexter Soy

17×26, S., 32 pp., col., € 3

Contiene: Green Lantern (2021) #1

Comincia qui la nuova serie di Lanterna Verde! I Guardiani dell’Universo partecipano a un summit per decidere chi siano i poliziotti galattici più adatti a proteggere l’universo dai pericoli su grande e piccola scala… Che ruolo avrà in tutto questo la giovane Keli Quintela? E per il Corpo delle Lanterne Verdi sarà la fine o un nuovo inizio? Un perfetto punto di partenza per nuovi lettori!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 18

Autori: Scott Snyder, Jock, Francesco Francavilla

16×21, B., 112 pp., col., € 4.90

Contiene: Detective Comics (1938) #871/874

A grande richiesta, il tascabile dedicato a Batman continua! Si torna agli esordi di Scott Snyder con Lo specchio nero, amatissima saga illustrata da due assi come Jock e Francesco Francavilla. Una serie di brutali omicidi spinge al limite le abilità investigative del Pipistrello, costretto ad affrontare uno dei mali più antichi di Gotham City. Nel frattempo, la vita del Commissario Gordon sta per essere sconvolta da un raggelante ritorno in scena…

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 10

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

16×21, B., 96 pp., col., € 4.90

Contiene: Superman (1987) #10/11, Adventures of Superman (1987) #433/434

Un surplus di superpoteri per Superman! Il palazzo del Daily Planet prende vita ed è in vena di scherzi! La disfida del secolo: Lois Lane contro Cat Grant! Continua la Guerra di bande a Suicide Slum!

BATMAN/CATWOMAN 5

Autori: Tom King, Clay Mann

17×26, S., 32 pp., col., € 3

Contiene: Batman Catwoman (2021) #5

Tom King e Clay Mann continuano a esplorare lo straordinario legame che unisce Batman e Catwoman! Selina Kyle e il Fantasma proseguono il loro confronto, un duello che potrebbe danneggiare il Cavaliere Oscuro quanto Joker! La Donna Gatto riuscirà finalmente a capire quale sia il vero obiettivo di Andrea Beaumont? Nel futuro, invece, sta per entrare in scena Harley Quinn!

RORSCHACH 7

Autori: Tom King, Jorge Fornés

17×26, S., 24 pp., col., € 3

Contiene: Rorschach (2020) #7

Wil Myerson, il fumettista che, sotto la maschera di Rorschach, ha cercato di uccidere un candidato alla presidenza, è stato un riferimento per molti. Possibile che sotto l’influenza di Laura, la complice di Myerson, un altro leggendario autore stia per iniziare a fare il vigilante? Con la straordinaria partecipazione di uno dei protagonisti di Watchmen! Continua la disturbante miniserie che unisce il mondo di Alan Moore e Dave Gibbons alla serie televisiva di Damon Lindelof!

BATMAN: NOËL

Autore: Lee Bermejo

18,3×27,7, C., 112 pp., col., € 18

Contiene: Batman: Noel Deluxe

La storia natalizia per eccellenza dedicata a Batman ritorna in una nuova edizione! Lo spettacolare Lee Bermejo (Joker) scrive e disegna un racconto ispirato a Il canto di Natale di Charles Dickens! Con la partecipazione di nemici legati al presente, al passato e al futuro del Cavaliere Oscuro. Se vorrà uscirne vivo, il Crociato di Gotham dovrà capire cosa significhi davvero essere un eroe…

BATMAN: CITTÀ SPEZZATA

Autori: Brian Azzarello, Eduardo Risso

17×26, C., 152 pp., col., € 18

Contiene: Batman (1940) #620/625

In un volume unico, il ciclo di storie di Brian Azzarello ed Eduardo Risso sulla serie del Cavaliere Oscuro! Il corpo di una donna viene trovato nella discarica di Gotham City, e mentre Batman cerca di risolvere il caso, riflette sulla città oscura che ha reso la sua casa. Ma quando la verità verrà infine a galla, l’Uomo Pipistrello potrebbe perdere le proprie certezze… Una disturbante visione di Gotham City dal celebrato team creativo di 100 Bullets!

