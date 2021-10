Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini Marvel Italia Panini Comics e Panini Disney del 14 Ottobre 2021.

Le uscite Panini Marvel Italia, Panini Comics e Panini Disney del 14 Ottobre 2021

Le uscite Panini Marvel Italia del 14 Ottobre 2021

Venom 38

Autori: Gerardo Sandoval, Steve Orlando, Clay McLeod Chapman, Chris Mooneyham

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Extreme Carnage: Scream (2021) #1, Extreme Carnage: Phage (2021) #1

Secondo capitolo della saga Extreme Carnage! Tornano due dei simbionti della Fondazione della vita: Scream e Phage! La rivincita di Cletus Kasady è cominciata, e all’Agente Anti-Venom servirà tutto l’aiuto possibile! Ma chi sono i Nuovi Amici dell’Umanità?

Acquista Venom 38 su Amazon.it

Thor 15

Autori: Michele Bandini, Donny Cates

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Thor (2020) #15

Il ritorno di Thor e Odino ad Asgard non sarà indolore! Le ferite inferte da Donald Blake non sono ancora guarite, e si determina una nuova situazione potenzialmente esplosiva. Padre e figlio, Padre di tutti e Padre di tutti! Con i disegni dell’italiano Michele Bandini.

Marvel Must Have Wolverine: Nemico Pubblico

Autori: John Romita Jr., Mark Millar

17X26, 344 pp., Cartonato, 20,00 €

Contiene: Wolverine (2003) #20/32

Qualcuno ha effettuato il lavaggio del cervello a Wolverine, che ora sta lasciando dietro di sé una scia di sangue, in un crescendo di violenza che porterà alla morte di un X-Man. Una volta tornato in sé, Logan scatenerà tutta la propria violenza contro chi lo aveva ridotto in quello stato. Ma riuscirà l’artigliato canadese a sopravvivere allo sguardo di Gorgon? Una delle saghe di Wolverine più cruente e amate di sempre, realizzata dai creatori di Kick-Ass Mark Millar e John Romita Jr.!

Acquista Marvel Must Have Wolverine: Nemico Pubblico su Amazon.it

Marvel Must Have Avengers: Gli Eroi Supremi

Autori: Alan Davis, Brian Michael Bendis

17X26, 144 pp., Cartonato, 15,00 €

Contiene: Avengers Prime (2010) #1/5

L’assedio di Asgard è terminato, Norman Osborn è stato sconfitto, ma per tre degli Eroi più potenti della Terra i problemi non sono affatto terminati! Thor, Iron Man e Capitan America si trovano catapultati in un mondo sconosciuto, e solo aiutandosi a vicenda possono sperare di uscirne. Possono davvero tornare a fidarsi l’uno dell’altro? Speriamo di sì: ne va della salvezza dei Nove Regni! Una delle saghe più epiche degli Avengers, scritta da Brian M. Bendis e disegnata dal fuoriclasse Alan Davis.

Acquista Marvel Must Have Avengers: Gli Eroi Supremi su Amazon.it

Iron Man 11

Autori: Christopher Cantwell, Ángel Unzueta

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Iron Man (2020) #11

Prosegue l’avventura di Iron Man su un pianeta sconosciuto! Dopo aver difeso la nuova comunità che l’ha accolto, Tony Stark è determinato a conoscerla meglio. Tuttavia, la minaccia di Korvac è ancora presente, anche se apparentemente lontana… e non è l’unica che metterà a repentaglio la tranquillità di Testa di Ferro! Ma il nostro eroe sarà abbastanza lucido per affrontare tutto questo?

Acquista Iron Man 11 su Amazon.it

L’Immortale Hulk 42

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Immortal Hulk (2018) #47

L’ultima volta distrussero una città, facendo a pezzi l’Immortale Hulk! Ora sono nel centro di New York, pronti a concedere il bis… ma dovranno combattere una diversa versione del Golia Verde! Sono i potenti Avengers, e non hanno alcuna intenzione di andarci piano con lui.

Acquista L’Immortale Hulk 42 su Amazon.it

Marvel Collection Daredevil 2 – Nessun Diavolo, Solo Dio

Autori: Chip Zdarsky, Jorge Fornés, Lalit Kumar Sharma

17X26, 112 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Daredevil (2019) #6/10

Daredevil è scomparso e Hell’s Kitchen ha perso il suo Diavolo Custode! Adesso i veri diavoli sono liberi di scatenarsi, e a pagarne le conseguenze sono gli abitanti del quartiere. Matt Murdock è cambiato, ma sarà in peggio o in meglio? Le domande sono tante, ma solo una è davvero importante: riuscirà a rinunciare davvero all’identità dell’Uomo senza paura?

