Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney del 19 Agosto 2021. Da segnalare Marvel-Verse: Shang-Chi e Spawn 159.

Le uscite Panini Marvel del 19 Agosto 2021

Wolverine 14

Autori: Benjamin Percy, Scot Eaton

17X26, 32 pagine, 3,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #12

Prosegue lo scontro a distanza fra Logan e il re dei vampiri, Dracula… ma il loro faccia a faccia è sempre più vicino, e questa volta sarà Wolverine a decidere il campo di battaglia! Una breve escursione a Sevalith, reame di Altromondo! Ospiti d’onore, il sempre inquietante Omega Red e l’ammazzavampiri Louise.

S.W.O.R.D. 5

Autori: Valerio Schiti, Al Ewing

17X26, 32 pagine, 3,00 €

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #5

Da Krakoa alle galassie più lontane: inizia a dipanarsi la strategia cosmica di Abigail Brand! La successione al trono Zn’rx! Fabian Cortez ha un’importante proposta da sottoporre al Consiglio Silente! Inoltre, una nuova e importante pedina entra nella scacchiera… direttamente da Arakko!

Marauders 17

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli

17X26, 24 pagine, 3,00 €

Contiene: Marauders (2019) #20

Il Galà Infernale è alle porte, e per i Marauders si apre una stagione di grossi cambiamenti… con qualche addio e l’annuncio di nuovi arrivi! Ed è tempo di ricordi e di storie mai narrate. Tra il serio e il faceto, e con una grande domanda che attende risposta…quante lame nasconde il costume di Tempesta?

Marvel-Verse: Shang-Chi

Autori: David Aja, Scott Lobdell, Warren Ellis, Carlos Pacheco

15X23, 120 pagine, 9,90 €

Contiene: X-Men (1991) #62/64, Heroes For Hire (1997) #18/19, Shadowland: Spider-Man (2010) #1, Secret Avengers (2010) #18, Avengers (2012) #11

Shang-Chi sfoggia le sue arti marziali in tutto l’Universo Marvel! Una selezione delle migliori storie autoconclusive con protagonista il Maestro del Kung Fu. Shang-Chi si unisce agli X-Men, agli Avengers e a Spider-Man per vedersela con il Club Infernale, Mister Negativo e Arnim Zola. In contemporanea con l’uscita del film di Shang-Chi interpretato da Simu Liu e diretto da Destin Daniel Cretton!

Namor di John Byrne 2

Autori: Scott Lobdell, John Byrne, Ron Marz, Jae Lee, AA.VV.

18.3X27.7, 744 pagine, 75,00 €

Contiene: Namor the Sub-Mariner (1990) #19/40, Namor the SubMariner Annual #1/2

Si conclude il ciclo narrativo del maestro John Byrne! La serie anni Novanta di Namor torna disponibile nella sua interezza dopo quasi tre decenni! Namorita, Punisher, Iron Fist, Shanna,Wolverine e i Difensori sono solo una piccola parte del cast che accompagnerà il Sub-Mariner nelle sue avventure tra terra e mare. Inoltre, alcune storie mai viste prima in Italia!

Le uscite Panini Comics del 19 Agosto 2021

Star Wars Romanzi: Thrawn – L’Ascendenza 1

Autori: Timothy Zahn

14.4X21.6, 480 pagine, 22,00 €

Contiene: Star Wars: Thrawn Ascendancy – Chaos Rising

Le origini di uno dei più amati “cattivi” della saga di Star Wars, il Gran Ammiraglio Thrawn, raccontate per la prima volta in una nuova trilogia firmata dal suo creatore, lo scrittore best seller Timothy Zahn. Oltre la galassia sconosciuta sorgono le Regioni Ignote: caotiche e inesplorate, segrete e mortali. Qui, l’Ascendenza Chiss regna con pugno di ferro, e stiamo per fare la conoscenza del suo migliore giovane ufficiale, l’uomo che un giorno metterà le mani sull’Impero di Palpatine: Thrawn!

