Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 1 settembre 2021. Da segnalare gli esordi di MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION e DETECTIVE CONAN NEW EDITION.

Potete visionare le novità previste a settembre 2021 targate Star Comics grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Star Comics del 1 settembre

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION 1

di Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B.

Aspiranti Heroes provenienti da tutto il Giappone formeranno delle squadre miste unendo le forze per aiutare i professionisti nelle loro mansioni: ecco illustrato, in breve, il nuovo programma “Team Up Mission”, nato per permettere alle nuove generazioni di fare esperienza e favorire la conoscenza reciproca! Siete pronti a mettervi alla prova? Plus Ultra! Il nuovo, appassionante spin-off di My Hero Academia, nato dal genio di Kohei Horikoshi e dalla matita di Yoko Akiyama, vi darà la possibilità di approfondire la conoscenza di vari personaggi della serie principale e di assistere alle performance delle accoppiate più “scoppiettanti” che vi possano venire in mente!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 1

di Gosho Aoyama

12.8×18, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle avventure del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero! Shinichi Kudo è un giovane e talentuoso detective. Il giorno in cui sorprende una banda di loschi criminali vestiti di nero, comincia per lui una nuova era… Costretto da uno di loro a ingoiare una pillola letale, il ragazzo riesce miracolosamente a sopravvivere ma si ritrova di punto in bianco “rimpicciolito”: la pillola ha infatti indotto le sue cellule ad autoridursi, facendolo tornare un bambino di sette anni, ma lasciando il suo cervello inalterato! Così il mini-investigatore, determinato a dare la caccia alla misteriosa organizzazione degli “uomini in nero”, assume l’identità di Conan Edogawa…

SHAMAN KING FINAL EDITION 11

di Hiroyuki Takei

11.5×17.5 , colori , b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Lyserg è un rabdomante che nutre un profondo rancore nei confronti di Hao. Dopo averlo accolto nel loro gruppo, Yoh e compagni partono alla ricerca del villaggio dei Patch. Intanto, a Izumo, il nonno di Yoh rivela ad Anna la vera identità di Hao… Chi è davvero il sedicente “futuro re”?!

HITORIJIME MY HERO 7

di Memeco Arii

12.8×18, colori & b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

Dopo la commovente proposta di matrimonio che Kosuke ha fatto a Setagawa, la vita è tornata alla solita routine… Una convivenza è forse impossibile da concretizzare nell’immediato? Nel frattempo, la relazione tra Hasekura e Kensuke va incontro a una svolta importante… Il volume contiene anche la storia dell’incontro tra i due protagonisti di Hitorijime Boyfriend e un extra dedicato alla malinconia di Shige!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 8

di Atsuo Ueda, Hiro Mashima

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.

Terminata la battaglia contro il Drago Divino del Legno, Natsu e i suoi amici si godono il riposo nelle ignote Terme di Ald… ma durante quei brevi istanti di relax la Maga Bianca fugge via! Per giunta, la magia del trasferimento che usa coinvolge anche i membri della Missione dei Cent’Anni! Natsu e i suoi amici si trovano così trasportati al di là del tempo e dello spazio in un mondo ricco di ricordi. Ora è chiaro quale sia la spaventosa entità che tira i fili dietro le quinte! Si alza dunque il sipario su una battaglia contro un drago splendido e crudele!

SUNSET LIGHT 5

di Maki Usami

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Yudai si dichiara finalmente a Chinami. La ragazza, consapevole dei sentimenti che Kanata prova per lei e del fatto che Kazune diventerà presto sua sorella, entra in crisi e non riesce a tornare a casa. Kazune, dal canto suo, percepisce i turbamenti di Chinami. Amore, amicizia e famiglia… Un mix di emozioni travolgenti per l’epilogo di questa tenera e toccante storia di adolescenza!

WORLD TRIGGER 22

di Daisuke Ashihara

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B.

Durante l’ottavo round delle eliminatorie, Hyuse viene circondato dagli avversari subendo ingenti danni. L’esito del match dipenderà tutto dalla strategia pensata per affrontare Ninomiya e dalla capacità di Chika di sparare effettivamente alle persone. L’ultimo incontro delle eliminatorie di classe B, in cui la Tamakoma 2 si gioca la sua partecipazione alla spedizione su Neighborhood, giunge finalmente alla sua conclusione!