SUPERMAN: IDENTITÀ SEGRETA

Autori: Kurt Busiek, Stuart Immonen

17×26, C., 208 pp., col., € 24

Contiene: Superman: Secret Identity (2004) #1/4

Il capolavoro di Kurt Busiek e Stuart Immonen! In un mondo in cui Superman è solo un personaggio a fumetti, Clark Kent odia il proprio nome… ma quando scoprirà di possedere gli stessi poteri del suo omonimo, la sua vita verrà completamente stravolta! Un’imperdibile epica intimista che esplora l’umanità al centro del mito dell’Uomo d’Acciaio!

ROBIN: ANNO UNO

Autori: Chuck Dixon, Scott Beatty, Javier Pulido, Marcos Martín

17×26, C., 216 pp., col., € 25

Contiene: Robin: Year One (2001) #1/4

Le origini di Robin raccontate da un veterano del mondo di Batman: Chuck Dixon! I criminali di Gotham City sono in subbuglio: il Cavaliere Oscuro ha deciso di farsi aiutare da una nuova spalla. E se questo ragazzo diventasse un bersaglio? Anche Alfred Pennyworth è preoccupato per l’incolumità del giovane Dick Grayson, ma sa che la sua presenza potrebbe avere un influsso positivo sulla tormentata vita di Bruce Wayne… Disegni di maestri del fumetto come Javier Pulido (East of West) e Marcos Martin (Amazing Spider-Man).

HARLEY QUINN: BIANCO E NERO + ROSSO

Autori: Paul Dini, Sam Humphries, Mirka Andolfo, Stjepan Sejic, AA.VV.

17×26, C., 232 pp., col., € 27

Contiene: Harley Black, White + Red

Criminale, eroina, psichiatra, folle internata dell’Arkham Asylum… qual è la vera essenza di Harley Quinn? Alcuni dei più grandi autori del mondo del fumetto rispondono a questa domanda firmando nuove, entusiasmati storie dedicate all’Arlecchina del Crimine. Un vero e proprio omaggio all’incredibile percorso editoriale di Harleen, dagli anni 90 a oggi! Inoltre, un’avventura interamente scritta e disegnata da Mirka Andolfo!

IL REGNO

Autori: Mark Waid, Frank Quitely, Ariel Olivetti, Barry Kitson, AA.VV.

17×26, C., 208 pp., col., € 24

Contiene: The Kingdom (1999) #1/2, The Kingdom: Planet Krypton (1999) #1, The Kingdom: Offspring (1999) #1, The Kingdom: Son of the Bat (1999) #1, The Kingdom: Nightstar (1999) #1, The Kingdom: Kid Flash (1999) #1

Il seguito ufficiale dell’acclamata miniserie Kingdome Come, scritto dal suo creatore Mark Waid. Dopo aver visto la sua Terra consumata dall’olocausto, un giovane ragazzo del Kansas ha deciso di incolpare Superman! La disperata e terribile missione di Gog per cancellare la speranza dalla linea temporale! I figli di Batman, Robin, Flash e Plastic Man dovranno dimostrarsi degni del loro retaggio per salvare il mondo!

CATWOMAN DI ED BRUBAKER VOL. 1: SULLE TRACCE DI CATWOMAN

Autori: Ed Brubaker, Darwyn Cooke, Cameron Stewart, Mike Allred, AA.VV.

