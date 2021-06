Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note leuscite Panini Marvel del 17 giugno 2021. Da segnalare l’omnibus dell’Occhio di Falco di David Aja e Matt Fraction e ben tre ristampe di volumi Masterworks attese da tempo.

Le uscite Panini Marvel del 17 giugno 2021

Occhio di Falco: Vita Normale Marvel (Omnibus)

Autori: David Aja, Matt Fraction

18.3×27.7, C. + sovraccoperta, 560 pp., € 59

Contiene: Hawkeye (2012) #1/22, Hawkeye Annual (2013) #1, Young Avengers Presents (2008) #6

Clint Barton era il più grande tiratore della storia… poi si è unito agli Avengers! Ecco cosa fa quando non è insieme a loro. Non vi serve sapere altro. La pluripremiata serie firmata da Matt Fraction e David Aja in un unico, grande volume!

Solomon Kane: L’Era Marvel (Omnibus)

Autori: Howard Chaykin, Roy Thomas, Mike Mignola, Bret Blevins, AA.VV.

18.3×27.7, C., 624 pp., € 65

Contiene: Marvel Premiere (1972) #33/34, Solomon Kane (1985) #1/6, Conan Saga (1987) #50, Dracula Lives! (1973) #3, Kull and the Barbarians (1975) #2/3, Marvel Preview (1975) #19, Monsters Unleashed (1973) #1, Savage Sword of Conan (1974) #13/14, #18/20, #22, #25

Una raccolta completa di tutti i fumetti Marvel dedicati allo spadaccino di R.E. Howard! • Alcuni tra i più grandi autori degli anni 70/80 riuniti in un tripudio grafico di avventura classica! • Storie mai riproposte in Italia dai tempi dell’Editoriale Corno e una selezione di articoli e illustrazioni inediti! • Un libro imperdibile se avete amato Solomon Kane nel film, nei racconti o nel crossover Serpent War!

Marvel Team-Up 1 (Masterworks)

Autori: Ross Andru, Gerry Conway, Jim Mooney, Gil Kane

17×26, C. + sovraccoperta, 248 pp., € 25

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #1/11

Finalmente in un unico volume i primi numeri della serie dedicata agli incontri/scontri tra Spider-Man e gli altri eroi Marvel! La Torcia Umana, gli X-Men, Thor, Iron Man e gli Inumani sono solo alcuni dei paladini del bene la cui strada si incrocia con quella dell’Arrampicamuri! Spidey scoprirà a proprie spese come unire le forze con i propri colleghi sia meno semplice di quello che si potrebbe pensare… soprattutto se dall’altra parte ci sono avversari come Kang, l’Uomo Sabbia e Morbius il Vampiro Vivente!

Doctor Strange Vol. 2 – Il debito

Autori: Jesus Saiz, Andrés Guinaldo, Mark Waid, Javier Pina, AA.VV.

17×26, C., 152 pp., € 18

Contiene: Doctor Strange (2018) #6/11

Il Dottor Strange è tornato sulla Terra e ad attenderlo c’è… il Dottor Strange? È successo qualcosa di strano mentre lo Stregone Supremo era in viaggio nello spazio… e Stephen deve ora prepararsi al meglio per affrontare se stesso! Inoltre, un nemico dal passato minaccia il Sancta Sanctorum.

Marauders 15

Autori: Matteo Lolli, Gerry Duggan, Stefano Caselli

17×26, S., 32 pp., € 3

Contiene: Marauders (2019) #18

La guerra per il controllo di Madripoor entra in una nuova fase. I Marauders fanno la loro mossa… e gli Homines Verendi rispondono! Arrivano i nuovi e devastanti Reavers! • Inoltre, Emma Frost fa una sorpresa a Magneto e Xavier!

Le Storie Mai Narrate di Spider-Man 2 – Strani Incontri

Autori: Ron Frenz, Kurt Busiek

17×26, C., 272pp., € 28

Contiene: Untold Tales of Spider-Man (1995) #9/18, Untold Tales of Spider-Man: Strange Encounter (1998) #1

Nuovo appuntamento con la serie ambientata nei primi anni di attività di Spider-Man! Preparatevi all’ingresso in scena della nuova super eroina: Bluebird! Inoltre, Electro, Lizard, Occhio di Falco, Mary Jane e l’arrivo di Commanda! Fiore all’occhiello, lo speciale del 1998 che vede la partecipazione del Dr. Strange!

S.W.O.R.D. 3

Autori: Nico Leon, Valerio Schiti, Bernard Chang, Al Ewing, AA.VV.

17×26, S., 32 pp., € 3

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #3

Una storia di King in Black! La Terra è sotto attacco e l’appena rinnovato S.W.O.R.D. potrebbe essere l’ultimo bastione di difesa contro le forze oscure di Knull! Riflettori puntati su Eden “Manifold” Fesi… sul suo passato, sui suoi viaggi e le sue scoperte!

Le ristampe Panini Marvel del 17 giugno 2021

Tornano nuovamente disponibili: Capitan America Vol. 1(Marvel Masterworks), Spider-Man Vol. 1 (Marvel Masterworks) e Spider-Man Vol. 6 (Marvel Masterworks).