Star Wars: L’Alta Repubblica 5

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

17X26, 24 pagine, 3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #5

Keeve Trennis scopre il terribile secreto che il suo ex Maestro Sskeer ha tenuto nascosto per tanto tempo. Nel mentre, il Faro Starlight viene invaso dall’orrore dei Drengir, e toccherà a Vernestra Rwoh e al suo Padawan Imri Cantaros cercare di opporvisi.

Spawn 159

Autori: Todd McFarlane, Carlo Barberi

17X26, 96 pagine, 8,90 €

Contiene: Spawn (1992) #312/315

Spawn Pistolero… sotto i riflettori! In attesa di leggere la sua serie regolare, la versione western dell’oscura creatura di Todd McFarlane spadroneggia anche su queste pagine! Inoltre, un nuovo, sorprendente Spawn Medievale e l’arrivo del mostruoso Monolith! Disegni dell’artista brasiliano di Amazing Spider-Man e Deadpool!

Blade Runner 2019 3 – Di Nuovo a Casa

Autori: Andrés Guinaldo, Mike Johnson, Michael Green

17X26, 128 pagine, 16,00 €

Contiene: Blade Runner 2019 (2019) #9/12

Era la migliore tra i Blade Runner, e adesso sta per tornare a Los Angeles. Aahna “Ash” Ashina è di nuovo a casa per chiudere i conti con lo spietato imprenditore Alexander Selwyn, che anni fa ha cercato di vendere per alcuni esperimenti la propria figlia. Ash era una cacciatrice, e ora è una preda. Sola, con una taglia sulla testa, l’ex agente deve chiedere aiuto, anche se non l’idea non le piace. Un nuovo capitolo della celebrata serie ispirata al mondo di Blade Runner.

Le uscite Disney del 19 Agosto 2021

Mickey Mouse Mystery Magazine 2

Autori: AA.VV.

17X24, 136 pagine, 9,90 €

Prosegue la raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville, nella serie pubblicata a partire dal 1999. In questo secondo volume sono contenute Estrelita (da MM #2, settembre 1999) scritta da Francesco Artibani e disegnata da Giuseppe Zironi, e Lost & Found (da MM #3, novembre 1999), sceneggiata da Tito Faraci per i disegni di Claudio Sciarrone.

Alice In Wonderland 2

Autori: Tim Burton, Jun Abe

14.5X21, 192 pagine, 9,90 €

FRA SOGNO E REALTÀ ESISTE UN LEGAME CHE ALICE DEVE ANCORA COGLIERE… Nel Paese delle Meraviglie la protagonista deve trovare il modo di uccidere una bestia sanguinaria… evitando di farsi decapitare dalla Regina Rossa! Intanto nel mondo reale sua madre vuole concederla in sposa contro la sua volontà.

Spookyzone 3

Autori: AA.VV.

21X28, 48 pagine, 4,90 €

Una nuova avventura per i detective del brivido Qui, Quo e Qua, in tour come ambasciatori scolastici per gli istituti di tutto il mondo. Questa volta ad attenderli ci sarà la Foresta Nera, con un nuovo mistero da svelare, tra mostruose belve e minacciosi personaggi che si nascondono nel buio. Riusciranno i tre eroi a risolvere anche questo caso? Tra risate e paura, una storia a fumetti piena di colpi di scena! In regalo il mostruoso smartphone lanciadischi, a prova di spettro!

Disney Big 161

Autori: AA.VV.

12.5X18.5, 416 pagine, 6,00 €

Il “Big” del fumetto Disney torna questo mese in edicola con oltre quattrocento pagine di divertimento e tantissime storie scelte dai diversi decenni di pubblicazione, firmate dai grandi artisti. Tra i temi del mese ci sono i robot e la vita di Quack Town, con le divertenti avventure di Paperino Paperotto. Apre il volume Topolino e il robot mutevole, firmata da due Maestri: Silvano Mezzavilla e Giorgio Cavazzano.