17×26, C., 336 pp., col., € 32

Contiene: Selina’s Big Score (2002) #1, Detective Comics (1937) #759/762, Catwoman (2002) #1/9

Catwoman è morta… o almeno questo è ciò che vorrebbe farci credere! La Felina Fatale desidera ricostruirsi una vita, e ha deciso di partecipare a una rapina senza precedenti. Circondata da amici e nemici, Selina Kyle si prepara a diventare un punto di riferimento per l’East End di Gotham City. Le storie di Ed Brubaker e Darwyn Cooke che hanno reinventato la Donna Gatto per i lettori del nuovo millennio!

JUSTICE LEAGUE DARK: NELL’OSCURITÀ

Autori: Peter Milligan, Mikel Janin, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, AA.VV.

17×26, C., 392 pp., col., € 36

Contiene: Justice League Dark (2011) #0/13, I, Vampire (2011) #7/8, Justice League Dark Annual (2012) #1

Peter Milligan e Mikel Janin firmano l’esordio della Justice League Dark nell’Universo DC! L’Incantatrice ha scatenato un’ondata di caos in tutto il mondo: chi potrà mai fermare un male troppo potente anche per la Justice League? Shade l’Uomo Cangiante, Madame Xanadu, Deadman, Zatanna, Mindwarp e John Constantine sono l’ultima speranza della Terra… ma ci si potrà fidare di loro? Inoltre, il crossover con I, Vampire, per i disegni di Daniel Sampere e Andrea Sorrentino!

BATMAN VOL. 9: L’ALA DEL TIRANNO

Autori: Tom King, Mikel Janín, Tom Taylor, Otto Schmidt, AA.VV.

17×26, C., 160 pp., col., € 19

Contiene: Batman (2016) #58/60, Batman Annual (2017) #3, Batman: Secret Files (2018) #1

Batman scopre che dietro al caso di Mister Freeze e all’attacco di KGBeast si cela la stessa mente criminale. Secondo il Pinguino, Bane controlla Gotham da una cella dell’Arkham Asylum. Il Cavaliere Oscuro non si fermerà finché non avrà scoperto la verità! Inoltre, una storia dedicata ad Alfred e al suo rapporto con Bruce Wayne.

MAN-BAT: ILLUSIONI

Autori: Dave Wielgosz, Sumie Katar

17×26, B., 120 pp., col., € 13

Contiene: Man-Bat (2021) #1/5

Un grande ritorno per lo storico avversario del Cavaliere Oscuro! Kirk Langstrom ha combattuto Man-Bat, il suo mostruoso alter ego, per anni… ma adesso sta per scatenare la sua rabbia su Gotham City a causa dello Spaventapasseri! Per fermare il piano del Signore della Paura, dovrà affrontare nientemeno che Harley Quinn, la Suicide Squad e Batman!

BATMAN: TERRA UNO VOL. 3

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

17×26, C., 160 pp., col., € 19

Contiene: Batman: Earth One (2014) vol. 3

Possibile che Harvey Dent sia tornato? La banda di criminali che ha scaraventato Gotham City nel terrore sostiene di essere finanziata proprio da lui… Tocca a Bruce Wayne scoprire la verità sfruttando la sua rete di agenti, tra i quali militano Alfred Pennyworth, Jim Gordon, Waylon “Killer Croc” Jones e una new entry: Catwoman! L’ultima parte della trilogia dedicata alla versione alternativa di Batman ideata dagli autori di Doomsday Clock!

BIZARRO COMICS

Autori: Kyle Baker, Dylan Horrocks, Eddie Campbell, Craig Thompson, AA.VV.

18,3×27,7, C., 440 pp., col., € 41

Contiene: Bizarro Comics, Bizarro World

Come sarebbero i fumetti dei supereroi DC se scaturissero dalla mente contorta di Bizarro, il folle doppelgänger di Superman? Matt Groening, Jeff Smith, Paul Pope e tanti altri grandi autori del fumetto underground rispondono alla domanda con alcune delle storie più fuori di testa che leggerete mai! Batman, Wonder Woman, Flash e la Justice League affidati alle cure di talenti molto estrosi e ai loro peculiari stili di narrazione, per un volume diverso da ogni altro della vostra libreria! Inoltre, Bizarro World, il sequel mai pubblicato in Italia firmato da autori del calibro di Farel Dalrymple, Harvey Pekar, Jaime e Gilbert Hernandez, Peter Bagge e Scott Morse!

