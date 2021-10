Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 10 ottobre 2021. Da segnalare Dylan Dog – Il Pianeta dei Morti Vol. 2 – La Casa delle Memorie e Zagor – Supermike!.

Le novità Sergio Bonelli Editore di novembre 2021

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 10 ottobre 2021

05 ottobre

Il commissario Ricciardi a fumetti 6 – Vipera

di De Giovanni Maurizio, Brancato Sergio, Stellato Lucilla, Boccia Giuseppe, Errico Andrea (colori) e Bigliardo Daniele (copertina)

16×21 cm, colore, C., 160 pagine

Manca poco alla Pasqua e le indagini di Ricciardi si concentrano sul delitto di Maria Rosaria Cennamo, soprannominata “Vipera” dai clienti. Chi ha soffocato con un cuscino la donna che faceva sognare nella sua camera tutti gli uomini di Napoli? E mentre il commissario cerca di dare un volto all’assassino, deve anche salvare la vita al suo amico, il dottor Bruno Modo, ficcatosi in un brutto guaio. Un’avventura drammatica dedicata agli amori impossibili, in cui non è prevista alcuna resurrezione.

07 ottobre

Tex 732 – Alla ricerca delle navi perdute

di Boselli Mauro, Bruzzo Giovanni e Villa Claudio (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 112 pagine

Due navi britanniche, la “Erebus” e la “Terror”, partite alla conquista del Passaggio a Nordovest, sono scomparse nell’Artico da quasi mezzo secolo, quando una spedizione scientifica s’inoltra per cercarle nei territori selvaggi del Canada. Ne fanno parte ufficiali e scienziati inglesi e due cacciatrici d’eccezione: Dawn e Dallas. Ma gli indiani del Nord sono in tumulto e, temendo che anche questi esploratori facciano una brutta fine, Jim Brandon chiama in aiuto Tex e i suoi pards…

Dylan Dog – Il Pianeta dei Morti Vol. 2 – La Casa delle Memorie

di Bilotta Alessandro, Casertano Giampiero e Mastrazzo Marco (copertina)

22 x 30 cm, b/n, C., 178 pagine

In un’epoca futura, dove una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi, Dylan Dog, ormai uomo di mezza età, è posto di fronte a scelte estreme e costretto di volta in volta a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. In una collana di volumi cartonati, l’intera serie di Il pianeta dei morti. Contiene l’episodio “La casa delle memorie”.

Zagor – Supermike!

di Nolitta Guido, Ferri Gallieno e GFB Comics (colori)

22 x 31 cm, colore, C., 304 pagine

Si chiama Mike Gordon, ma si è meritato il soprannome di Supermike perché eccelle in qualsiasi impresa si cimenti. Arrivato a Darkwood, Mike si scontra con Zagor e viene battuto. Per vendicarsi, vuole non solo sconfiggere ma screditare Zagor di fronte ai rappresentanti delle tribù e dei militari… Il celebre personaggio creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri in una delle sue storie più amate, che lo vede costretto a battersi in una serie di ardue prove contro Supermike! Il volume raccoglie gli episodi “L’avventuriero”, “Zagor contro Supermike” e “La settima prova”.

08 ottobre

Tex Classic 120 – La rocca del leopardo

di Bonelli Gianluigi, Galleppini Aurelio e GFB Comics (colori)

16×21 cm, colore, B., 64 pagine

Mentre la cattura di Madison blocca il traffico d’armi verso gli indiani, Aquila della Notte recupera il totem dei Mohicani, ponendo così fine ai propositi di rivolta! Ma la sfida non è ancora terminata: bisogna fermare una volta per tutte il Leopardo Nero!

Morgan Lost Scream Novels 4 – La donna che sorride

di Chiaverotti Claudio, Mosca Matteo e De Tommaso Fabrizio (copertina)

17×23, b/n, B., 64 pagine

Morgan Lost, in un piccolo paese della Toscana, agli inizi del quindicesimo secolo (!), dà la caccia a un assassino che, tra gli altri, ha ucciso la nobildonna Ludovica Bianca Sforza, dopo averla ritratta in un dipinto che ha chiamato Monna Lisa. Il serial-killer è un inventore geniale e feroce, forse il più grande mai esistito… Mastro Leonardo da Vinci!

09 ottobre

Dragonero il Ribelle 24 – Una ferita nella terra

di Enoch Luca, Nuti Lorenzo e Pagliarani Gianluca (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 96 pagine

Per chiudere questo pozzo di nera tenebra, è necessario l’aiuto di tutti: il braccio di Gmor, le frecce di Sera, l’astuzia di Myrva e il coraggio di Ian! Ma anche la saggia ed esperta guida di Alben. Però è possibile che tutto questo non sia sufficiente… Forse sarà necessario l’intervento di qualcuno che, da tempo, si è nascosto nell’ombra… di qualcuno trasformatosi da leale amico in irriducibile avversario… di qualcuno che, per questa volta, dovrà lasciarsi alle spalle l’odio e allearsi con la compagnia dei nostri eroi!

Martin Mystère 380 – La ballata di Thomas il rimatore

di Lotti Enrico, Orlandi Alfredo e Alessandrini Giancarlo (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 96 pagine