Fantastici Quattro 35

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2018) #34

La drammatica conclusione dell’epica saga La moglie di Destino! Le azioni di Victor Von Doom cambieranno profondamente la vita di uno dei membri dei Fantastici Quattro! Un capitolo fatale nella saga dei Fab Four, dove il sovrano di Latveria farà un sacro giuramento! Ospiti d’onore: Namor il Sub-Mariner e Pantera Nera!

Acquista Fantastici Quattro 35 su Amazon.it

Gli Stati Uniti di Capitan America 1

Autori: Christopher Cantwell, Jan Bazaldua, Dale Eaglesham, Josh Trujillo

17X26, 40 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: United States of Captain America (2021) #1

Comincia qui la miniserie che celebra gli 80 anni di Capitan America! Lo scudo della Sentinella della Libertà è stato rubato…e nessuno comprende il valore dell’oggetto simbolo di Cap più di coloro che l’hanno imbracciato! Steve Rogers e Sam Wilson iniziano un viaggio in giro per gli Stati Uniti d’America per dare la caccia al ladro… ma troveranno molto più di ciò che cercano!

Acquista Gli Stati Uniti di Capitan America 1 su Amazon.it

Avengers 36

Autori: Javier Garrón, Jason Aaron

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Avengers (2018) #46/47

World War She-Hulk inizia qui! Jennifer Walters, alias She-Hulk, è stata dichiarata una minaccia planetaria…e gli eroi più potenti di Russia, la Guardia d’Inverno, sono stati incaricati di assicurarla alla giustizia! Riusciranno gli Avengers a salvarla prima che… defezioni!?

Amazing Spider-Man 71

Autori: Nick Spencer, Federico Vicentini, Mark Bagley

17X26, 56 pp., Spillato, 6,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #70, Sinister War (2021) #1

Comincia qui Sinister War, la ragno-miniserie dell’autunno! I Sinistri Sei sono tornati al gran completo, ma chi è il loro vero leader? Continua a dipanarsi il mistero di Harry Osborn, mentre Dr. Strange affronta… Mefisto! E nella guerra tra bande di super criminali, da che parte staranno Mysterio e Boomerang?

Acquista Amazing Spider-Man 71 su Amazon.it

Marvel Collection Iron Fist: Il Cuore del Drago

Autori: Dave Wachter, Larry Hama

17X26, 136 pp., Cartonato, 17,00 €

Contiene: Iron Fist: Heart of the Dragon (2021) #1/6

La vita di Daniel Rand potrebbe cambiare per sempre! Ci sono otto Capitali del Paradiso, e K’un-Lun è una di esse…ma ora qualcuno sta cercando di uccidere gli otto draghi che ne incarnano il Chi, così da acquisirne i poteri. Per fermarlo, Iron Fist avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile, in un’avventura mozzafiato che lo porterà da un capo all’altro del mondo… e non solo!

Gli Eterni: Sfida all’Apocalisse

Autori: Daniel Acuña, Pascal Alixe, Daniel Knauf, Charles Knauf, Autori vari

18.3X27.7, 264 pp., Cartonato, 30,00 €

Contiene: Eternals (2008) #1/9, Eternals Annual (2009) #1

Le storie degli Eterni mai pubblicate prima in Italia! Nell’antichità, i Celestiali vennero sulla Terra e crearono una razza di esseri immortali. Inizialmente trattati come dei, con il passare del tempo scomparvero… ma ora sono tornati! Il ciclo narrativo che segnò il ritorno di Ikaris e compagni dopo il rilancio di Neil Gaiman. Una storia completa disegnata dal grande Daniel Acuña!

Marvel Deluxe Vecchio Occhio di Falco: Sguardo al Futuro

Autori: Francesco Nobili, Ethan Sacks, Marco Checchetto, Ibraim Roberson

18.3X27.7, 264 pp., Cartonato, 30,00 €

Contiene: Old Man Hawkeye (2018) #1/12

La saga completa della versione crepuscolare di Clint Barton! I super criminali si sono divisi gli Stati Uniti, ma Occhio di Falco, nonostante sia ormai quasi cieco, non ha perdonato gli assassini dei suoi compagni e farà di tutto per portare a termine la sua missione vendicativa. Tornano gli scenari distopici creati da Mark Millar e Steve McNiven in Vecchio Logan! Disegni del maestro Marco Checchetto (Daredevil, Amazing Spider-Man)!