WE3

Autori: Grant Morrison, Frank Quitely

18,3×27,7, C., 108 pp., col., € 18

Contiene: We3 (2004) #1/3

Tre animali domestici – un cane, un gatto e un coniglio – vengono trasformati in cyborg da combattimento da un sinistro programma bellico. Sono solo dei prototipi, e ora che i test sono stati completati, stanno per essere permanentemente “congedati”… sempre che non scappino via! Un western manga da due maestri del fumetto britannico pieno di nuove soluzioni narrative e grande pathos! Dal talento di Grant Morrison e Frank Quitely, l’amatissimo team creativo di Flex Mentallo, All Star Superman, Batman, New X-Men e The Invisibles!

JUSTICE LEAGUE SPECIAL: GENERATIONS

Autori: Dan Jurgens, Robert Venditti, Ivan Reis, Bryan Hitch, AA.VV.

17×26, B., 168 pp., col., € 16

Contiene: Generations Shattered (2021) #1, Generations Forged (2021) #1

Un pericolo di proporzioni cosmiche minaccia il nuovo e il vecchio Multiverso! Il più insolito gruppo di eroi mai riunito affronta un misterioso avversario dai poteri inimmaginabili. Il Batman originale, Kamandi, Starfire, Booster Gold, Dr. Light, Steel e Sinestro in una corsa contro il tempo per salvare ogni cosa. Dalle pagine di Batman: Death Metal, il racconto generazionale definitivo dell’Universo DC!

SUPERGIRL VOL. 4: INFETTA

Autori: Jody Houser, Rachael Stott

17×26, B., 144 pp., col., € 14

Contiene: Supergirl (2016) #37/42

Supergirl è stata infettata dal Batman che Ride! Il virus proveniente dal Multiverso Oscuro ha corrotto l’animo di Kara Zor-El trasformandola in una creatura pericolosa per sé e per il mondo circostante. Gli abitanti di Smallville devono confrontarsi con questa nuova sedicente eroina desiderosa di vegliare su di loro… che lo vogliano o meno! Riuscirà Wonder Woman dove Batman e Superman hanno fallito a redimere la Ragazza d’Acciaio?

DC OMNIBUS: BATMAN DI PAUL DINI

Autori: Paul Dini, Dustin Nguyen, Derek Fridolfs, Don Kramer, AA.VV.

18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1032 pp., col., € 89

Contiene: Detective Comics (1937) #821/824, #826/828, #831, #833/834, #837/841, #843/850, #852, #1000, DC Universe Holiday Special (2009) #1, Batman (1939) #685, Batman: Streets of Gotham (2009) #1/4, #7, #10/14, #16/21, Batman: Gotham Knights (2000) #14, Batman: Black & White (2002) vol. 2, Batman: Black and White (2013) #3, Batman Annual (2017) #1

Le storie a fumetti del leggendario co-creatore della serie animata di Batman finalmente raccolte in un massiccio ed elegante Omnibus! Dall’incredibile viaggio dell’Uomo Pipistrello raccontato su Detective Comics alla via della vendetta percorsa da Catwoman per distruggere Hush! Con la partecipazione di Joker, l’Enigmista, Poison Ivy, Zatanna e Harley Quinn! L’eccezionale carriera di Paul Dini al centro di un volume imperdibile per ogni appassionato del Cavaliere Oscuro.

