Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 24 giugno 2021. Da segnalarsi Aquaman 13, spillato che chiude la gestione firmata da Kelly Sue DeConnick, ed i volumi Wonder Twins Vol. 1 – Attivazione! e Superman Vol. 4 – Alba nera (DC Rebirth Collection).

Le uscite Panini DC Italia del 24 giugno 2021

Batman 26

Autori: Carlo Pagulayan, Guillem March, Carlos D’Anda, James Tynion IV

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #101/102

È un nuovo giorno per Gotham City dopo gli orrori di Joker War, e la vita di Bruce Wayne sta per prendere una direzione inedita… Ma com’è cambiata la vita della gente comune? E come verrà percepita la missione di Batman dopo l’ordalia appena passata? Chi è il misterioso Ghost-Maker? E perché ha deciso che la città ha bisogno di un nuovo eroe? Ma soprattutto: cosa ci fa Grifter al servizio di Lucius Fox?

Aquaman 13

Autori: Kelly Sue DeConnick, Miguel Mendonça

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #65

Aquaman contro Orm! Mera contro Xebel! Il gran finale della gestione di Kelly Sue DeConnick, con la conclusione della guerra per il trono di Atlantide. Niente sarà più come prima… soprattutto per Arthur e la sua famiglia. Siete cordialmente invitati a un evento speciale che attendevate da anni!

Superman Vol. 4 – Alba nera (DC Rebirth Collection)

Autori: Peter Tomasi, Patrick Gleason, Doug Mahnke, Scott Godlewski, AA.VV.

17×26, C., 176 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Superman (2016) #20/26

C’è qualcosa di losco a Hamilton, e Batman e Robin sono lì per indagare! Superman deve affrontare una serie di misteriose sparizioni prima che sia troppo tardi! Un vecchio nemico ritorna per portare il giovane Superboy sulla cattiva strada! Il cuore dell’Universo DC batte forte nella serie dell’Azzurrone firmata da Peter J. Tomasi e Patrick Gleason!

Wonder Twins Vol. 1 – Attivazione!

Autori: John Byrne, Mark Russell

17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Wonder Twins (2019) #1/6

Se pensate di conoscere i Wonder Twins, preparatevi all’inaspettato! Esiliati dal loro pianeta natale, Zan e Jayna devono affrontare la vita da teenager sulla Terra… dove sono gli outsider degli outsider! Sotto l’occhio vigile di Superman, sono inoltre stagisti alla Sala di Giustizia… cosa potrebbe mai andare storto? Mark Russell (Prez) e Stephen Byrne (Green Arrow) firmano la serie più bizzarra dell’etichetta Wonder Comics!

Wonder Woman 14

Autori: Mariko Tamaki, Mikel Janín

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #759/760

Dopo gli scontri con i Cavalieri dell’Apocalisse e le Moire Oscure, è tempo di un nuovo inizio per Wonder Woman! Il mondo degli uomini sembra più complicato che mai. Tutti vogliono dire la loro sul ruolo di Diana. Nel frattempo, un avversario conosciuto aspetta il momento migliore per colpire… Un nuovo, entusiasmante ciclo di storie firmato da Mariko Tamaki e Mikel Janín!

Batman/Fortnite 4 Punto Zero (Premium Variant)

Autori: Reilly Brown, Christos Gage, Donald Mustard

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #4

Quarto capitolo per la miniserie che unisce il mondo di Batman a quello di Fortnite, il popolare videogioco di Epic Games! Il Pipistrello è imprigionato in un terribile loop temporale! Riuscirà, grazie alle sue straordinarie risorse, a capire come liberarsi? Con la partecipazione di Harley Quinn, Catwoman e altri ospiti a sorpresa!

Question: Le morti di Vic Sage 3

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

21.6×27.6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2019) #3

Un nuovo capitolo della tormentata storia di Question! 1941: Hub City è sull’orlo della guerra mondiale, mentre il detective Charlie Sage sta per fare luce su un enorme complotto… peccato che pare sia impossibile spezzare il ciclo che puntualmente lo riporta sempre alla sua morte! Jeff Lemire (Sweet Tooth) svela nuovi retroscena della vita dell’uomo senza volto!