Conan di Kurt Busiek & Cary Nord

Autori: Kurt Busiek, Cary Nord, Thomas Yeates, Greg Ruth, Autori vari

18.3X27.7, 1024 pp., Cartonato + sovracover, 89,00 €

Contiene: Conan the Legend (2003) #0, Conan (2004) #1/28, #32, #39, #45/46, Conan: The Book of Thoth (2006) #1/4

Celebriamo gli autori e le storie che hanno rilanciato il Cimmero nel 2003! Torna la versione Dark Horse delle avventure del più grande eroe sword & sorcery! L’inedito Il libro di Thoth disegnato dall’autore di Batman: Gotham dopo mezzanotte! Inoltre, una ricca sezione di extra con illustrazioni, saggi e postfazioni finora mai pubblicati!

Le uscite Panini Comics del 14 Ottobre 2021

Star Wars Epic: Eredità 1 – Spezzato

Autori: John Ostrander, Jan Duursema

17X26, 448 pp., Cartonato, 39,00 €

Contiene: Star Wars: Legacy (2006) #0/19

Ecco a voi Cade Skywalker, ultimo discendente di Luke Skywalker e contrabbandiere che ha scelto di abbandonare l’eredità Jedi. Ora, però, la galassia è in preda a una guerra civile, con un nuovo Signore Oscuro dei Sith sul trono Imperiale. Il Tempio Jedi è sotto attacco e i Sith nascono a nuova vita. Ancora una volta, uno Skywalker è una pedina fondamentale nel destino della galassia.

Acquista Star Wars Epic – Eredità 1 Spezzato su Amazon.it

Star Wars 8

Autori: Ramon Rosanas, Raffaele Ienco, Charles Soule, Greg Pak

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #8, Darth Vader (2020) #8

Il Comandante Zahra ha un personale conto in sospeso con la Principessa Leia Organa, e ora la flotta dell’Alleanza Ribelle ne pagherà il prezzo! Nelle profondità di Mustafar, Darth Vader incontrerà invece l’enigmatica creatura che ha malauguratamente risvegliato…

Acquista Star Wars 8 su Amazon.it

Crossed Deluxe 1

Autori: Jacen Burrows, Garth Ennis

17X26, 312 pp., Cartonato, 30,00 €

Contiene: Crossed (2008) #0/9, Crossed: Badlands (2012) #1/3

Inizia con questo volume, la raccolta completa delle storie di Crossed scritte dal suo creatore, Garth Ennis! Un virus ha colpito l’umanità e ha portato alla luce gli aspetti più sadici, violenti e depravati dell’animo di chi ne è stato infettato. La società civile è crollata, e per chi non è stato infettato ha inizio una lotta disperata per la propria sopravvivenza. Non c’è speranza. Non c’è salvezza. Ci sono solo gli scrociati.

Acquista Crossed Deluxe 1 su Amazon.it

Asterix Collection 14 – Asterix e lo Scudo degli Arverni

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21.8X28.7, 48 pp., Brossurato, 6,90 €

Contiene: Le Bouclier arverne

Abraracourcix, il capo del villaggio dei Galli, si reca insieme a Obelix e Asterix nel paese degli Arverni, luogo natale del prode Vercingetorige, per fare le cure termali. Nel frattempo Giulio Cesare, preoccupato per le sommosse nella zona, decide di entrare in trionfo proprio sullo scudo di Vercingetorige, per ribadire chi è che comanda. Peccato, però, che lo scudo sia stato smarrito…

Acquista Asterix e lo Scudo degli Arverni su Amazon.it

Star Wars: L’Alta Repubblica – Avventure 1

Autori: Harvey Tolibao, Daniel José Older

17X26, 120 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures #1/5

Duecento anni prima della saga cinematografica di Star Wars, la galassia sta vivendo un periodo di pace, finché i Nihil, predoni violenti e anarchici, iniziano a minacciare tutto ciò che i Jedi hanno costruito. Tocca a un gruppo di giovani e inesperti Padawan, guidati dal mitico Maestro Yoda, aiutare gli abitanti di Trymant IV dopo un attacco. Ma la gente del posto potrebbe avere già perso la fiducia nei Jedi… Una nuova serie inedita per un pubblico di tutte le età!

Acquista Star Wars: L’Alta Repubblica – Avventure 1 su Amazon.it

Star Wars I Racconti 3 – Resurrezione

Autori: Garth Ennis, Ron Marz, Rick Leonardi, Autori vari

17X26, 216 pp., Brossurato, 21,00 €

Contiene: Star Wars Tales #9/12

I migliori autori del fumetto a stelle e strisce si cimentano in una serie di racconti incredibili ambientati nell’Universo di Star Wars. Finalmente è la volta dello scontro che tutti si aspettavano: Darth Vader contro Darth Maul! Inoltre, il premiato autore di Preacher e The Boys, Garth Ennis, racconta la dura vita di un assaltatore Imperiale!