DC CLASSIC: LANTERNA VERDE VOL. 2

Autori: John Broome, Gardner Fox, Gil Kane, Mike Sekowsky

17×26, C. con sovraccoperta, 352 pp., col., € 28

Contiene: Green Lantern (1960) #10/22

Un nuovo volume dedicato alle avventure originali di Hal Jordan! La Lanterna Verde più famosa di sempre affronta nuove minacce nelle atmosfere dei mitici anni Sessanta. Con la partecipazione di Flash e il grande ritorno di Sinestro, la Lanterna rinnegata del pianeta Korugar! Contiene storie leggendarie come Il pericolo del mondo giallo e Prigionieri dell’anello del potere!

DIAL H FOR HERO VOL. 2: I NUOVI EROI DI METROPOLIS

Autori: Sam Humphries, Joe Quinones, Michael Avon Oeming, Colleen Doran, AA.VV.

17×26, B., 152 pp., col., € 15

Contiene: Dial H For Hero (2019) #7/12

Il gran finale della serie più eclettica e citazionista dell’etichetta di Brian M. Bendis! Mentre si stanno adattando al ruolo di più giovani eroi di Metropolis, Miguel e Summer scoprono che combattere il male non aiuta a pagare le bollette! Mister Thunderbolt e l’Operatore, nel frattempo, sono in corsa per reclamare i due rimanenti Dischi H, con l’intero Multiverso in bilico! Tutto conduce allo scontro finale tra Miguel e il suo più pericoloso avversario… se stesso!

DC ABSOLUTE: DAYTRIPPER

Autori: Gabriel Bá, Fábio Moon

20,5×31, C. con slipcase, 264 pp., col., € 40

Contiene: Daytripper (2010) #1/10

Quali sono i giorni più importanti della tua vita? L’intera esistenza dello scrittore Brás de Oliva Domingos, dai suoi amori ai suoi lutti. L’analisi lucida e memorabile della vita di un uomo, in cui ogni singolo momento diventa un’avventura a sé! Un capolavoro moderno di lirismo e schiacciante verità magistralmente orchestrato da Fábio Moon e Gabriel Bá!

SANDMAN PRESENTA – COFANETTO COMPLETO

Autori: Neil Gaiman, Bill Willingham, Mike Carey, James Robinson, AA.VV.

€ 150

Contiene: Sandman presenta voll. 1/10

Dopo il successo del primo cofanetto, la Sandman Library ritorna per presentare le migliori storie tratte dalle serie ancillari dell’opera di Neil Gaiman! Pubblicato fra il 1988 e il 1996, Sandman ha ridefinito il mondo della narrativa a fumetti, dando vita a numerosi spin-off realizzati dai fumettisti più importanti del panorama internazionale. Per la prima volta, i migliori racconti ambientati nell’universo narrativo di Sogno stanno per essere raccolti in dieci volumi che trovano posto in un elegante cofanetto! Il modo migliore per continuare a prepararsi all’avvento della serie TV Netflix!

SANDMAN PRESENTA: I PICCOLI ETERNI

Autore: Jill Thompson

17×26, B., 120 pp., col., € 13

Contiene: The Little Endless Storybook, Delirium’s Party: A Little Endless Storybook

SANDMAN PRESENTA: LA TESSALIADE E MERV TESTA-DI-ZUCCA

Autori: Bill Willingham, Shawn McManus, Mark Buckingham

17×26, B., 160 pp., col., € 16

Contiene: Sandman Presents: The Thessaliad (2002) #1/4, Sandman Presents: Merv Pumpkinhead #1, Agent of D.R.E.A.M. (2000) #1

SANDMAN PRESENTA: THESSALY – STREGA SU COMMISSIONE

Autori: Bill Willingham, Shawn McManus, Mark Buckingham, Kevin Nowlan, AA.VV.

17×26, B., 144 pp., col., € 14

Contiene: The Sandman Presents: Thessaly – Witch for Hire (2004) #1/4, The Sandman Presents: Everything You Always Wanted to Know About Dreams… but Were Afraid to Ask (2001) #1

SANDMAN PRESENTA: DEATH

Autori: Neil Gaiman, Chris Bachalo, Mark Buckingham, Mark Pennington, AA.VV

17×26, B., 256 pp., col., € 21

Contiene: Death: The High Cost of Living (1993) #1/3, Death: The Time of Your Life (1996) #1/3, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #2, 9/11: The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember (2001) #2, Death Talks about Life (1994) #1, Absolute Death

SANDMAN PRESENTA: LE FURIE E PETREFAX

Autori: Mike Carey, John Bolton, Steve Leialoha

17×26, B., 200 pp., col., € 18

Contiene: Sandman Presents: The Furies (2002) #1, Sandman Presents: Petrefax (2000) #1/4

SANDMAN PRESENTA: DEAD BOY DETECTIVES

Autori: Ed Brubaker, Peter Hogan, Bryan Talbot, Michael Zulli

17×26, B., 184 pp., col., € 17

Contiene: Sandman Presents: The Dead Boy Detectives (2001) #1/4, Sandman Presents: Love Street (1999) #1/3

SANDMAN PRESENTA: SANDMAN MIDNIGHT THEATRE E DESTINO

Autori: Neil Gaiman, Matt Wagner, Teddy Kristiansen, Alisa Kwitney, AA.VV.

17×26, B., 248 pp., col., € 21

Contiene: Sadman Midnight Theatre (1995) #1, Destiny: A Chronicle of Deaths Foretold (1996) #1/3, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #1, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #3

SANDMAN PRESENTA: SANDMAN PRESENTA: LA RAGAZZA CHE VOLEVA ESSERE DEATH

Autori: Caitlín R. Kiernan, Dean Ormston

17×26, B., 104 pp., col., € 13

Contiene: The Girl Who Would Be Death (1999) #1/4

SANDMAN PRESENTA: IL CORINZIO E BAST

Autori: Darko Macan, Danijel Žeželj, Caitlín R. Kiernan, Joe Bennett

17×26, B., 160 pp., col., € 16

Contiene: Sandman Presents: The Corinthian (2001) #1/3, Sandman Presents: Bast (2003) #1/3

SANDMAN PRESENTA: WITCHCRAFT

Autori: James Robinson, Teddy Kristiansen, Peter Snejbjerg, Michael Zulli, AA.VV.

17×26, B., 224 pp., col., € 19

Contiene: Witchcraft (1994) #1/3, Witchcraft: La Terreur (1998) #1/3

HITMAN VOL. 2: CHI OSA VINCE

Autori: Garth Ennis, John McCrea

18,3×27,7, C., 448 pp., col., € 41

Contiene: Hitman (1996) #15/33

Tommy Monaghan è un assassino a pagamento, e in una città come Gotham le opportunità di lavoro non mancano! Se Tommy ha un giro di amici fidati, lo stesso non si può dire di un certo demone rimatore che è la chiave della salvezza di tutti quanti. E quando la minaccia per Tommy arriva dalla Gran Bretagna, le cose si fanno ancora più serie! Dalla coppia tutta irlandese composta da Garth Ennis (The Boys) e John McCrea (Spider-Man: Get Kraven), il secondo tomo dell’edizione deluxe delle avventure di Hitman!

PREACHER VOL. 6: GUERRA SOTTO AL SOLE

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon, Peter Snejbjerg

17×26, B., 248 pp., col., € 21

Contiene: Preacher (1995) #34/40, Preacher Special: One Man’s War (1998) #1

Un nuovo volume per l’opera di Garth Ennis (The Boys) e Steve Dillon (Hellblazer) che ha ispirato la celebre serie televisiva! La sfida più pericolosa per Jesse Custer, Tulip e Cassidy, soli nel deserto per uno scontro all’ultimo sangue contro i loro nemici. L’ultima battaglia di Jesse contro il Santo degli Assassini e le forze del Graal! Inoltre, le origini segrete di Herr Starr, un uomo con una missione!