Acquista Star Wars I Racconti 3 – Resurrezione su Amazon.it

L’Arte e l’Anima di Dune

Autori: Autori vari

28X25.5, 240 pp., Cartonato, cofanetto, 38,00 €

Contiene: The Art and Soul of Dune

L’artbook dedicato al film capolavoro di Denis Villenueve ( Blade Runner 2049), una miniera di informazioni, dalla scelta del cast a tutti i criteri seguiti per dare un volto all’immaginazione dello scrittore Frank Herbert. Quando un grande regista si cimenta con il libro che ha fatto la storia della fantascienza, quello che nasce è leggenda.

Acquista L’Arte e l’Anima di Dune su Amazon.it

Star Wars: I Segreti dei Sith

Autori: Mark Sumerak

23X23, 32 pp., Cartonato, 19,00 €

Contiene: Star Wars: The Secrets of the Sith

Unitevi all’Imperatore Palpatine – o forse dovremmo dire Darth Sidious! – per andare alla scoperta dei Sith e di tutti gli alleati. I segreti dei Sith è un libro imperdibile fra disegni incredibili, pop-up e inserti nascosti. Conosci i misteri più oscuri di Darth Vader, Kylo Ren, Darth Maul e, con loro, tutti i segreti del lato oscuro della Forza!

Acquista Star Wars: I Segreti dei Sith su Amazon.it

Le uscite Panini Disney del 14 Ottobre 2021

Topolino 3438

Autori: Autori vari

13.9X18.6, 160 pp., Brossurato, 3,00€

Topolino 3438 (+ PK + Uno + Braccio Rotante e Accessori)

Autori: Autori vari

13.9X18.6, 160 pp., Brossurato, 10,90€

Disney Collection 1 – Mickey e l’Oceano Perduto (Ristampa)

Autori: Silvio Camboni, Denis-Pierre Filippi

20.5X28, 72 pp., Cartonato, 14,90 €

Dopo il grande successo della prima edizione subito esaurita, torna il primo numero di una nuova, straordinaria serie di graphic novel internazionali che offre in anteprima ai lettori italiani il capolavoro ideato e sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, illustrato da Silvio Camboni e colorato da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. In un’affascinante realtà alternativa, gli intrepidi Topolino, Pippo e Minni si occupano di recuperare preziose risorse tecnologiche dai relitti risalenti al recente conflitto, contrastati in questo da Pietro Gambadilegno. Ben presto, però, un misterioso ritrovamento… catapulta tutti in un’indimenticabile vicenda dal sapore steampunk. Avventura, azione, umorismo e poesia in una meravigliosa prova d’autore destinata a entrare di diritto nella Storia del Fumetto.

Acquista Mickey e l’Oceano Perduto su Amazon.it

Legendary Collection Extra I Mercoledì di Pippo 7

Autori: Rudy Salvagnini, Autori vari

17X23.9, 212 pp., Brossurato, 8,50 €

Gran finale per il volume che raccoglie le ultime avventure romanzesche in “salsa pippide” firmate da Rudy Salvagnini: fiabe, vichinghi, fantascienza… e molto altro, in una serie di storie ad alto tasso di divertimento, disegnate fra gli altri da Massimo De Vita, Lorenzo Pastrovicchio e Roberto Vian.

Zio Paperone 40

Autori: Autori vari

14X19.5, 192 pp., Brossurato, 3,50 €

Ben tre avventure come Zio Paperone e un Halloween… speciale, Zio Paperone e il processo di Halloween e Zio Paperone in… un cosplayer di troppo ci ricordano come ottobre sia un mese importante per tutti gli amanti del fumetto e delle fiere. In più spazio anche a due nuove storie inedite: Insta-Cars e Rockerduck e il centro risolutivo.

PK Giant – Gli Speciali

Autori: Autori vari

20X27.5, 144 pp., Brossurato, 9,90 €

Arriva il primo di due attesi “numeri extra” della saga evergreen dedicata all’eroe in calzamaglia che combatte contro gli Evroniani. In questa uscita, per la prima volta in grande formato, ritroviamo i due speciali con avventure slegate dalla saga principale di PKNA: Super (in origine Speciale 00: Super), con sei storie brevi di diversi autori, e Duckmall, l’unico speciale inserito nella successiva saga PK² , con sette storie autoconclusive: imperdibili per ogni Pker che si rispetti.

I Grandi Classici Disney 70

Autori: Autori vari

14.5X19.5, 240 pp., Brossurato, 4,90 €